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Последствия вражеских обстрелов Белопольской громады Сумщины. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела Белопольской громады в Сумской области повреждены дома мирных жителей.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены дома, разбиты авто, разрушены хозяйственные постройки. Такие "приветы" с самого утра россияне направили на Белопольскую громаду. В одном из пограничных сел значительные разрушения. Враг обстрелял эту территорию из минометов. Было 20 взрывов", - отмечает Живицкий.

По его словам, сейчас известно о двух очень поврежденных домах местных жителей, также повреждены гараж, сарай и авто.

"Люди не пострадали. Детали обстрелов уточняются.

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Последствия вражеских обстрелов Белопольской громады Сумщины 01
Последствия вражеских обстрелов Белопольской громады Сумщины 02
Последствия вражеских обстрелов Белопольской громады Сумщины 03
Последствия вражеских обстрелов Белопольской громады Сумщины 04
Последствия вражеских обстрелов Белопольской громады Сумщины 05

обстрел (27672) Сумская область (3262) Живицкий Дмитрий (242)


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сволота москальська... у їх сизранях такий антураж і без всяких обстрілів спостерігається.
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15.11.2022 13:10 Ответить
Сколько времени это можно терпеть
Нужно придумать ответку
И не только придумать а и разрешить
Поручите это теробороне -и все будет'' оккей,,
Иначе это будет продолжаться не знаю до каких пор
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15.11.2022 14:32 Ответить
 
 