Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА. ФОТО
Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва, було відновлено 19 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Миколаївської обласної військової адміністрації.
"Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації водоводу "Дніпро - Миколаїв" по якому здійснювалося постачання води з Дніпра до Миколаєва", - вказали в ОВА.
За інформацією обласної адміністрації, наразі фахівці продовжують ремонтні роботи ще на двох ділянках водоводу.
Топ коментарі
+26 Харьков Сумской
показати весь коментар20.11.2022 00:33 Відповісти Посилання
+8 Буба Бубченко
показати весь коментар20.11.2022 00:36 Відповісти Посилання
+7 Женя-Женя
показати весь коментар20.11.2022 00:34 Відповісти Посилання
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Народу - воїну, народу - працівнику.
PS. А зараз щодо теми. Водогін треба засипати землею та перетворити в холм.
Відміни відчуваєте, чи з фізикою та єлектротехнікою у вас повні трабли? Але намотувати на руку провід дійсно не варто.
Если не будете грубить - буду очень благодарен.
Peace.
Ответ смотрю
2. Ответ: Постоянный ток заготовку не нагреет никак. Картинка приведена как идея.
3. Предположу, что автор в оригинальном посте имел в виду переходный процесс, который создает небольшое вихревое поле при нарастании тока, которое, возможно руку не испепелит, но для здоровья не полезно.
4. Если есть правильный ответ - вежливо в студию. Заранее спасибо.
∇ × H = J . − ∇ ( ∇ ⋅ H ) − ∇ 2 H = ∇ × J .
Из закона Гаусса для магнетизма ∇ ⋅ H = 0 , тогда
− ∇ 2 H = ∇ × J .
Используя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0 закон Ома , J = σ E , который связывает плотность тока J с электрическим полем E с точки зрения проводимости материала σ, и предполагая изотропную однородную проводимость, уравнение можно записать как
− ∇ 2 H = σ ∇ × E .
Используя дифференциальную форму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%8F закона Фарадея ∇ × E = − ∂ B / ∂ t , получаем
− ∇ 2 H = σ ∂ B ∂ t .
По определению B = μ 0 ( H + M ) , где M - намагниченность материала, а μ0 проницаемость вакуума. Таким образом, уравнение диффузии принимает вид:
− ∇ 2 H = μ 0 σ ( ∂ M ∂ t + ∂ H ∂ t ) .
подставТЕ постоянный ток
пы. сы:він ВИТОК зробив, шоб електрод - не тягнуло"!!!!
Але не треба, бляха, про це *******!! Полагодили-умнічки, кому треба, ті взнають.