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Семью Дармобид с двумя детьми из Запорожской области расстреляли россияне, - СМИ. ФОТО

Оккупанты убили Александра и Наталью Дармобид, а также их детей - 13-летнего Владимира и 6-летнего Кирилла. Соседи говорят, что накануне россияне приставали к Наталье.

Трагедия произошла в поселке Камыш-Заря Пологовского района Запорожской области. Журналистам о ней по телефону сообщил председатель территориальной громады Игорь Гнатуша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"На этот момент там были и есть вооруженные российские оккупанты. Что-то они там делают, заметают ли следы, проводят ли какое-то расследование... Туда никто из физических лиц, кроме родителей, утром не попадал. С вечера они не выходили на связь, никто не обратил внимание, а утром родные их увидели, что они фактически убиты.  Двое детей, муж и жена. Они не были никогда конфликтными, они жили тихонько, мирно и такие трудяги. До войны, во время войны это была такая показательная семья, которую нужно ставить в пример. Они построили себе новый дом. И так они в нем и погибли", - рассказал Гнатуша.

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Сейчас улицу Почтовую, где произошел инцидент, оккупанты перекрыли. На место происшествия никого не пускают, об этом сообщает депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.

"К сожалению, во время этого, грубо, но скажем как есть, что для рашистов это становится нормой - расстрел гражданского населения. Это все слышали, проживающие рядом жители, от них же поступила информация, что накануне рашисты приставали к женщине, они домогались ее, и после чего произошло то, что сегодня произошло".

Смотрите также: В Херсонской области россияне держали в пыточных даже подростков, - Лубинец. ВИДЕО

Семью Дармобид с двумя детьми из Запорожской области расстреляли россияне, - СМИ 01
Семью Дармобид с двумя детьми из Запорожской области расстреляли россияне, - СМИ 02

Автор: 

смерть (9250) жертвы (2094) Запорожская область (3201) военные преступления (1451)


