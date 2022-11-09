Спецпризначенці Нацгвардії знищили колону бронетехніки окупантів на Донеччині. ФОТО
Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України розбили колону противника, знищивши 3 танки та 2 БМП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.
"Спецпризначенці Нацгвардії виявили та знищили колону техніки противника на Донеччині. У результаті вогневого ураження було знищено 3 танки та 2 БМП разом з екіпажами", - йдеться у повідомленні.
Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК та шляхом скидання снарядів дронами з повітря.
Топ коментарі
+22 Yevgeny Mironov
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+17 Evgeny N
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+16 Vujko Donetski
показати весь коментар09.11.2022 18:21
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Красівоєєєє!
Молодці, воїни! Давіть, нищіть, паліть, підривайте - насолоджуйтеся тим, чим можете! З Божою та нашою допомогою всіх рашистів виведете і повернетеся УСІ до своїх родин.
Зеленский объявляет о наступлении на Херсон.
Лапте-генштаб загоняет на правый берег Днепра 30 БТГ, в то время как лапте-скот потешается в интернетах "как можно рассказывать о военных планах".
ВСУ обрубают все мосты и пути отхода и снабжения через Днепр.
ВСУ начинают отвлекающее наступление под Херсоном. Лапте-генштаб загоняет на левый берег все оставшиеся резервы, где их методично расстреливают на переправах.
ВСУ начинают главное наступление под Харьковом, за три дня прорвав лапте-оборону, и взяв в окружение всю Изюмскую группировку. Лапти бегут, теряя обосcaнные портянки на ходу.
Тем временем, ВСУ продолжают методично уничтожать наиболее боеспособные лапте-войска, которые лапте-царек приказал загнать в Херсонский котел. Остатки топят Химарсами при попытках бегства на левый берег.
Учитесь, дефективные, это вам не бодаться ***** об укрепрайоны под Донецком девять месяцев подряд, бггг.(с)