Удалось восстановить один из поврежденных участков водопровода в Николаев, - ОВА. ФОТО

Один из участков поврежденного в результате боевых действий водопровода, которым осуществляется водоснабжение Николаева, был восстановлен 19 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Николаевской областной военной администрации.

"Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации водовода "Днепр – Николаев" по которому осуществлялась поставка воды из Днепра в Николаев", - указали в ОВА.

По информации областной администрации, специалисты продолжают ремонтные работы еще на двух участках водопровода.

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