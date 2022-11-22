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Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету до 300-річчя Сковороди. ФОТО

Відсьогодні виходить в обіг монета номіналом 20 гривень, присвячена українському філософу та письменнику Григорію Сковороді.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"22 листопада Національний банк України вводить в обіг монету, присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. Номінал монети "Сад божественних пісень" 20 гривень", - зазначає відомство.

Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету до 300-річчя Сковороди 01

МКІП інформує, що на монеті зашифровано творчий доробок філософа. Зокрема, на аверсі розміщено фонтан, який наповнюється з нерівних за об'ємом посудин, відсилаючи глядача до графічного малюнка Сковороди "Нерівна всім рівність...". Водночас над ним "проростають райські дерева", що формують сад божественних пісень з однойменної збірки автора.

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Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету до 300-річчя Сковороди 02

Також зазначається, що на реверсі символічно зображено самого філософа, який грає на сопілці, й атрибути його світу, зокрема, розкриту книгу. Навколо – дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, та напис півколом – "світ ловив мене та не спіймав".

Повідомлялося, що 3 грудня 2022 року, в день народження Григорія Сковороди, МКІП, Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти разом із комунікаційною агенцією Postmen та Національним центром "Український Дім" відкривають національний мистецький проєкт "Світ Сковороди".

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Автор: 

монети (275) НБУ (10472) Сковорода Григорій (12)


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Топ коментарі
+5
Як тільки сонце вечір запалило
І небо скрізь прозоро затремтіло,
На ньому зорі блиснули прекрасні,
Як камені коштовнії, алмазні,
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22.11.2022 14:45 Відповісти
+1
Григорій Сковорода - філософ Духу і Серця | Ірина Фаріон

https://youtu.be/80N6dV6xNII

Українці мають знати свою історію
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22.11.2022 14:49 Відповісти
+1
Ми з вами вже на цю тему сперечалися.

ВИ КРАЩЕ ПОСЛУХАЙТЕ ПРО СКОВОРОДУ , бо і цього можете не знати
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22.11.2022 15:01 Відповісти
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Як тільки сонце вечір запалило
І небо скрізь прозоро затремтіло,
На ньому зорі блиснули прекрасні,
Як камені коштовнії, алмазні,
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22.11.2022 14:45 Відповісти
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22.11.2022 20:42 Відповісти
Григорій Сковорода - філософ Духу і Серця | Ірина Фаріон

https://youtu.be/80N6dV6xNII

Українці мають знати свою історію
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22.11.2022 14:49 Відповісти
Фаріон - кацапська консерва.

Українці мають знати своїх хероїв.
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22.11.2022 14:54 Відповісти
Ми з вами вже на цю тему сперечалися.

ВИ КРАЩЕ ПОСЛУХАЙТЕ ПРО СКОВОРОДУ , бо і цього можете не знати
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22.11.2022 15:01 Відповісти
О так, про Фаріон можна довно сперечатись. Чи є вона кацапською консервою, корисною ідіоткою чи просто комсомольським вожаком, яка йде по кістках нагору не дивлячісь на втрати.
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22.11.2022 16:31 Відповісти
Сковорода не для всіх, він був людиною Знання.
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22.11.2022 17:31 Відповісти
Арахамиї покажіть цю монету з викарбуваною фразою "Світ ловив мене та не спіймав".
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22.11.2022 15:19 Відповісти
И тут масонские символы. Может автору моменты наростить кое-что?
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22.11.2022 15:39 Відповісти
Вибачте, а що у Сковороді було українського, окрім походження?
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22.11.2022 16:07 Відповісти
а що ще треба? Сковорода - людина Знання, він вийшов за межі людської форми.
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22.11.2022 17:32 Відповісти
Когда будет монета 1 год смерти Ахметова ?
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22.11.2022 16:09 Відповісти
ти з Одеси?
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22.11.2022 17:28 Відповісти
Последний философ классического понятия. Странник, просветитель, сложный и доступный, прост как все высокое. Гордость и сила народа, который так и не стал нацией. Трамплин в будущее, тем кто готов идти. Читать его не тяжело, понять сложнее. Потому что философ. И напоследок. По весне твари музей его разгромили в харьковской обл. Таких боятся сильно очень, ведь умный от бога и жизни.
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22.11.2022 16:55 Відповісти
 
 