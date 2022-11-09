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Над Сумщиною збито ворожий безпілотник, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні на Сумщині збито ворожий безпілотник.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Приземлили" ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною. Прекрасна робота наших військових ЗСУ", - зазначив очільник регіону.

Над Сумщиною збито ворожий безпілотник, - ОВА 01
Над Сумщиною збито ворожий безпілотник, - ОВА 02
Над Сумщиною збито ворожий безпілотник, - ОВА 03
Над Сумщиною збито ворожий безпілотник, - ОВА 04
Над Сумщиною збито ворожий безпілотник, - ОВА 05

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Автор: 

безпілотник (4221) Сумська область (3733) Живицький Дмитро (466)


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Хочеться знати , як новина нижче уживається в хйловського типу інформ просторі Єрмака з новиною від військових, наприклад, на цій сторінці
Новим директором націоналізованої "Укрнафти" став Сергій Корецький, який пов'язаний із структурами Віктора Медведчука.Джерело:
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09.11.2022 20:30 Відповісти
 
 