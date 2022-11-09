Спецпризначенці Нацгвардії знищили колону бронетехніки окупантів на Донеччині. ФОТО

Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України розбили колону противника, знищивши 3 танки та 2 БМП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

"Спецпризначенці Нацгвардії виявили та знищили колону техніки противника на Донеччині. У результаті вогневого ураження було знищено 3 танки та 2 БМП разом з екіпажами", - йдеться у повідомленні.





Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК та шляхом скидання снарядів дронами з повітря.

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