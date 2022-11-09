Спецназовцы Нацгвардии уничтожили колонну бронетехники оккупантов в Донецкой области. ФОТО
Бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины разбили колонну противника, уничтожив 3 танка и 2 БМП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.
"Спецназовцы Нацгвардии обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области. В результате огневого поражения было уничтожено 3 танка и 2 БМП вместе с экипажами", - говорится в сообщении.
Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли с ПТРК и сбросив снаряды дронами с воздуха.
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Красівоєєєє!
Молодці, воїни! Давіть, нищіть, паліть, підривайте - насолоджуйтеся тим, чим можете! З Божою та нашою допомогою всіх рашистів виведете і повернетеся УСІ до своїх родин.
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