На Київщині виявили уламки двох збитих ворожих ракет, - Нацполіція. ФОТО

16 листопада на Київщині виявлені уламки двох російських ракет, які напередодні збили сили протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу поліції Київської області.

"Частини повітряної зброї окупантів знайшли сьогодні на півночі області після масового ракетного удару, який наніс ворог напередодні. Руйнувань та постраждалих, на щастя, немає",- йдеться у повідомленні.





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Уламки ще однієї ракети знайшов сільгосппрацівник під час об'їзду території поля.





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