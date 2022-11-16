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На Киевщине обнаружили обломки двух сбитых вражеских ракет, - Нацполиция. ФОТО

16 ноября в Киевской области обнаружены обломки двух российских ракет, которые накануне сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

На Киевщине обнаружили обломки двух сбитых вражеских ракет, - Нацполиция 01

"Части воздушного оружия оккупантов нашли сегодня на севере области после массированого ракетного удара, который нанес враг накануне. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет",- говорится в сообщении.

На Киевщине обнаружили обломки двух сбитых вражеских ракет, - Нацполиция 02
На Киевщине обнаружили обломки двух сбитых вражеских ракет, - Нацполиция 03

Смотрите также: В результате обстрела РФ погибла женщина на Киевщине, она получила смертельное ранение обломками ракеты, - Небитов. ФОТО

Обломки еще одной ракеты нашел сельхозработник при объезде территории поля.

На Киевщине обнаружили обломки двух сбитых вражеских ракет, - Нацполиция 04

На Киевщине обнаружили обломки двух сбитых вражеских ракет, - Нацполиция 05
На Киевщине обнаружили обломки двух сбитых вражеских ракет, - Нацполиция 06

Смотрите также: В полиции показали последствия ракетного удара по Киевской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4188) Нацполиция (16550) ракеты (3599)


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Топ комментарии
+2
Хай краще візьме із собою асфальт - це більш переконливий аргумент. Бо за 2.5 роки закатати в асфальт 300 млрд, замість закупівлі вітчизняних ракет - це дуже сильно лякає куйла.
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16.11.2022 20:26
+1
А шо такоє? А де воронка як в Польщі,
ця ракета якась не правильна, вона псує всю картинку НАТИ...
Терміново несіть іншу...
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16.11.2022 20:08
+1
Трофеи... лучше конечно касапский скальп на стене...
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16.11.2022 20:35
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А шо такоє? А де воронка як в Польщі,
ця ракета якась не правильна, вона псує всю картинку НАТИ...
Терміново несіть іншу...
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16.11.2022 20:08 Ответить
Хай краще візьме із собою асфальт - це більш переконливий аргумент. Бо за 2.5 роки закатати в асфальт 300 млрд, замість закупівлі вітчизняних ракет - це дуже сильно лякає куйла.
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16.11.2022 20:26 Ответить
Интересно покажет кто-то обломки из Польши? Много времени для этого как видно не нужно.
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16.11.2022 20:32 Ответить
Ракета С300 ось вам і воронка від неї .Розмір порівняйте той що в Польщі і ось цей
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16.11.2022 20:34 Ответить
Трофеи... лучше конечно касапский скальп на стене...
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16.11.2022 20:35 Ответить
если это остатки парашних ракет, то на первом фото с полицейскими низ ракеты абсолютно совпадает по виду с обломком ракеты упавшей в польше
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16.11.2022 20:42 Ответить
Дуже подібне. Тільки в Київській області той циліндр не розірваний, а в Польщі від вибуху знайшли фрагмент циліндра. Якщо в тому циліндрі вибухівка то чому там поблизу поліціянти?
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16.11.2022 21:25 Ответить
то скоріше за все бак для якогось компонента пального.
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16.11.2022 21:30 Ответить
Можливо. Тоді виходить що в Польщі було попадання в бак, від чого він зруйнований, а в Київській обл. було попадання в інший вузол?
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16.11.2022 21:44 Ответить
ми ніколи не взнаємо правди, й нікому її не розкажуть. можливо, в польщі (виходячи з розмірів воронки) бак було розірвано вибухівкою при наземному вибуху, а під києвом при збитті в повітрі він був якось відокремлений від головної частини з вибухівкою й того зберігся, бо впав окремо вже без витікшого через дірки пального не здетонувавши (там міг бути й просто азот, як витискувач). й ще купа подібних припущень. по крайній мірі (поліцейскі стоять поруч) компонет пального явно не ядовитий й коли це бак, то він точно пустий.
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16.11.2022 21:59 Ответить
 
 