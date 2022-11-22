Нацбанк ввел в обращение памятную монету к 300-летию Сковороды. ФОТО

С сегодняшнего дня выходит в обращение монета номиналом 20 гривен, посвященная украинскому философу и писателю Григорию Сковороде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"22 ноября Национальный банк Украины вводит в обращение монету, посвященную выдающемуся украинскому философу и писателю Григорию Сковороде. Номинал монеты "Сад божественных песен" 20 гривен", - отмечает ведомство.

МКИП информирует, что на монете зашифровано творчество философа. В частности, на аверсе размещен фонтан, который наполняется из неравных по объему сосудов, отсылая зрителя к графическому рисунку Сковороды "Неравное всем равенство...". В то же время над ним "прорастают райские деревья", формирующие сад божественных песен из одноименного сборника автора.

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Также отмечается, что на реверсе символически изображен сам философ, играющий на свирели, и атрибуты его мира, в частности, раскрытая книга. Вокруг - зеркальные символические фигуры, пытающиеся ухватить философа, и надпись полукругом - "мир ловил меня, но не поймал".

Сообщалось, что 3 декабря 2022 года, в день рождения Григория Сковороды, МКИП, Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования вместе с коммуникационным агентством Postmen и Национальным центром "Украинский Дом" открывают национальный художественный проект "Мир Сковороды".

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