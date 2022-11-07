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Біля Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил, - ВВС. ФОТО

Згідно з аналізом нових супутникових знімків, зроблених BBC, понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC

"Останні супутникові знімки Maxar показують, що три місця масових поховань поблизу Маріуполя, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно збільшувалися з весни", - йдеться в повідомленні. 

Організація Центр інформаційної стійкості проаналізувала зображення селища Старий Крим для програми BBC Panorama і дійшла висновку, що з часу останнього аналізу зображень у червні там було викопано понад 1500 нових могил. Загалом, за оцінками експертів, з початку війни поблизу Маріуполя було викопано понад 4600 могил, хоча точну кількість людей, які поховані у цьому місці, з’ясувати неможливо.

За словами свідків, окупаційна влада  почала діставати тіла з-під уламків зруйнованих будівель у місті та відвозити їх для поховання. На місці масового поховання у Виноградному під Маріуполем останнім часом з'явилося 800 свіжих могил. 

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Біля Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил, - ВВС 01

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поховання (202) Маріуполь (3236) окупація (6718) смерть (6759)


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хремль не відповів за попередні злочини , тому творить зло далі .

https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__%5B0%5D=AZVsCvoq1p1w46_gTmfnebWswS4v2RXUAexXogDclEOGPcm9_FEzZlE_xfzw_0UhopUqgdGt8OLBgkJNsKRRIBumqudx15YSfYOFb_Zac8FD-TlV4hQlrHjqpOSvMFeiVJaGGW8nhXtAMyyoV1WzZ0Q3yUQFikRoJzNQDlk4oK7smkWori7bxDnoXCDpkEPm-pI&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Чекалкин

6 листопада 1943 року в ході Другої світової війни радянські війська зайняли Київ. Виконуючи наказ Сталіна пришвидшити звільнення столиці України, аби приурочити цю подію черговій річниці «Жовтневої революції».

Бажання тирана, Верховного Головнокомандувача Збройних сил СРСР коштувало життя

як мінімум 417 тисячам бійців Червоної армії‼️‼️‼️
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07.11.2022 10:57 Відповісти
нічого дивного бо закидувати трупами ісконная лапатная скрєпа-патамуша баби ішьо наражают...
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07.11.2022 11:00 Відповісти
А рыжая сволочь хочет что бы Украина пошла на уступки его другу Владимиру. Даже баба из его шайки сказала что денег на борьбу с варварами республиканцы не дадут.
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07.11.2022 11:02 Відповісти
Ось що несе "русский мир" на нашу землю ,це дика орда варвари вони вміють лише вбивати мирних жителів ,руйнувати і грабувати ,ця погань має бути вигнана з нашої землі і всі рашиські злочинці на чолі з путіном мають бути покарані.
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07.11.2022 11:24 Відповісти
Коли звільнимо ці території, привезти сюди ойбаного понтифіка і тикати тупою лівацькою русофільською мордою в сиру землю і останки безневинно убієнних громадян України доти --- доки це па дло не видушить із себе, що роzіяни --- це народ моральних виродків і дегенератів, катів, вбивць, гвалтівників, мародерів --- стато, яке треба повністю стерти з лиця Землі в ім"я простої людської і Божої справедливості!
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07.11.2022 11:29 Відповісти
 
 