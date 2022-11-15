Наслідки ворожих обстрілів Білопільської громади Сумщини. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського обстрілу Білопільської громади на Сумщині пошкоджено будинки мирних жителів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошкоджені будинки, розбите авто, зруйновані господарчі споруди. Такі "привіти" від самого ранку росіяни спрямували на Білопільську громаду. У одному з прикордонних сіл значні руйнування. Ворог обстріляв цю територію з мінометів. Було 20 вибухів", - зазначає Живицький.
За його словами, наразі відомо про два дуже пошкоджені будинки місцевих мешканців, також гараж, сарай та авто.
"Люди не постраждали. Деталі обстрілу уточнюються.
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Нужно придумать ответку
И не только придумать а и разрешить
Поручите это теробороне -и все будет'' оккей,,
Иначе это будет продолжаться не знаю до каких пор