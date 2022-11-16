На Киевщине обнаружили обломки двух сбитых вражеских ракет, - Нацполиция. ФОТО

16 ноября в Киевской области обнаружены обломки двух российских ракет, которые накануне сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"Части воздушного оружия оккупантов нашли сегодня на севере области после массированого ракетного удара, который нанес враг накануне. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет",- говорится в сообщении.





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Обломки еще одной ракеты нашел сельхозработник при объезде территории поля.





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