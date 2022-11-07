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Около Мариуполя найдено более 1500 новых могил, - BBC. ФОТО

Согласно анализу новых спутниковых снимков, сделанных BBC, более 1500 новых могил были вырыты на месте массового захоронения вблизи Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Последние спутниковые снимки Maxar показывают, что три места массовых захоронений вблизи Мариуполя, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно увеличивались весной", - говорится в сообщении.

Организация Центр информационной устойчивости проанализировала изображение поселка Старый Крым для программы BBC Panorama и пришла к выводу, что с момента последнего анализа изображений в июне там было выкопано более 1500 новых могил. В целом, по оценкам экспертов, с начала войны вблизи Мариуполя было выкопано более 4600 могил, хотя точное количество похороненных в этом месте людей выяснить невозможно.

По словам свидетелей, оккупационные власти начали извлекать тела из-под обломков разрушенных зданий в городе и отвозить их для захоронения. На месте массового захоронения в Виноградном под Мариуполем в последнее время появилось 800 новых могил.

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Около Мариуполя найдено более 1500 новых могил, - BBC 01

захоронения (219) Мариуполь (5718) оккупация (10167) смерть (9232)


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хремль не відповів за попередні злочини , тому творить зло далі .

https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__%5B0%5D=AZVsCvoq1p1w46_gTmfnebWswS4v2RXUAexXogDclEOGPcm9_FEzZlE_xfzw_0UhopUqgdGt8OLBgkJNsKRRIBumqudx15YSfYOFb_Zac8FD-TlV4hQlrHjqpOSvMFeiVJaGGW8nhXtAMyyoV1WzZ0Q3yUQFikRoJzNQDlk4oK7smkWori7bxDnoXCDpkEPm-pI&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Чекалкин

6 листопада 1943 року в ході Другої світової війни радянські війська зайняли Київ. Виконуючи наказ Сталіна пришвидшити звільнення столиці України, аби приурочити цю подію черговій річниці «Жовтневої революції».

Бажання тирана, Верховного Головнокомандувача Збройних сил СРСР коштувало життя

як мінімум 417 тисячам бійців Червоної армії‼️‼️‼️
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07.11.2022 10:57 Ответить
нічого дивного бо закидувати трупами ісконная лапатная скрєпа-патамуша баби ішьо наражают...
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07.11.2022 11:00 Ответить
А рыжая сволочь хочет что бы Украина пошла на уступки его другу Владимиру. Даже баба из его шайки сказала что денег на борьбу с варварами республиканцы не дадут.
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07.11.2022 11:02 Ответить
Ось що несе "русский мир" на нашу землю ,це дика орда варвари вони вміють лише вбивати мирних жителів ,руйнувати і грабувати ,ця погань має бути вигнана з нашої землі і всі рашиські злочинці на чолі з путіном мають бути покарані.
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07.11.2022 11:24 Ответить
Коли звільнимо ці території, привезти сюди ойбаного понтифіка і тикати тупою лівацькою русофільською мордою в сиру землю і останки безневинно убієнних громадян України доти --- доки це па дло не видушить із себе, що роzіяни --- це народ моральних виродків і дегенератів, катів, вбивць, гвалтівників, мародерів --- стато, яке треба повністю стерти з лиця Землі в ім"я простої людської і Божої справедливості!
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07.11.2022 11:29 Ответить
 
 