Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету до 300-річчя Сковороди. ФОТО

Відсьогодні виходить в обіг монета номіналом 20 гривень, присвячена українському філософу та письменнику Григорію Сковороді.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"22 листопада Національний банк України вводить в обіг монету, присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. Номінал монети "Сад божественних пісень" 20 гривень", - зазначає відомство.

МКІП інформує, що на монеті зашифровано творчий доробок філософа. Зокрема, на аверсі розміщено фонтан, який наповнюється з нерівних за об'ємом посудин, відсилаючи глядача до графічного малюнка Сковороди "Нерівна всім рівність...". Водночас над ним "проростають райські дерева", що формують сад божественних пісень з однойменної збірки автора.

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Також зазначається, що на реверсі символічно зображено самого філософа, який грає на сопілці, й атрибути його світу, зокрема, розкриту книгу. Навколо – дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, та напис півколом – "світ ловив мене та не спіймав".

Повідомлялося, що 3 грудня 2022 року, в день народження Григорія Сковороди, МКІП, Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти разом із комунікаційною агенцією Postmen та Національним центром "Український Дім" відкривають національний мистецький проєкт "Світ Сковороди".

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