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Топ комментарии
+92
Кацапські мерзенні ублюдочні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
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19.11.2022 11:59 Ответить
+75
Люди, кто знает английский, Перешлите это Илону маску в его ****** твиттер, и папе римскому тоже. Чтобы они побольше познакомились с "русской культурой"
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19.11.2022 12:05 Ответить
+70
Тут хоть Папе Римскому, хоть маме Римме пересылать бесполезно. Вся вера в ЗСУ.
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19.11.2022 12:19 Ответить
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19.11.2022 11:59 Ответить
Цікаво, ліберальна кацапня, на чолі з імперцем овальним, щось вякне з цього приводу?
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19.11.2022 14:03 Ответить
Хвамілія того імперця "анальний", а не "овальний"!
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19.11.2022 14:34 Ответить
Аксіома: Якщо ти не уб'єш кацапа, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину.
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19.11.2022 15:36 Ответить
😰
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19.11.2022 18:14 Ответить
Кацапські мерзенні ублюдочні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
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19.11.2022 11:59 Ответить
Твари!!!!!!!!!!!! Но зачем закрывать лица погибших детей.
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19.11.2022 12:01 Ответить
потому что фотографии лиц детей, как и несовершеннолетних, которых уже нет с нами, могут быть использованы кем то другим. Теми, у кого не самые хорошие намерения. Вы бы явно не были бы в восторге если бы фото ваших детей появились в открытом доступе. А у их родителей уже нет возможности спросить хотят ли они этого.
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19.11.2022 20:21 Ответить
Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. Наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому. Це відповідь преЗЕдента на всі такі смерті,як на Запоріжжі.так і на Херсонщині,в Бучі і скрізь! А ще призначення Суркіса і Шуфріча в НОК,скоро і Вадю Рабіновича кудись на гуманітарку поставлять...
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19.11.2022 12:02 Ответить
Впертий зелений гівнюк.
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19.11.2022 12:06 Ответить
Тупа маріонетка
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19.11.2022 13:14 Ответить
впертий вишкрябок, гівнюк це той, хто вперто свою тачку перед вашою брамою ставить, а то зовсім інше.
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19.11.2022 13:50 Ответить
Той хто вперто переслідує Пороха і нищить все що з ним пов'язано.
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19.11.2022 14:04 Ответить
В цій країні нічого не поміняється, доки внутріншій ворог не буде _фізично_ знищуватись.
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19.11.2022 12:08 Ответить
В НОК не назначают, а выбирают. Согласно уставу МОК, государство не имеет право вмешиваться в деятельность НОК. И если государство нарушает этот устав, МОК вводит соответствующие санкции, вплоть до недопущения на ОИ.
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19.11.2022 12:41 Ответить
Люди, кто знает английский, Перешлите это Илону маску в его ****** твиттер, и папе римскому тоже. Чтобы они побольше познакомились с "русской культурой"
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19.11.2022 12:05 Ответить
Тут хоть Папе Римскому, хоть маме Римме пересылать бесполезно. Вся вера в ЗСУ.
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19.11.2022 12:19 Ответить
не без сенсу, щоб потім не казали "ми не знали, ми не ждали, ми про...ли, нас не попередили, нам не сказали правди " і так далі.
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19.11.2022 13:51 Ответить
Он сразу удалит ваш пост. Твитер он купил именно для этого.
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19.11.2022 12:40 Ответить
Якщо після Бучі, Ізюма, Маріуполя папа римський (читай сатаніст) досі вірить у російський гуманізм. Думаєте смерть цілої родини щось змінить у світосприйнятті цього чорта?
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19.11.2022 12:52 Ответить
а наша реакція на призначення шуфріча-суркіса дуже змінила щось у світосприйняті тих чортів? але вони ретирувалися само через нашу реакцію. Не буде реакції і ця наволоч попреться і в Президенти країни, а олігархічні змі зроблять ілюзію офігенської підтримки, куплені соцдослідники нарисують відповідні результати, блохєри будуть гарно брехати, держоргани задокументують що треба, а фабрика тролів доробить решта.
Легше ту наволоч не допускати ні до чого, ніж потім борикатися з тим всім, і власне цим має займатися держава, вона для того і є, а що вони роблять, курва їх мама?
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19.11.2022 13:57 Ответить
Вони знають і похоже не тільки підтримують а і формують так звану культуру.
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19.11.2022 14:47 Ответить
І про який гуманізм розповідає римський покидьок?
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19.11.2022 12:05 Ответить
Ну, і де оте "гамнестіінтернейшл"?!! Куди язик всунуло?!
Наступного разу коли оті "гамнесті" будуть "наїзджати" на Україну то їх треба тикати носом в отакі випадки , і відправляти за кацапським крейсером!
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19.11.2022 12:07 Ответить
"У середу [23 листопада] депутати Європарламенту будуть голосувати за резолюцію, в якій Росія названа державою-спонсором тероризму з урахуванням посилення атак РФ на цивільне населення й цивільні цілі в Україні"
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19.11.2022 12:08 Ответить
Злякаються.
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19.11.2022 21:03 Ответить
Где Папа Римская и Маск которые что то там про рузький гуманизм несли и требуют нас пойти на капитуляцию и сдать миллионы наших людей рашистским тварям? Все ети зверства нужно каждый день во всем мире показывать. Ато многие не могут поверить что в 21 веке среди них живут звери которые творят такое что 100 лет назад не творили.
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19.11.2022 12:10 Ответить
Еще некоторые твари на нас давят что мы должны сесть с русофашистами за стол переговоров и не должны дальше освобождать Украину
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19.11.2022 12:14 Ответить
эти твари - американцы и белый дом
называйте вещи своими именами
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19.11.2022 16:58 Ответить
Крым чей?
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19.11.2022 17:31 Ответить
А Белый дом тебе ничем не обязан, и американцы тоже. Более того, если бы не их помощь, сегодня рашисты убивали бы украинские семьи во Львове.
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19.11.2022 17:33 Ответить
"А вот если б да кабы, да во рту росли грибы" - это как раз про вас, зележопики.

Если б ваша зелешобла думала о предстоящей войне, а не о шашлыках, то много чего не было бы. Если б не сворачивали ракетные программы, может и рашка бы не посмела нападать, бо у нас были наработки которые достреливают до москвы. Но кое-кто свернул все это, стал платить касабам за асфальт, а теперь ноет как ему все должны помогать.

Тьфу на вас, попрошайки.
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19.11.2022 18:01 Ответить
ты кого посылаешь, ублюдок зележопый? Запомни, гнида, вас давно уже не 73%, а наиболее крикливых из вас будут *******, попомни мои слова, ублюдок.
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19.11.2022 18:16 Ответить
Люто ненавиджу кацапів , всіх 😠

