Над Сумщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА. ФОТОрепортаж
Сегодня в Сумской области сбит вражеский беспилотник.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Приземлили" еще один вражеский беспилотник. Сбили его со стрелкового оружия в небе над Сумщиной. Прекрасная работа наших военных ВСУ", – отметил глава региона.
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