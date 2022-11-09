РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12781 посетитель онлайн
Новости Фото Война
20 951 13

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области. ФОТО

Бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины разбили колонну противника, уничтожив 3 танка и 2 БМП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области 01

"Спецназовцы Нацгвардии обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области. В результате огневого поражения было уничтожено 3 танка и 2 БМП вместе с экипажами", - говорится в сообщении.

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области 02
Спецназовцы Нацгвардии уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области 03

Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли с ПТРК и сбросив снаряды дронами с воздуха.

Читайте также: Воины Национальной гвардии ремонтируют 30% трофейной техники. ВИДЕО

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области 04

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области 05
Спецназовцы Нацгвардии уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области 06

Автор: 

танк (2260) Донбасс (26956) Национальная гвардия (2134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Эта операция войдет в учебники.

Зеленский объявляет о наступлении на Херсон.

Лапте-генштаб загоняет на правый берег Днепра 30 БТГ, в то время как лапте-скот потешается в интернетах "как можно рассказывать о военных планах".

ВСУ обрубают все мосты и пути отхода и снабжения через Днепр.

ВСУ начинают отвлекающее наступление под Херсоном. Лапте-генштаб загоняет на левый берег все оставшиеся резервы, где их методично расстреливают на переправах.

ВСУ начинают главное наступление под Харьковом, за три дня прорвав лапте-оборону, и взяв в окружение всю Изюмскую группировку. Лапти бегут, теряя обосcaнные портянки на ходу.

Тем временем, ВСУ продолжают методично уничтожать наиболее боеспособные лапте-войска, которые лапте-царек приказал загнать в Херсонский котел. Остатки топят Химарсами при попытках бегства на левый берег.

Учитесь, дефективные, это вам не бодаться ***** об укрепрайоны под Донецком девять месяцев подряд, бггг.(с)
показать весь комментарий
09.11.2022 18:19
+17
Йой! А що там таке рожевеньке вибухом викинуло? Мабуть якийсь суперовий захист від укробандерівців?
Красівоєєєє!
Молодці, воїни! Давіть, нищіть, паліть, підривайте - насолоджуйтеся тим, чим можете! З Божою та нашою допомогою всіх рашистів виведете і повернетеся УСІ до своїх родин.
показать весь комментарий
09.11.2022 18:07
+16
А де каналізаційні люки? Непорядок, якось нескрєпно, не душевно, не по- домашньому. А так - все добре! Слава Україні! Молодці хлопці!
показать весь комментарий
09.11.2022 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йой! А що там таке рожевеньке вибухом викинуло? Мабуть якийсь суперовий захист від укробандерівців?
Красівоєєєє!
Молодці, воїни! Давіть, нищіть, паліть, підривайте - насолоджуйтеся тим, чим можете! З Божою та нашою допомогою всіх рашистів виведете і повернетеся УСІ до своїх родин.
показать весь комментарий
09.11.2022 18:07 Ответить
Ну и дерьмище. Что в головах, то и вокруг.
показать весь комментарий
09.11.2022 18:17 Ответить
Эта операция войдет в учебники.

Зеленский объявляет о наступлении на Херсон.

Лапте-генштаб загоняет на правый берег Днепра 30 БТГ, в то время как лапте-скот потешается в интернетах "как можно рассказывать о военных планах".

ВСУ обрубают все мосты и пути отхода и снабжения через Днепр.

ВСУ начинают отвлекающее наступление под Херсоном. Лапте-генштаб загоняет на левый берег все оставшиеся резервы, где их методично расстреливают на переправах.

ВСУ начинают главное наступление под Харьковом, за три дня прорвав лапте-оборону, и взяв в окружение всю Изюмскую группировку. Лапти бегут, теряя обосcaнные портянки на ходу.

Тем временем, ВСУ продолжают методично уничтожать наиболее боеспособные лапте-войска, которые лапте-царек приказал загнать в Херсонский котел. Остатки топят Химарсами при попытках бегства на левый берег.

Учитесь, дефективные, это вам не бодаться ***** об укрепрайоны под Донецком девять месяцев подряд, бггг.(с)
показать весь комментарий
09.11.2022 18:19 Ответить
і саме цікаве,зе вірив в те що казав
показать весь комментарий
09.11.2022 19:08 Ответить
Ми маємо реально геніальних керманичів ГШ України. Впевнений, ніяких "головних" чи "відволікальних" напрямів не було в планах. ВСЕ ЦЕ - просто частини однієї великої стратегічної операції по захопленню "стратегічної ініціативи". Не важливо, що б там зробили кацапи. Всі ходи цих падлюк були, очевидно, прораховані. Зараз, під Херсоном, просто виконується черговий етап відповідної операції. Не полізли би на правобережжя всіма військами ДШВ - наші хлопці не луганщину звільняли б, а вже б билися б на підступах до Армянська. І будьте певні, в Головнокомандувача ЗСУ "на столі" вже лежить 20-шаровий план операції звільнення всієї України від кацапів, в якому є місце для багатьох варіантів розвитку подій.
показать весь комментарий
09.11.2022 22:07 Ответить
А де каналізаційні люки? Непорядок, якось нескрєпно, не душевно, не по- домашньому. А так - все добре! Слава Україні! Молодці хлопці!
показать весь комментарий
09.11.2022 18:21 Ответить
Наверное наказали за нарушение скоростного режима.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:32 Ответить
А зачем кацапы бревна возят на танках.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:02 Ответить
 
 