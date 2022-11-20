Удалось восстановить один из поврежденных участков водопровода в Николаев, - ОВА. ФОТО
Один из участков поврежденного в результате боевых действий водопровода, которым осуществляется водоснабжение Николаева, был восстановлен 19 ноября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Николаевской областной военной администрации.
"Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации водовода "Днепр – Николаев" по которому осуществлялась поставка воды из Днепра в Николаев", - указали в ОВА.
По информации областной администрации, специалисты продолжают ремонтные работы еще на двух участках водопровода.
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Народу - воїну, народу - працівнику.
PS. А зараз щодо теми. Водогін треба засипати землею та перетворити в холм.
Відміни відчуваєте, чи з фізикою та єлектротехнікою у вас повні трабли? Але намотувати на руку провід дійсно не варто.
Если не будете грубить - буду очень благодарен.
Peace.
Ответ смотрю
2. Ответ: Постоянный ток заготовку не нагреет никак. Картинка приведена как идея.
3. Предположу, что автор в оригинальном посте имел в виду переходный процесс, который создает небольшое вихревое поле при нарастании тока, которое, возможно руку не испепелит, но для здоровья не полезно.
4. Если есть правильный ответ - вежливо в студию. Заранее спасибо.
∇ × H = J . − ∇ ( ∇ ⋅ H ) − ∇ 2 H = ∇ × J .
Из закона Гаусса для магнетизма ∇ ⋅ H = 0 , тогда
− ∇ 2 H = ∇ × J .
Используя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0 закон Ома , J = σ E , который связывает плотность тока J с электрическим полем E с точки зрения проводимости материала σ, и предполагая изотропную однородную проводимость, уравнение можно записать как
− ∇ 2 H = σ ∇ × E .
Используя дифференциальную форму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%8F закона Фарадея ∇ × E = − ∂ B / ∂ t , получаем
− ∇ 2 H = σ ∂ B ∂ t .
По определению B = μ 0 ( H + M ) , где M - намагниченность материала, а μ0 проницаемость вакуума. Таким образом, уравнение диффузии принимает вид:
− ∇ 2 H = μ 0 σ ( ∂ M ∂ t + ∂ H ∂ t ) .
подставТЕ постоянный ток
пы. сы:він ВИТОК зробив, шоб електрод - не тягнуло"!!!!
Але не треба, бляха, про це *******!! Полагодили-умнічки, кому треба, ті взнають.