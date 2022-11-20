УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7198 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
6 131 32

Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА. ФОТО

Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва, було відновлено 19 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці  Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації водоводу "Дніпро - Миколаїв" по якому здійснювалося постачання води з Дніпра до Миколаєва", - вказали в ОВА.

За інформацією обласної адміністрації, наразі фахівці продовжують ремонтні роботи ще на двох ділянках водоводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питну воду Миколаєву можуть повернути в найближчі тижні, - Кім

Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА 01
Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА 02
Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА 03

Автор: 

Миколаївська область (2297) водопостачання (838)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Слава українському народу.
Народу - воїну, народу - працівнику.

PS. А зараз щодо теми. Водогін треба засипати землею та перетворити в холм.
показати весь коментар
20.11.2022 00:33 Відповісти
+8
Добре! Але зварювальний провід НІКОЛИ не намотуйте на руку!
показати весь коментар
20.11.2022 00:36 Відповісти
+7
красавчики) а вообще не дело чтоб труба так лежала...эти ж твари лупить по ней будут
показати весь коментар
20.11.2022 00:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава українському народу.
Народу - воїну, народу - працівнику.

PS. А зараз щодо теми. Водогін треба засипати землею та перетворити в холм.
показати весь коментар
20.11.2022 00:33 Відповісти
мнения ученых совпали
показати весь коментар
20.11.2022 00:35 Відповісти
тимчасове рішення....
показати весь коментар
20.11.2022 02:04 Відповісти
красавчики) а вообще не дело чтоб труба так лежала...эти ж твари лупить по ней будут
показати весь коментар
20.11.2022 00:34 Відповісти
І якось ржавіє вона, чи ні?
показати весь коментар
20.11.2022 00:36 Відповісти
стальна))
показати весь коментар
20.11.2022 00:43 Відповісти
Современные трубы делают уже с покрытием ( например битон или керамика), но сейчас война и нет денег и времени так, что это времянка, но заизолировать битумом как раньше и засыпать землей стоит.
показати весь коментар
20.11.2022 02:34 Відповісти
тимчасове рішення....
показати весь коментар
20.11.2022 02:03 Відповісти
Добре! Але зварювальний провід НІКОЛИ не намотуйте на руку!
показати весь коментар
20.11.2022 00:36 Відповісти
Чому?
показати весь коментар
20.11.2022 00:44 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2022 01:04 Відповісти
Оту болванку що ви постите розігрів змінний струм високої частоти, а зварювання в наш час проводять в основному постійним струмом.
Відміни відчуваєте, чи з фізикою та єлектротехнікою у вас повні трабли? Але намотувати на руку провід дійсно не варто.
показати весь коментар
20.11.2022 01:59 Відповісти
Влад, ответ (точнее предположение) внизу.
Если не будете грубить - буду очень благодарен.
Peace.
показати весь коментар
20.11.2022 04:05 Відповісти
Грубить не буду )
Ответ смотрю
показати весь коментар
20.11.2022 10:33 Відповісти
Индуктор к сварке какое отношение имеет можно спросить ?
показати весь коментар
20.11.2022 02:36 Відповісти
У меня 2я степень по квантовой радиофизике, нука просвети меня как постоянный ток в индукторе нагреет заготовку ?
показати весь коментар
20.11.2022 02:45 Відповісти
1. Если можно, на "вы".
2. Ответ: Постоянный ток заготовку не нагреет никак. Картинка приведена как идея.
3. Предположу, что автор в оригинальном посте имел в виду переходный процесс, который создает небольшое вихревое поле при нарастании тока, которое, возможно руку не испепелит, но для здоровья не полезно.
4. Если есть правильный ответ - вежливо в студию. Заранее спасибо.
показати весь коментар
20.11.2022 04:01 Відповісти
Провод, намотанный на руку (особенно в несколько витков), вполне смахивает на катушку индуктивности.
показати весь коментар
20.11.2022 04:07 Відповісти
Провод наматывают на руку для того чтобы лучше контролировать держатель с электродом когда идет процесс сварки, там большое значение имеет угол и расстояние электрода по отношению к расплавленной ванночке металла в процессе сварки. Ну и еще дабы уберечь провод от излома около присоединения или крепления к держателю электрода ну это уже такое...
показати весь коментар
20.11.2022 10:39 Відповісти
Согласен. Вполне логично.
показати весь коментар
20.11.2022 18:17 Відповісти
Вывод полезного уравнения для моделирования эффекта вихревых токов в материале начинается с дифференциалом, магнитостатической формой закона Ампераhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8#cite_note-bertotti-9 [4] , обеспечивая выражение для намагничивающего поля Н окружающей плотности тока J:
∇ × H = J . − ∇ ( ∇ ⋅ H ) − ∇ 2 H = ∇ × J .

Из закона Гаусса для магнетизма ∇ ⋅ H = 0 , тогда
− ∇ 2 H = ∇ × J .

Используя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0 закон Ома , J = σ E , который связывает плотность тока J с электрическим полем E с точки зрения проводимости материала σ, и предполагая изотропную однородную проводимость, уравнение можно записать как
− ∇ 2 H = σ ∇ × E .

Используя дифференциальную форму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%8F закона Фарадея ∇ × E = − ∂ B / ∂ t , получаем
− ∇ 2 H = σ ∂ B ∂ t .

По определению B = μ 0 ( H + M ) , где M - намагниченность материала, а μ0 проницаемость вакуума. Таким образом, уравнение диффузии принимает вид:
− ∇ 2 H = μ 0 σ ( ∂ M ∂ t + ∂ H ∂ t ) .
подставТЕ постоянный ток
показати весь коментар
20.11.2022 05:33 Відповісти
Вадим, спасибо за предоставленное разъяснение.
показати весь коментар
20.11.2022 18:21 Відповісти
А шпагат робити можна?
показати весь коментар
20.11.2022 00:55 Відповісти
ахахахаха, як добре шо ти сказав, а то дядько, судячи з виду, років 30 - працює зварювальником, а от ЦЬОГО - не знав!! 🤣🤣
пы. сы:він ВИТОК зробив, шоб електрод - не тягнуло"!!!!
показати весь коментар
20.11.2022 01:14 Відповісти
То зрозуміло, але коли проб'є на масу через тіло то вже не буде ніякої різниці для чого то робилось.
показати весь коментар
20.11.2022 09:34 Відповісти
слава Богу !
показати весь коментар
20.11.2022 01:15 Відповісти
Молодці хлопці!
показати весь коментар
20.11.2022 01:26 Відповісти
Ви шикарні.
Але не треба, бляха, про це *******!! Полагодили-умнічки, кому треба, ті взнають.
показати весь коментар
20.11.2022 08:51 Відповісти
Дякую Вам хлопці за вашу роботу, бо вже дома викинув два комплета металевих кранів - від цієї солоної води просто жопа. Поставив пластмассу, поки стоїть.
показати весь коментар
20.11.2022 09:36 Відповісти
Ремонтна бригада - справжні Герої !
показати весь коментар
20.11.2022 09:59 Відповісти
Ну ,що повепендрювалися з формулами ?! А для нас миколаївців це такі ж герої ,як і фронтовики . Ці люди працюють у складних польових умовах у зоні ,яка може бути обстріляна у будь яку мить , забезпечуючи кількасот тисячне місто питною водою ,ціну якої ми ,насправді ,узнали . Честь і подяка їм !
показати весь коментар
20.11.2022 11:54 Відповісти
 
 