Около Мариуполя найдено более 1500 новых могил, - BBC. ФОТО

Согласно анализу новых спутниковых снимков, сделанных BBC, более 1500 новых могил были вырыты на месте массового захоронения вблизи Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Последние спутниковые снимки Maxar показывают, что три места массовых захоронений вблизи Мариуполя, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно увеличивались весной", - говорится в сообщении.

Организация Центр информационной устойчивости проанализировала изображение поселка Старый Крым для программы BBC Panorama и пришла к выводу, что с момента последнего анализа изображений в июне там было выкопано более 1500 новых могил. В целом, по оценкам экспертов, с начала войны вблизи Мариуполя было выкопано более 4600 могил, хотя точное количество похороненных в этом месте людей выяснить невозможно.

По словам свидетелей, оккупационные власти начали извлекать тела из-под обломков разрушенных зданий в городе и отвозить их для захоронения. На месте массового захоронения в Виноградном под Мариуполем в последнее время появилось 800 новых могил.

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