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Новости Фото Война
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Правоохранители арестовали имущество концерна, поставлявшего запчасти для военно-промышленного комплекса России и Беларуси. ФОТОрепортаж

В Офисе Генерального прокурора сообщили о блокировании международного канала поставок запчастей для военно-промышленного комплекса и объектов критической инфраструктуры РФ и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Установлено, что промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Украины с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ и РБ высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием. Оно необходимо для функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических и комплекса страны-агрессора. После полномасштабного вторжения владельцы продолжили сотрудничество с агрессором. Они наладили поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны", - говорится в сообщении.

По данным ОГП, с 24 февраля по этой схеме поставлены комплектующие минимум на 190 млн грн. После получения стратегической продукции посредники переправляли ее в РФ.

"В ходе проведения следственных действий на производстве и в офисах концерна изъято черновую бухгалтерию, паспорта, печати и штампы, денежные средства и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность. У одного из руководителей завода и его жены изъяты паспорта граждан РФ. Кроме того, во время обысков обнаружена переписка фигурантов в "мессенджерах" с оправданием российской агрессии типа "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 года заберет РФ" и т.д.", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Правоохранители арестовали имущество концерна, поставлявшего запчасти для военно-промышленного комплекса России и Беларуси 01

Правоохранители арестовали имущество концерна, поставлявшего запчасти для военно-промышленного комплекса России и Беларуси 02
Правоохранители арестовали имущество концерна, поставлявшего запчасти для военно-промышленного комплекса России и Беларуси 03

Читайте также: Арестовано имущество руководства "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн, - Офис генпрокурора

Правоохранители арестовали имущество концерна, поставлявшего запчасти для военно-промышленного комплекса России и Беларуси 04
Правоохранители арестовали имущество концерна, поставлявшего запчасти для военно-промышленного комплекса России и Беларуси 05
Правоохранители арестовали имущество концерна, поставлявшего запчасти для военно-промышленного комплекса России и Беларуси 06

По данным МВД, ранее директор этой компании был уведомлен о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов.

Сообщается, что наложены аресты на имущество концерна, в том числе два завода в Сумах и Полтаве, ТРЦ в Сумах, ряд квартир в Киеве, элитные авто, общая стоимость которого составляет более одного млрд грн. Также инициированы аресты корпоративных прав и средств на счетах.

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Автор: 

государственная измена (1572) арест имущества (299) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+10
Йшов 9-й місяць війни...
"Скорость ахy€вающая" (с) Л. Подерев'янський.
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23.11.2022 22:10 Ответить
+8
Повідомляється, що накладено арешти на майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, Джерело:

тото Мамай руzzский мир в Полтаві захищав
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23.11.2022 22:01 Ответить
+5
Що за концерн? Який депутат? Хто з влади їх кришував? Наближений до Єрмака? - В іншіх випадках призвище оголошують - нардеп Богуслаєв тому приклад.
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23.11.2022 22:33 Ответить
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Повідомляється, що накладено арешти на майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, Джерело:

тото Мамай руzzский мир в Полтаві захищав
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23.11.2022 22:01 Ответить
Якісь антісвінарчюкі
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23.11.2022 22:05 Ответить
Йшов 9-й місяць війни...
"Скорость ахy€вающая" (с) Л. Подерев'янський.
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23.11.2022 22:10 Ответить
то не лише Богуслаєв з МОтор-Січ цим промишляв?
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23.11.2022 22:12 Ответить
Зоборотни ДБР прекрасно зная о войне , только Порошенко кошмарили , а в Украине шла полным ходом ПОДГОТОВКА К КАПИТУЛЯЦИИ : будут Вам и "шашлыки и день ПАБЕДЫ"! СБУ и ДБР - 9месяцев работали на руссофашистов‼️ТАРАНА ,Баканова , Наумова ………… под ТРИБУНАЛ ‼️С полной конфискацией‼️
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24.11.2022 02:57 Ответить
Що за концерн? Який депутат? Хто з влади їх кришував? Наближений до Єрмака? - В іншіх випадках призвище оголошують - нардеп Богуслаєв тому приклад.
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23.11.2022 22:33 Ответить
ВЛАДА УКРАЇНИ МАЄ НЕГАЙНО ПЕРЕСТАТИ БАВИТИСЯ У БЛАГОРОДНИХ ЧИСТОПЛЮЇВ ПІД ЧАС ПОВНОМАШТАБНОЇ ВІЙНИ З ПІДОРОСІЄЮ у відношені до чухраінських-підоросів зрадників та колоборантів та їх усіх сімей та родичів....!!!

БАСТА-ВИСТАЧИТЬ утримувати та годувати цю чухраінсько-підороську погань-зрадників і колаборантів. які після анексії УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ з 2014 року, чтокалі і какала, какалі і какалі, і верещали на увесь світ своїм підороським язиком КАКА-РАЗНІЦА і досих пір какають та какають в УКРАЇНІ...!!!

