Правоохранители арестовали имущество концерна, поставлявшего запчасти для военно-промышленного комплекса России и Беларуси. ФОТОрепортаж

В Офисе Генерального прокурора сообщили о блокировании международного канала поставок запчастей для военно-промышленного комплекса и объектов критической инфраструктуры РФ и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Установлено, что промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Украины с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ и РБ высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием. Оно необходимо для функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических и комплекса страны-агрессора. После полномасштабного вторжения владельцы продолжили сотрудничество с агрессором. Они наладили поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны", - говорится в сообщении.

По данным ОГП, с 24 февраля по этой схеме поставлены комплектующие минимум на 190 млн грн. После получения стратегической продукции посредники переправляли ее в РФ.

"В ходе проведения следственных действий на производстве и в офисах концерна изъято черновую бухгалтерию, паспорта, печати и штампы, денежные средства и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность. У одного из руководителей завода и его жены изъяты паспорта граждан РФ. Кроме того, во время обысков обнаружена переписка фигурантов в "мессенджерах" с оправданием российской агрессии типа "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 года заберет РФ" и т.д.", - рассказали в Офисе генпрокурора.





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По данным МВД, ранее директор этой компании был уведомлен о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов.

Сообщается, что наложены аресты на имущество концерна, в том числе два завода в Сумах и Полтаве, ТРЦ в Сумах, ряд квартир в Киеве, элитные авто, общая стоимость которого составляет более одного млрд грн. Также инициированы аресты корпоративных прав и средств на счетах.

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