РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12251 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
6 131 32

Удалось восстановить один из поврежденных участков водопровода в Николаев, - ОВА. ФОТО

Один из участков поврежденного в результате боевых действий водопровода, которым осуществляется водоснабжение Николаева, был восстановлен 19 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Николаевской областной военной администрации.

"Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации водовода "Днепр – Николаев" по которому осуществлялась поставка воды из Днепра в Николаев", - указали в ОВА.

По информации областной администрации, специалисты продолжают ремонтные работы еще на двух участках водопровода.

Читайте также: Коммунальщики, ремонтировавшие водопровод, подорвались на Николаевщине

Удалось восстановить один из поврежденных участков водопровода в Николаев, - ОВА 01
Удалось восстановить один из поврежденных участков водопровода в Николаев, - ОВА 02
Удалось восстановить один из поврежденных участков водопровода в Николаев, - ОВА 03

Автор: 

Николаевская область (2145) водоснабжение (723)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Слава українському народу.
Народу - воїну, народу - працівнику.

PS. А зараз щодо теми. Водогін треба засипати землею та перетворити в холм.
показать весь комментарий
20.11.2022 00:33 Ответить
+8
Добре! Але зварювальний провід НІКОЛИ не намотуйте на руку!
показать весь комментарий
20.11.2022 00:36 Ответить
+7
красавчики) а вообще не дело чтоб труба так лежала...эти ж твари лупить по ней будут
показать весь комментарий
20.11.2022 00:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава українському народу.
Народу - воїну, народу - працівнику.

PS. А зараз щодо теми. Водогін треба засипати землею та перетворити в холм.
показать весь комментарий
20.11.2022 00:33 Ответить
мнения ученых совпали
показать весь комментарий
20.11.2022 00:35 Ответить
тимчасове рішення....
показать весь комментарий
20.11.2022 02:04 Ответить
красавчики) а вообще не дело чтоб труба так лежала...эти ж твари лупить по ней будут
показать весь комментарий
20.11.2022 00:34 Ответить
І якось ржавіє вона, чи ні?
показать весь комментарий
20.11.2022 00:36 Ответить
стальна))
показать весь комментарий
20.11.2022 00:43 Ответить
Современные трубы делают уже с покрытием ( например битон или керамика), но сейчас война и нет денег и времени так, что это времянка, но заизолировать битумом как раньше и засыпать землей стоит.
показать весь комментарий
20.11.2022 02:34 Ответить
тимчасове рішення....
показать весь комментарий
20.11.2022 02:03 Ответить
Добре! Але зварювальний провід НІКОЛИ не намотуйте на руку!
показать весь комментарий
20.11.2022 00:36 Ответить
Чому?
показать весь комментарий
20.11.2022 00:44 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2022 01:04 Ответить
Оту болванку що ви постите розігрів змінний струм високої частоти, а зварювання в наш час проводять в основному постійним струмом.
Відміни відчуваєте, чи з фізикою та єлектротехнікою у вас повні трабли? Але намотувати на руку провід дійсно не варто.
показать весь комментарий
20.11.2022 01:59 Ответить
Влад, ответ (точнее предположение) внизу.
Если не будете грубить - буду очень благодарен.
Peace.
показать весь комментарий
20.11.2022 04:05 Ответить
Грубить не буду )
Ответ смотрю
показать весь комментарий
20.11.2022 10:33 Ответить
Индуктор к сварке какое отношение имеет можно спросить ?
показать весь комментарий
20.11.2022 02:36 Ответить
У меня 2я степень по квантовой радиофизике, нука просвети меня как постоянный ток в индукторе нагреет заготовку ?
показать весь комментарий
20.11.2022 02:45 Ответить
1. Если можно, на "вы".
2. Ответ: Постоянный ток заготовку не нагреет никак. Картинка приведена как идея.
3. Предположу, что автор в оригинальном посте имел в виду переходный процесс, который создает небольшое вихревое поле при нарастании тока, которое, возможно руку не испепелит, но для здоровья не полезно.
4. Если есть правильный ответ - вежливо в студию. Заранее спасибо.
показать весь комментарий
20.11.2022 04:01 Ответить
Провод, намотанный на руку (особенно в несколько витков), вполне смахивает на катушку индуктивности.
показать весь комментарий
20.11.2022 04:07 Ответить
Провод наматывают на руку для того чтобы лучше контролировать держатель с электродом когда идет процесс сварки, там большое значение имеет угол и расстояние электрода по отношению к расплавленной ванночке металла в процессе сварки. Ну и еще дабы уберечь провод от излома около присоединения или крепления к держателю электрода ну это уже такое...
показать весь комментарий
20.11.2022 10:39 Ответить
Согласен. Вполне логично.
показать весь комментарий
20.11.2022 18:17 Ответить
Вывод полезного уравнения для моделирования эффекта вихревых токов в материале начинается с дифференциалом, магнитостатической формой закона Ампераhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8#cite_note-bertotti-9 [4] , обеспечивая выражение для намагничивающего поля Н окружающей плотности тока J:
∇ × H = J . − ∇ ( ∇ ⋅ H ) − ∇ 2 H = ∇ × J .

