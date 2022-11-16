На Київщині виявили уламки двох збитих ворожих ракет, - Нацполіція. ФОТО
16 листопада на Київщині виявлені уламки двох російських ракет, які напередодні збили сили протиповітряної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу поліції Київської області.
"Частини повітряної зброї окупантів знайшли сьогодні на півночі області після масового ракетного удару, який наніс ворог напередодні. Руйнувань та постраждалих, на щастя, немає",- йдеться у повідомленні.
Уламки ще однієї ракети знайшов сільгосппрацівник під час об'їзду території поля.
Топ коментарі
+2 Super Gut
показати весь коментар16.11.2022 20:26 Посилання
+1 Олександр Гуменюк #412850
показати весь коментар16.11.2022 20:08 Посилання
+1 Щирий Українець #546026
показати весь коментар16.11.2022 20:35 Посилання
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ця ракета якась не правильна, вона псує всю картинку НАТИ...
Терміново несіть іншу...