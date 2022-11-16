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На Київщині виявили уламки двох збитих ворожих ракет, - Нацполіція. ФОТО

16 листопада на Київщині виявлені уламки двох російських ракет, які напередодні збили сили протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу поліції Київської області.

На Київщині виявили уламки двох збитих ворожих ракет, - Нацполіція 01

"Частини повітряної зброї окупантів знайшли сьогодні на півночі області після масового ракетного удару, який наніс ворог напередодні. Руйнувань та постраждалих, на щастя, немає",- йдеться у повідомленні.

На Київщині виявили уламки двох збитих ворожих ракет, - Нацполіція 02
На Київщині виявили уламки двох збитих ворожих ракет, - Нацполіція 03

Також дивіться: Внаслідок обстрілу РФ загинула жінка на Київщині, вона дістала смертельне поранення уламками ракети, - Нєбитов. ФОТО

Уламки ще однієї ракети знайшов сільгосппрацівник під час об'їзду території поля.

На Київщині виявили уламки двох збитих ворожих ракет, - Нацполіція 04

На Київщині виявили уламки двох збитих ворожих ракет, - Нацполіція 05
На Київщині виявили уламки двох збитих ворожих ракет, - Нацполіція 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4084) Нацполіція (15264) ракети (4057)


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Топ коментарі
+2
Хай краще візьме із собою асфальт - це більш переконливий аргумент. Бо за 2.5 роки закатати в асфальт 300 млрд, замість закупівлі вітчизняних ракет - це дуже сильно лякає куйла.
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16.11.2022 20:26
+1
А шо такоє? А де воронка як в Польщі,
ця ракета якась не правильна, вона псує всю картинку НАТИ...
Терміново несіть іншу...
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16.11.2022 20:08
+1
Трофеи... лучше конечно касапский скальп на стене...
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16.11.2022 20:35
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А шо такоє? А де воронка як в Польщі,
ця ракета якась не правильна, вона псує всю картинку НАТИ...
Терміново несіть іншу...
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16.11.2022 20:08 Відповісти
Хай краще візьме із собою асфальт - це більш переконливий аргумент. Бо за 2.5 роки закатати в асфальт 300 млрд, замість закупівлі вітчизняних ракет - це дуже сильно лякає куйла.
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16.11.2022 20:26 Відповісти
Интересно покажет кто-то обломки из Польши? Много времени для этого как видно не нужно.
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16.11.2022 20:32 Відповісти
Ракета С300 ось вам і воронка від неї .Розмір порівняйте той що в Польщі і ось цей
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16.11.2022 20:34 Відповісти
Трофеи... лучше конечно касапский скальп на стене...
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16.11.2022 20:35 Відповісти
если это остатки парашних ракет, то на первом фото с полицейскими низ ракеты абсолютно совпадает по виду с обломком ракеты упавшей в польше
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16.11.2022 20:42 Відповісти
Дуже подібне. Тільки в Київській області той циліндр не розірваний, а в Польщі від вибуху знайшли фрагмент циліндра. Якщо в тому циліндрі вибухівка то чому там поблизу поліціянти?
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16.11.2022 21:25 Відповісти
то скоріше за все бак для якогось компонента пального.
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16.11.2022 21:30 Відповісти
Можливо. Тоді виходить що в Польщі було попадання в бак, від чого він зруйнований, а в Київській обл. було попадання в інший вузол?
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16.11.2022 21:44 Відповісти
ми ніколи не взнаємо правди, й нікому її не розкажуть. можливо, в польщі (виходячи з розмірів воронки) бак було розірвано вибухівкою при наземному вибуху, а під києвом при збитті в повітрі він був якось відокремлений від головної частини з вибухівкою й того зберігся, бо впав окремо вже без витікшого через дірки пального не здетонувавши (там міг бути й просто азот, як витискувач). й ще купа подібних припущень. по крайній мірі (поліцейскі стоять поруч) компонет пального явно не ядовитий й коли це бак, то він точно пустий.
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16.11.2022 21:59 Відповісти
 
 