Из закона Гаусса для магнетизма ∇ ⋅ H = 0 , тогда
− ∇ 2 H = ∇ × J .

Используя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0 закон Ома , J = σ E , который связывает плотность тока J с электрическим полем E с точки зрения проводимости материала σ, и предполагая изотропную однородную проводимость, уравнение можно записать как
− ∇ 2 H = σ ∇ × E .

Используя дифференциальную форму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%8F закона Фарадея ∇ × E = − ∂ B / ∂ t , получаем
− ∇ 2 H = σ ∂ B ∂ t .

По определению B = μ 0 ( H + M ) , где M - намагниченность материала, а μ0 проницаемость вакуума. Таким образом, уравнение диффузии принимает вид:
− ∇ 2 H = μ 0 σ ( ∂ M ∂ t + ∂ H ∂ t ) .
подставТЕ постоянный ток
показать весь комментарий
20.11.2022 05:33 Ответить
Вадим, спасибо за предоставленное разъяснение.
показать весь комментарий
20.11.2022 18:21 Ответить
А шпагат робити можна?
показать весь комментарий
20.11.2022 00:55 Ответить
ахахахаха, як добре шо ти сказав, а то дядько, судячи з виду, років 30 - працює зварювальником, а от ЦЬОГО - не знав!! 🤣🤣
пы. сы:він ВИТОК зробив, шоб електрод - не тягнуло"!!!!
показать весь комментарий
20.11.2022 01:14 Ответить
То зрозуміло, але коли проб'є на масу через тіло то вже не буде ніякої різниці для чого то робилось.
показать весь комментарий
20.11.2022 09:34 Ответить
слава Богу !
показать весь комментарий
20.11.2022 01:15 Ответить
Молодці хлопці!
показать весь комментарий
20.11.2022 01:26 Ответить
Ви шикарні.
Але не треба, бляха, про це *******!! Полагодили-умнічки, кому треба, ті взнають.
показать весь комментарий
20.11.2022 08:51 Ответить
Дякую Вам хлопці за вашу роботу, бо вже дома викинув два комплета металевих кранів - від цієї солоної води просто жопа. Поставив пластмассу, поки стоїть.
показать весь комментарий
20.11.2022 09:36 Ответить
Ремонтна бригада - справжні Герої !
показать весь комментарий
20.11.2022 09:59 Ответить
Ну ,що повепендрювалися з формулами ?! А для нас миколаївців це такі ж герої ,як і фронтовики . Ці люди працюють у складних польових умовах у зоні ,яка може бути обстріляна у будь яку мить , забезпечуючи кількасот тисячне місто питною водою ,ціну якої ми ,насправді ,узнали . Честь і подяка їм !
показать весь комментарий
20.11.2022 11:54 Ответить
 
 