Последствия вражеских обстрелов Белопольской громады Сумщины. ФОТОрепортаж
В результате российского обстрела Белопольской громады в Сумской области повреждены дома мирных жителей.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Повреждены дома, разбиты авто, разрушены хозяйственные постройки. Такие "приветы" с самого утра россияне направили на Белопольскую громаду. В одном из пограничных сел значительные разрушения. Враг обстрелял эту территорию из минометов. Было 20 взрывов", - отмечает Живицкий.
По его словам, сейчас известно о двух очень поврежденных домах местных жителей, также повреждены гараж, сарай и авто.
"Люди не пострадали. Детали обстрелов уточняются.
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Нужно придумать ответку
И не только придумать а и разрешить
Поручите это теробороне -и все будет'' оккей,,
Иначе это будет продолжаться не знаю до каких пор