Семью Дармобид с двумя детьми из Запорожской области расстреляли россияне, - СМИ. ФОТО
Оккупанты убили Александра и Наталью Дармобид, а также их детей - 13-летнего Владимира и 6-летнего Кирилла. Соседи говорят, что накануне россияне приставали к Наталье.
Трагедия произошла в поселке Камыш-Заря Пологовского района Запорожской области. Журналистам о ней по телефону сообщил председатель территориальной громады Игорь Гнатуша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"На этот момент там были и есть вооруженные российские оккупанты. Что-то они там делают, заметают ли следы, проводят ли какое-то расследование... Туда никто из физических лиц, кроме родителей, утром не попадал. С вечера они не выходили на связь, никто не обратил внимание, а утром родные их увидели, что они фактически убиты. Двое детей, муж и жена. Они не были никогда конфликтными, они жили тихонько, мирно и такие трудяги. До войны, во время войны это была такая показательная семья, которую нужно ставить в пример. Они построили себе новый дом. И так они в нем и погибли", - рассказал Гнатуша.
Сейчас улицу Почтовую, где произошел инцидент, оккупанты перекрыли. На место происшествия никого не пускают, об этом сообщает депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.
"К сожалению, во время этого, грубо, но скажем как есть, что для рашистов это становится нормой - расстрел гражданского населения. Это все слышали, проживающие рядом жители, от них же поступила информация, что накануне рашисты приставали к женщине, они домогались ее, и после чего произошло то, что сегодня произошло".
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"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому. Це відповідь преЗЕдента на всі такі смерті,як на Запоріжжі.так і на Херсонщині,в Бучі і скрізь! А ще призначення Суркіса і Шуфріча в НОК,скоро і Вадю Рабіновича кудись на гуманітарку поставлять...
Легше ту наволоч не допускати ні до чого, ніж потім борикатися з тим всім, і власне цим має займатися держава, вона для того і є, а що вони роблять, курва їх мама?
Наступного разу коли оті "гамнесті" будуть "наїзджати" на Україну то їх треба тикати носом в отакі випадки , і відправляти за кацапським крейсером!
называйте вещи своими именами
Если б ваша зелешобла думала о предстоящей войне, а не о шашлыках, то много чего не было бы. Если б не сворачивали ракетные программы, может и рашка бы не посмела нападать, бо у нас были наработки которые достреливают до москвы. Но кое-кто свернул все это, стал платить касабам за асфальт, а теперь ноет как ему все должны помогать.
Тьфу на вас, попрошайки.
Для мене не існує НЕ таких срюських , всіх потрібно вбивати 😡
А вся остальная мразь, как ворующие из военного бюджета, пожертвований и помощи для ВСУ и беженцев чиновники, мародерствующие в прифронтовой полосе, насильники, наемники ЧВК и казачьей самодеятельности, свободные охотники на военном сафари, одевшие на себя гражданскую одежду военнослужащие, сигнальщики и корректировщики, доносчики на украинских патриотов, полицаи окуппационной администрации - на эшафот! Иначе эта нечисть растворится в обществе и съест нас изнутри, как раковая опухоль.
Но... Не с этой властью! Как говориться - сам себе морду не набьешь...
америка и европа скажет - фу, это так нетолерантно
злочинну логіку цих унтерменшей неможливо задокументувати - її нема - це просто вихлюп ненависті до українця / українки
1. Наши ребята сгниют в мордорском плену или будут убиты.
2. Орки также перестанут брать в плен.
3. Орки перестанут сдаваться в плен и будут воевать до последнего шанса выжить.
Внимание, вопрос: ты уверен в том, что решение не брать пленных ускорит нашу победу?
чому ви не документуєете злочини вашої армії ?
чому це мають робити виключно українці та європейці ?
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборант,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години
7. Шуфрича,Суркіса вибрали в НОК,Деркач спокійно живе під Черніговом, Богуслая готують до передачі Рашці,а азовців вибрали в НОК?,звільнили з полону?і ще багато чого.....
8. всі ОПЗЖ які втекли не позбавлені мандатів депутатів,всі що залишилися влилися в Зе-команду...
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з представниками російських спецслужб (Патрушев) в Омані (Оманський офшор) Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Як що вони прийшли нас вбивати, то їх треба знищувати методично, підняв руки для здачі у полон - на обміний фонд чи на зону, в залежності від того що він робив в Україні. На зоні теж навчать
любити Україну.