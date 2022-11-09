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Над Сумщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня в Сумской области сбит вражеский беспилотник.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Приземлили" еще один вражеский беспилотник. Сбили его со стрелкового оружия в небе над Сумщиной. Прекрасная работа наших военных ВСУ", – отметил глава региона.

Над Сумщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА 01
Над Сумщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА 02
Над Сумщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА 03
Над Сумщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА 04
Над Сумщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА 05

Читайте: Российские военные выпустили по приграничью Сумской области 59 мин и снарядов, - Живицкий

беспилотник (3656) Сумская область (3186) Живицкий Дмитрий (242)


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Хочеться знати , як новина нижче уживається в хйловського типу інформ просторі Єрмака з новиною від військових, наприклад, на цій сторінці
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09.11.2022 20:30 Ответить
 
 