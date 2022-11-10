Россияне обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Днепропетровщину, ранена женщина, повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередач. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты ударили по трем громадам Днепропетровщины - Марганецкой, Красногригорьевской и Никопольской.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Нервная ночь на Никопольщине. Россияне попали по трем громадам - Марганецкой, Красногригорьевской и Никопольской. Били по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.
В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома.
В городе повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.
Вражеские снаряды повлекли за собой пожар на частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.
В Марганецкой и Красногригорьевской громадах обошлось без пострадавших.
В Красногригорьевской громаде изуродованы дома и электросети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на остальных территориях ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.
І трансформаторах - ох бидло кацапське 😡