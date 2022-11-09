Над Сумщиною збито ворожий безпілотник, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні на Сумщині збито ворожий безпілотник.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Приземлили" ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною. Прекрасна робота наших військових ЗСУ", - зазначив очільник регіону.











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