Семью Дармобид с двумя детьми из Запорожской области расстреляли россияне, - СМИ. ФОТО

Оккупанты убили Александра и Наталью Дармобид, а также их детей - 13-летнего Владимира и 6-летнего Кирилла. Соседи говорят, что накануне россияне приставали к Наталье.

Трагедия произошла в поселке Камыш-Заря Пологовского района Запорожской области. Журналистам о ней по телефону сообщил председатель территориальной громады Игорь Гнатуша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"На этот момент там были и есть вооруженные российские оккупанты. Что-то они там делают, заметают ли следы, проводят ли какое-то расследование... Туда никто из физических лиц, кроме родителей, утром не попадал. С вечера они не выходили на связь, никто не обратил внимание, а утром родные их увидели, что они фактически убиты. Двое детей, муж и жена. Они не были никогда конфликтными, они жили тихонько, мирно и такие трудяги. До войны, во время войны это была такая показательная семья, которую нужно ставить в пример. Они построили себе новый дом. И так они в нем и погибли", - рассказал Гнатуша.

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Сейчас улицу Почтовую, где произошел инцидент, оккупанты перекрыли. На место происшествия никого не пускают, об этом сообщает депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.

"К сожалению, во время этого, грубо, но скажем как есть, что для рашистов это становится нормой - расстрел гражданского населения. Это все слышали, проживающие рядом жители, от них же поступила информация, что накануне рашисты приставали к женщине, они домогались ее, и после чего произошло то, что сегодня произошло".

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