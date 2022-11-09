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Спецпризначенці Нацгвардії знищили колону бронетехніки окупантів на Донеччині. ФОТО

Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України розбили колону противника, знищивши 3 танки та 2 БМП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

Спецпризначенці Нацгвардії знищили колону бронетехніки окупантів на Донеччині 01

"Спецпризначенці Нацгвардії виявили та знищили колону техніки противника на Донеччині. У результаті вогневого ураження було знищено 3 танки та 2 БМП разом з екіпажами", - йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці Нацгвардії знищили колону бронетехніки окупантів на Донеччині 02
Спецпризначенці Нацгвардії знищили колону бронетехніки окупантів на Донеччині 03

Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК та шляхом скидання снарядів дронами з повітря.

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Спецпризначенці Нацгвардії знищили колону бронетехніки окупантів на Донеччині 04
Спецпризначенці Нацгвардії знищили колону бронетехніки окупантів на Донеччині 05
Спецпризначенці Нацгвардії знищили колону бронетехніки окупантів на Донеччині 06

Автор: 

танк (2071) Донбас (22356) Національна гвардія (1545)


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Топ коментарі
+22
Эта операция войдет в учебники.

Зеленский объявляет о наступлении на Херсон.

Лапте-генштаб загоняет на правый берег Днепра 30 БТГ, в то время как лапте-скот потешается в интернетах "как можно рассказывать о военных планах".

ВСУ обрубают все мосты и пути отхода и снабжения через Днепр.

ВСУ начинают отвлекающее наступление под Херсоном. Лапте-генштаб загоняет на левый берег все оставшиеся резервы, где их методично расстреливают на переправах.

ВСУ начинают главное наступление под Харьковом, за три дня прорвав лапте-оборону, и взяв в окружение всю Изюмскую группировку. Лапти бегут, теряя обосcaнные портянки на ходу.

Тем временем, ВСУ продолжают методично уничтожать наиболее боеспособные лапте-войска, которые лапте-царек приказал загнать в Херсонский котел. Остатки топят Химарсами при попытках бегства на левый берег.

Учитесь, дефективные, это вам не бодаться ***** об укрепрайоны под Донецком девять месяцев подряд, бггг.(с)
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09.11.2022 18:19
+17
Йой! А що там таке рожевеньке вибухом викинуло? Мабуть якийсь суперовий захист від укробандерівців?
Красівоєєєє!
Молодці, воїни! Давіть, нищіть, паліть, підривайте - насолоджуйтеся тим, чим можете! З Божою та нашою допомогою всіх рашистів виведете і повернетеся УСІ до своїх родин.
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09.11.2022 18:07
+16
А де каналізаційні люки? Непорядок, якось нескрєпно, не душевно, не по- домашньому. А так - все добре! Слава Україні! Молодці хлопці!
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09.11.2022 18:21
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Йой! А що там таке рожевеньке вибухом викинуло? Мабуть якийсь суперовий захист від укробандерівців?
Красівоєєєє!
Молодці, воїни! Давіть, нищіть, паліть, підривайте - насолоджуйтеся тим, чим можете! З Божою та нашою допомогою всіх рашистів виведете і повернетеся УСІ до своїх родин.
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09.11.2022 18:07 Відповісти
Ну и дерьмище. Что в головах, то и вокруг.
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09.11.2022 18:17 Відповісти
Эта операция войдет в учебники.

Зеленский объявляет о наступлении на Херсон.

Лапте-генштаб загоняет на правый берег Днепра 30 БТГ, в то время как лапте-скот потешается в интернетах "как можно рассказывать о военных планах".

ВСУ обрубают все мосты и пути отхода и снабжения через Днепр.

ВСУ начинают отвлекающее наступление под Херсоном. Лапте-генштаб загоняет на левый берег все оставшиеся резервы, где их методично расстреливают на переправах.

ВСУ начинают главное наступление под Харьковом, за три дня прорвав лапте-оборону, и взяв в окружение всю Изюмскую группировку. Лапти бегут, теряя обосcaнные портянки на ходу.

Тем временем, ВСУ продолжают методично уничтожать наиболее боеспособные лапте-войска, которые лапте-царек приказал загнать в Херсонский котел. Остатки топят Химарсами при попытках бегства на левый берег.

Учитесь, дефективные, это вам не бодаться ***** об укрепрайоны под Донецком девять месяцев подряд, бггг.(с)
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09.11.2022 18:19 Відповісти
і саме цікаве,зе вірив в те що казав
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09.11.2022 19:08 Відповісти
Ми маємо реально геніальних керманичів ГШ України. Впевнений, ніяких "головних" чи "відволікальних" напрямів не було в планах. ВСЕ ЦЕ - просто частини однієї великої стратегічної операції по захопленню "стратегічної ініціативи". Не важливо, що б там зробили кацапи. Всі ходи цих падлюк були, очевидно, прораховані. Зараз, під Херсоном, просто виконується черговий етап відповідної операції. Не полізли би на правобережжя всіма військами ДШВ - наші хлопці не луганщину звільняли б, а вже б билися б на підступах до Армянська. І будьте певні, в Головнокомандувача ЗСУ "на столі" вже лежить 20-шаровий план операції звільнення всієї України від кацапів, в якому є місце для багатьох варіантів розвитку подій.
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09.11.2022 22:07 Відповісти
А де каналізаційні люки? Непорядок, якось нескрєпно, не душевно, не по- домашньому. А так - все добре! Слава Україні! Молодці хлопці!
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09.11.2022 18:21 Відповісти
Наверное наказали за нарушение скоростного режима.
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09.11.2022 20:32 Відповісти
А зачем кацапы бревна возят на танках.
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10.11.2022 19:02 Відповісти
 
 