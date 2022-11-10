РУС
Россияне обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Днепропетровщину, ранена женщина, повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередач. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты ударили по трем громадам Днепропетровщины - Марганецкой, Красногригорьевской и Никопольской.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Нервная ночь на Никопольщине. Россияне попали по трем громадам - Марганецкой, Красногригорьевской и Никопольской. Били по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома.

В городе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.

Вражеские снаряды повлекли за собой пожар на частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевской громаде изуродованы дома и электросети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на остальных территориях ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

Практика показала, что союзники это прекрасно, а оружие собственного производство, в том числе ракеты дальнего действия все равно лучше. Выпендреж Байдена по поставкам нам БПЛА и ракет тому подтверждение. Эскалации он боится . Не эскалации, а предстоящих президентских выборов
показать весь комментарий
10.11.2022 08:12 Ответить
Ненаситні потвори, як можна стріляти з такої зброї по хатах мирних, які лягли спати? Ви ж, напівтварини себе позицинуєте з "асшабадітєлями"? Чи краще жертву назвати фашистом, тоді і пуляти зручно?
показать весь комментарий
10.11.2022 08:13 Ответить
Знову і знову москальня лупить потмирних жителях
І трансформаторах - ох бидло кацапське 😡
показать весь комментарий
10.11.2022 08:57 Ответить
 
 