Для мене не існує НЕ таких срюських , всіх потрібно вбивати 😡
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19.11.2022 12:24 Ответить
СВОЛОТА КАЦАПОIДНА, ЗДОХНIТЬ УСÍ, ТВАРЮКИ *****! НАВIКИ НЕ ПРОБАЧИМО, ПОМСТИМОСЯ! ВАС, СВИНЕЙ РУСОФАШИСТСЬКИХ ЧЕКАЭ ВIДПЛАТА, ДАВИТИ ВАС СКОТОВ ВIЧНО БУДЕМО! УСI ПОЧУЛИ, А, КАЦАПНЯ ЗЛОВОННА?
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19.11.2022 12:34 Ответить
чума на всіх русскіх!
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19.11.2022 12:39 Ответить
Десь проскочило повідомлення, що це були лугандони з осетинцями.
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19.11.2022 13:06 Ответить
Там сейчас все вооруженные силы РФ - сброд убийц, мародеров и насильников!
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19.11.2022 14:19 Ответить
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19.11.2022 13:09 Ответить
Чи будуть трампісьи про це писати і обурюватись, чи їм лише зелених пальчиків з автоматами шкода?
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19.11.2022 13:11 Ответить
Рашиські злочинці вбивають дітей ,цей варварський народ :вбивць ,мародерів ,гвалтивніків ,грабіжників не має права на існування ,будь проклята ролсія і варварський "русский мир ".
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19.11.2022 13:35 Ответить
Ми маємо перемогти, бо як ні, то вони нас всих вб'ють. Нас і наших дітей. Це геноцид, вони хочуть знищити націю
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19.11.2022 13:46 Ответить
звісно ж хочуть, вони про..ли Сибір китайцям, і не можуть з тим нічого зробити, тому вирішили за краще, вбити всіх українців, і самім зайняти наші землі.
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19.11.2022 14:00 Ответить
Нужно вносить в Конституцию Украины смертную казнь на период военного положения за военные преступления через повешение. Расстрел - это почетная казнь и может применяться только к вражеским шпионам.
А вся остальная мразь, как ворующие из военного бюджета, пожертвований и помощи для ВСУ и беженцев чиновники, мародерствующие в прифронтовой полосе, насильники, наемники ЧВК и казачьей самодеятельности, свободные охотники на военном сафари, одевшие на себя гражданскую одежду военнослужащие, сигнальщики и корректировщики, доносчики на украинских патриотов, полицаи окуппационной администрации - на эшафот! Иначе эта нечисть растворится в обществе и съест нас изнутри, как раковая опухоль.
Но... Не с этой властью! Как говориться - сам себе морду не набьешь...
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19.11.2022 14:33 Ответить
нам не дадут
америка и европа скажет - фу, это так нетолерантно
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19.11.2022 16:59 Ответить
С чего Америке такое говорить, когда у них есть Штаты, где действует смертная казнь?
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19.11.2022 17:35 Ответить
женя-женя хоче щоб ми проти США виступали. Значить хто він? кацапюра. США все роблять для того щоб ми вибили кацапню але главнєйшого вони нам не вибирали.
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20.11.2022 06:58 Ответить
Аваков говорил монополия на насилие только у полиции и он прав полиция и кацапця - уроды
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19.11.2022 21:52 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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19.11.2022 14:37 Ответить
Там видно на фото, що чоловік був у вишиванці. Скоріше за все їх вбили по доносу, за те що він проукраїнський.
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19.11.2022 14:52 Ответить
Їх вбили бо жіночка сподобалась.
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19.11.2022 17:03 Ответить
а дітей вбили теж тому ?

злочинну логіку цих унтерменшей неможливо задокументувати - її нема - це просто вихлюп ненависті до українця / українки
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19.11.2022 17:25 Ответить
Теж тому, щоб не було свiдків.
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19.11.2022 17:45 Ответить
Ти п'яний?
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19.11.2022 17:57 Ответить
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19.11.2022 15:27 Ответить
от за це всіх без розбору кацапів до припиненння дихання
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19.11.2022 16:12 Ответить
Я знаю так много беженцев из Украины и всегда думаю, что этим семьям просто повезло. Мое сердце болит от каждой жертвы.
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19.11.2022 16:35 Ответить
Бросьте словоблудие, земляки хуторянские. В какой церкви попросить за эту семью??? У бога какого? Нет таких. Просто крошить, в плен не брать, мораль не читать, золкина уволить, иконы занавесить до Пасхи! И крошить тупо до покраснения ствола. Победителей не судят.
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19.11.2022 16:57 Ответить
Если не брать пленных, получаем сразу 3 проблемы:

1. Наши ребята сгниют в мордорском плену или будут убиты.
2. Орки также перестанут брать в плен.
3. Орки перестанут сдаваться в плен и будут воевать до последнего шанса выжить.

Внимание, вопрос: ты уверен в том, что решение не брать пленных ускорит нашу победу?
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19.11.2022 17:45 Ответить
Конечно не уверен. А с той стороны уверены, что такие методы приведут к победе? Да, уверены. Так и поступают. Вот и ответ. И не я первый ответил. А вся история всех войн. Это когда победителей в 10 раз больше побежденных. А как иначе? Закон большинства. Это не игра слов и не демагогия.
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19.11.2022 18:25 Ответить
хз чи с той стороны вообще знают что такое победа и что они вообще хотят. там пока победа только над здравым смыслом, имхо. а пленные могут быть как в плюс так и в минус конечно, как и вообще всё. если найти правильное применение \обмен, бомбоубежища рыть, восстанавливать кацапский ущерб, чтобы прониклись к примеру, в общем применений есть куда\ это одно а если садить их на трехразовое питание и медобслуживание с госбюджета после всех допросов это конечно дно.
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20.11.2022 03:38 Ответить
хочеться звернутися до так званих "русскіх дємократов" (новая газєта, дождь, і решта блогерів)

чому ви не документуєете злочини вашої армії ?

