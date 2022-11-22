Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету до 300-річчя Сковороди. ФОТО
Відсьогодні виходить в обіг монета номіналом 20 гривень, присвячена українському філософу та письменнику Григорію Сковороді.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
"22 листопада Національний банк України вводить в обіг монету, присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. Номінал монети "Сад божественних пісень" 20 гривень", - зазначає відомство.
МКІП інформує, що на монеті зашифровано творчий доробок філософа. Зокрема, на аверсі розміщено фонтан, який наповнюється з нерівних за об'ємом посудин, відсилаючи глядача до графічного малюнка Сковороди "Нерівна всім рівність...". Водночас над ним "проростають райські дерева", що формують сад божественних пісень з однойменної збірки автора.
Також зазначається, що на реверсі символічно зображено самого філософа, який грає на сопілці, й атрибути його світу, зокрема, розкриту книгу. Навколо – дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, та напис півколом – "світ ловив мене та не спіймав".
Повідомлялося, що 3 грудня 2022 року, в день народження Григорія Сковороди, МКІП, Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти разом із комунікаційною агенцією Postmen та Національним центром "Український Дім" відкривають національний мистецький проєкт "Світ Сковороди".
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І небо скрізь прозоро затремтіло,
На ньому зорі блиснули прекрасні,
Як камені коштовнії, алмазні,
https://youtu.be/80N6dV6xNII
Українці мають знати свою історію
Українці мають знати своїх хероїв.
ВИ КРАЩЕ ПОСЛУХАЙТЕ ПРО СКОВОРОДУ , бо і цього можете не знати