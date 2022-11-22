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Нацбанк ввел в обращение памятную монету к 300-летию Сковороды. ФОТО

С сегодняшнего дня выходит в обращение монета номиналом 20 гривен, посвященная украинскому философу и писателю Григорию Сковороде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"22 ноября Национальный банк Украины вводит в обращение монету, посвященную выдающемуся украинскому философу и писателю Григорию Сковороде. Номинал монеты "Сад божественных песен" 20 гривен", - отмечает ведомство.

Нацбанк ввел в обращение памятную монету к 300-летию Сковороды 01

МКИП информирует, что на монете зашифровано творчество философа. В частности, на аверсе размещен фонтан, который наполняется из неравных по объему сосудов, отсылая зрителя к графическому рисунку Сковороды "Неравное всем равенство...". В то же время над ним "прорастают райские деревья", формирующие сад божественных песен из одноименного сборника автора.

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Нацбанк ввел в обращение памятную монету к 300-летию Сковороды 02

Также отмечается, что на реверсе символически изображен сам философ, играющий на свирели, и атрибуты его мира, в частности, раскрытая книга. Вокруг - зеркальные символические фигуры, пытающиеся ухватить философа, и надпись полукругом - "мир ловил меня, но не поймал".

Сообщалось, что 3 декабря 2022 года, в день рождения Григория Сковороды, МКИП, Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования вместе с коммуникационным агентством Postmen и Национальным центром "Украинский Дом" открывают национальный художественный проект "Мир Сковороды".

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монеты (145) НБУ (4836) Сковорода Григорий (16)


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Топ комментарии
+5
Як тільки сонце вечір запалило
І небо скрізь прозоро затремтіло,
На ньому зорі блиснули прекрасні,
Як камені коштовнії, алмазні,
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22.11.2022 14:45 Ответить
+1
Григорій Сковорода - філософ Духу і Серця | Ірина Фаріон

https://youtu.be/80N6dV6xNII

Українці мають знати свою історію
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22.11.2022 14:49 Ответить
+1
Ми з вами вже на цю тему сперечалися.

ВИ КРАЩЕ ПОСЛУХАЙТЕ ПРО СКОВОРОДУ , бо і цього можете не знати
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22.11.2022 15:01 Ответить
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Як тільки сонце вечір запалило
І небо скрізь прозоро затремтіло,
На ньому зорі блиснули прекрасні,
Як камені коштовнії, алмазні,
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22.11.2022 14:45 Ответить
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22.11.2022 20:42 Ответить
Григорій Сковорода - філософ Духу і Серця | Ірина Фаріон

https://youtu.be/80N6dV6xNII

Українці мають знати свою історію
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22.11.2022 14:49 Ответить
Фаріон - кацапська консерва.

Українці мають знати своїх хероїв.
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22.11.2022 14:54 Ответить
Ми з вами вже на цю тему сперечалися.

ВИ КРАЩЕ ПОСЛУХАЙТЕ ПРО СКОВОРОДУ , бо і цього можете не знати
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22.11.2022 15:01 Ответить
О так, про Фаріон можна довно сперечатись. Чи є вона кацапською консервою, корисною ідіоткою чи просто комсомольським вожаком, яка йде по кістках нагору не дивлячісь на втрати.
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22.11.2022 16:31 Ответить
Сковорода не для всіх, він був людиною Знання.
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22.11.2022 17:31 Ответить
Арахамиї покажіть цю монету з викарбуваною фразою "Світ ловив мене та не спіймав".
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22.11.2022 15:19 Ответить
И тут масонские символы. Может автору моменты наростить кое-что?
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22.11.2022 15:39 Ответить
Вибачте, а що у Сковороді було українського, окрім походження?
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22.11.2022 16:07 Ответить
а що ще треба? Сковорода - людина Знання, він вийшов за межі людської форми.
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22.11.2022 17:32 Ответить
Когда будет монета 1 год смерти Ахметова ?
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22.11.2022 16:09 Ответить
ти з Одеси?
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22.11.2022 17:28 Ответить
Последний философ классического понятия. Странник, просветитель, сложный и доступный, прост как все высокое. Гордость и сила народа, который так и не стал нацией. Трамплин в будущее, тем кто готов идти. Читать его не тяжело, понять сложнее. Потому что философ. И напоследок. По весне твари музей его разгромили в харьковской обл. Таких боятся сильно очень, ведь умный от бога и жизни.
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22.11.2022 16:55 Ответить
 
 