чому це мають робити виключно українці та європейці ?
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19.11.2022 17:23 Ответить
Хороший мацкаль- мертвий мацкаль
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19.11.2022 17:28 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.11.2022 17:31 Ответить
а як бути з Його слугами типу Кирила,Онуфрія,Паші Мерседеса та іншої феесбешної наволочі? може такі слуги Його влаштовують,якщо Він дозволяє їм віщати від Його імені?
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19.11.2022 19:26 Ответить
Те, що вони прикриваються іменем Божим не робить їх Божими людьми.
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19.11.2022 21:27 Ответить
Вони слуги сатани .
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20.11.2022 07:01 Ответить
У мене чим далі тим сильнішає переконання,що це не придурок і довбо***б Путін воює проти України та українців,а один шустрий,картавий членограй-віртуоз...
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборант,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години
7. Шуфрича,Суркіса вибрали в НОК,Деркач спокійно живе під Черніговом, Богуслая готують до передачі Рашці,а азовців вибрали в НОК?,звільнили з полону?і ще багато чого.....
8. всі ОПЗЖ які втекли не позбавлені мандатів депутатів,всі що залишилися влилися в Зе-команду...
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19.11.2022 17:32 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:

1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)

11) Зустріч з представниками російських спецслужб (Патрушев) в Омані (Оманський офшор) Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева

12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.

20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).

50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
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19.11.2022 18:58 Ответить
Вражаючий перелік!! Дуже хочеться вірити,що цей перелік, у тій чи іншій формі, ляже у звинувачувальний висновок майбутнього трибуналу над гр.гр.Зеленським,Єрмаком,Коломойскім,Медведчуком.Бакановим та ін....Сподіваюся,що хриплоголосого ігруна членом на роялі притягнуть до відповіді,що він не встигне здриснути в Ізраїль,який своїх не видає...
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19.11.2022 19:20 Ответить
Вже є доповнена версія з 38 випадками порушення Конституції України
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19.11.2022 20:51 Ответить
А що за ситуація з сержантом Журавлем?
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19.11.2022 19:49 Ответить
Як що ти з України нащо питаєш.
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19.11.2022 20:53 Ответить
та виявилося що знаю батька Андрія Журавля що теж загинув нещодавно під Херсоном. мабуть просто однофамільці
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22.11.2022 17:11 Ответить
Ненависті до кацапів немає, як можна ненавидіти шакала чи гієну.
Як що вони прийшли нас вбивати, то їх треба знищувати методично, підняв руки для здачі у полон - на обміний фонд чи на зону, в залежності від того що він робив в Україні. На зоні теж навчать
любити Україну.
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19.11.2022 18:56 Ответить
ненависть...це почуття до когось рівного собі.русня це не люди,не воїни,не нація,це наволоч,яку зневажає , не цінить і на копійку сама росвлада. тому до них треба ставитися ,як до тарганів або клопів або скажених шакалів.
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19.11.2022 19:23 Ответить
Может я не прав , но можно и нужно было уйти с поселка , сохранить детей жену семью, в таких ситуациях человек беззащитный сам по себе, не говоря чтоб защитить свою семью .
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19.11.2022 19:30 Ответить
Не прав. Проукраинские люди не просто так остаются в оккупации, потому как это ОЧЕНЬ тяжело. Наверняка для этого были причины о которых мы не знаем.
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19.11.2022 20:20 Ответить
За якою логікою дітям затушували лице? Що за ідіотські правила?!
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19.11.2022 19:47 Ответить
Ищите кто это сделал. Те кто рядом были. Вч звание описание. Это нельзя оставлять.
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19.11.2022 20:26 Ответить
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19.11.2022 21:02 Ответить
Занадто красива жінка.
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19.11.2022 21:54 Ответить
Там кто то что то пытается про "расстрелянных мальчиков" которые в плен сдавались, пытаются ситуацию раскачать? Да рашистских ублюдков даже не надо пытаться в плен брать по ходу. Уничтожать на месте, так бы и делали, наверное, если бы не обменный фонд пополнять.
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19.11.2022 22:06 Ответить
Навіщо дітей затушовали, вони що живі?
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20.11.2022 01:30 Ответить
читай вище.
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20.11.2022 07:05 Ответить
Повторюю: Навіщо дітей затушовали?
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20.11.2022 10:14 Ответить
Деды теперешнего кацапья, проводили голодомор украинцев 33 года. Они не нация. Они бандитское образование.
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20.11.2022 09:12 Ответить
надо как буданова вылавливать и просто карать...
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21.11.2022 09:31 Ответить
 
 