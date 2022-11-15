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Наслідки ворожих обстрілів Білопільської громади Сумщини. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу Білопільської громади на Сумщині пошкоджено будинки мирних жителів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджені будинки, розбите авто, зруйновані господарчі споруди. Такі "привіти" від самого ранку росіяни спрямували на Білопільську громаду. У одному з прикордонних сіл значні руйнування. Ворог обстріляв цю територію з мінометів. Було 20 вибухів", - зазначає Живицький.

За його словами, наразі відомо про два дуже пошкоджені будинки місцевих мешканців, також гараж, сарай та авто.

"Люди не постраждали. Деталі обстрілу уточнюються.

Також читайте: Вранці росіяни вдарили з мінометів по прикордонному селу на Сумщині, зафіксовано 20 "прильотів", пошкоджено електроопори

Наслідки ворожих обстрілів Білопільської громади Сумщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Білопільської громади Сумщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Білопільської громади Сумщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Білопільської громади Сумщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Білопільської громади Сумщини 05

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3811) Живицький Дмитро (466)


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сволота москальська... у їх сизранях такий антураж і без всяких обстрілів спостерігається.
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15.11.2022 13:10 Відповісти
Сколько времени это можно терпеть
Нужно придумать ответку
И не только придумать а и разрешить
Поручите это теробороне -и все будет'' оккей,,
Иначе это будет продолжаться не знаю до каких пор
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15.11.2022 14:32 Відповісти
 
 