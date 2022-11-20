Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА. ФОТО

Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва, було відновлено 19 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації водоводу "Дніпро - Миколаїв" по якому здійснювалося постачання води з Дніпра до Миколаєва", - вказали в ОВА.

За інформацією обласної адміністрації, наразі фахівці продовжують ремонтні роботи ще на двох ділянках водоводу.

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