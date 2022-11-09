Над Сумщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня в Сумской области сбит вражеский беспилотник.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Приземлили" еще один вражеский беспилотник. Сбили его со стрелкового оружия в небе над Сумщиной. Прекрасная работа наших военных ВСУ", – отметил глава региона.











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