На Киевщине обнаружили обломки двух сбитых вражеских ракет, - Нацполиция. ФОТО
16 ноября в Киевской области обнаружены обломки двух российских ракет, которые накануне сбили силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"Части воздушного оружия оккупантов нашли сегодня на севере области после массированого ракетного удара, который нанес враг накануне. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет",- говорится в сообщении.
Обломки еще одной ракеты нашел сельхозработник при объезде территории поля.
Топ комментарии
+2 Super Gut
показать весь комментарий16.11.2022 20:26 Ссылка
+1 Олександр Гуменюк #412850
показать весь комментарий16.11.2022 20:08 Ссылка
+1 Щирий Українець #546026
показать весь комментарий16.11.2022 20:35 Ссылка
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ця ракета якась не правильна, вона псує всю картинку НАТИ...
Терміново несіть іншу...