Последствия вражеских обстрелов Белопольской громады Сумщины. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела Белопольской громады в Сумской области повреждены дома мирных жителей.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены дома, разбиты авто, разрушены хозяйственные постройки. Такие "приветы" с самого утра россияне направили на Белопольскую громаду. В одном из пограничных сел значительные разрушения. Враг обстрелял эту территорию из минометов. Было 20 взрывов", - отмечает Живицкий.

По его словам, сейчас известно о двух очень поврежденных домах местных жителей, также повреждены гараж, сарай и авто.

"Люди не пострадали. Детали обстрелов уточняются.

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