НЕГАЙНО МАЮТЬ БУТИ СТВОРЕНІ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ...!!!

До усієї цієї мерзоти має бути НЕГАЙНО застосовано вища міра покарання за підривну колоборанську діяльність та зраду УКРАЇНИ -РОЗСТРІЛ і СМЕРТЬ, що призвели до тисяч вбитих нівчому неповинних громадян, жінок, чоловіків, людей похилого віку та дітей...!!!

Усім чухраїнським-підоросам-бомжам котрих завозили в УКРАЇНУ понад 50 років з усяких голодних та холодних мухосранськів підоросії в УКРАЇНУ і хто намагається і далі чявкати, чтокати, какати та дзєкати і співчувати підоросам загарбникам запропонувати НЕГАЙНО покинути УКРАЇНУ...!!! Бо після закінчення цієї війни вам усім буде П*ЗДА, якщо десь квакнітє, чтокнітє або какнітє...!!!

ВІД ПРАВДИ НЕ ВТІЧЕШ…!!!

УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУДУТЬ І НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦЮ ВІЙНУ НІКОЛИ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ЧУХРАІНСЬКИМ ПІДОРОСАМ з КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…!!!

НІ ПОГАНИМ НІ ХОРОШИМ…!!! БО ПОКИ ПОГАНІ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ, ХОРОШІ МОВЧАЛИ…!!!

УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ ПІДОРОСАМ...!!!

ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ ПІДОРОСИ...!!!!

Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!

А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!

Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти підороси, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов підоросів...!!!

КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ПІДОРОСИ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!

ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!

НУ ЩО КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСКІ ПІДОРОСИ, НАЖЕРЛИСЯ СВОЄЮ КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…???

АБО ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ І СТАВАЙТЕ ГІДНИМИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, або в землю на 2 метра…!!!

АБО ГЕТЬ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ З УКРАЇНИ...!!!

Тепер кацапоморді-чухраїнські підороzи ви зрозуміли, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою. мирним небом та куском хліба на столі...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО...???
ви УСВІДОМИЛИ...???
ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підоруzzкій вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ І УСІМ ХТО ПОЛІГ ЗАХИЩАЮЧИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ УКРАЇНА...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо-колаборантній-підоруzzкій мерзоті...!!!
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23.11.2022 23:10 Ответить
Вася Теркин ))) - де ж ти герою фінської війни, захисник коцапушки від фашисті, так вивчив українську?
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23.11.2022 23:32 Ответить
Латаний георгівською ниткою жовторотий snart, що кацапоморда падлюка впізнала себе і своїх родичів підоросів-колаборантів і зразуш включив гугль-пєпєклядач...???!!!
Кажуть на злодії і шапка горить....!!!!

Що кацапомордий десь в евакуації сидиш на західній Україні і дрочиш під одіялом в цензор нет...???
Кацапомордий-підорос строчило приїзди в Харків і захищай батьківщину...!!!
Знайдемо усіх підоросів по архівах ще з 1939 року...!!!
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24.11.2022 04:28 Ответить
Вася теренин ))) херой-фантаст)) гуляй кацапе.
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24.11.2022 09:24 Ответить
Так эта ж самая ВЛАДА их и покрывала ! Все органы для борьбы с внешним и внутренним врагом подвластны этой 🤢ВЛАДЕ ! Черт баканов и елдак одно целое с верховным ! Только ВОЛЯ НАРОДА Украины и ЗСУ отстаивают право на существование украинцев
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24.11.2022 03:06 Ответить
Так МАВПИ в АХ*Ї від таких, як ти.!!!
Требаж бути такими тупими громадянами України, кацапомордими-чухраінцами-підоросами, щоб за 30 років не змогти вивчити УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...!!!
Це притаманно лише ЗАКІНЧЕНИМ ВАТНИКАМ...!!!

Спершу відповідай сама за себе, як кричала КАКА-РАЗНІЦА і янек наш **********, а потім на інших показуй пальцем...!!!

Усі кацапоморді-підороси бачуть з далека, поліно в чужому оці, а свого тупорилого нікчемного життя в упор не бачуть...!!!

ДОБРОВІЛЬНО-чемодан-вокзал рашка і НАХ... з УКРАЇНИ на землю обітовану...!!!
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24.11.2022 04:52 Ответить
Санкції і швидка конфіскація! Для персон - кримінальні справи і суд!
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24.11.2022 00:42 Ответить
Ой, як "раптово накрили"... і хто там з колишніх "депутатів" фігурує? А, зрозуміло -державна таємниця, а хоч "підозру" вручили? А то в дописі ані слова. Почекаємо і побачимо, хто з влади почне "шевелится"
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24.11.2022 07:02 Ответить
,,Имя,сестра, имя!,
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24.11.2022 07:36 Ответить
 
 