Правоохранители арестовали имущество концерна, поставлявшего запчасти для военно-промышленного комплекса России и Беларуси. ФОТОрепортаж
В Офисе Генерального прокурора сообщили о блокировании международного канала поставок запчастей для военно-промышленного комплекса и объектов критической инфраструктуры РФ и Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Установлено, что промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Украины с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ и РБ высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием. Оно необходимо для функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических и комплекса страны-агрессора. После полномасштабного вторжения владельцы продолжили сотрудничество с агрессором. Они наладили поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны", - говорится в сообщении.
По данным ОГП, с 24 февраля по этой схеме поставлены комплектующие минимум на 190 млн грн. После получения стратегической продукции посредники переправляли ее в РФ.
"В ходе проведения следственных действий на производстве и в офисах концерна изъято черновую бухгалтерию, паспорта, печати и штампы, денежные средства и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность. У одного из руководителей завода и его жены изъяты паспорта граждан РФ. Кроме того, во время обысков обнаружена переписка фигурантов в "мессенджерах" с оправданием российской агрессии типа "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 года заберет РФ" и т.д.", - рассказали в Офисе генпрокурора.
По данным МВД, ранее директор этой компании был уведомлен о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов.
Сообщается, что наложены аресты на имущество концерна, в том числе два завода в Сумах и Полтаве, ТРЦ в Сумах, ряд квартир в Киеве, элитные авто, общая стоимость которого составляет более одного млрд грн. Также инициированы аресты корпоративных прав и средств на счетах.
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тото Мамай руzzский мир в Полтаві захищав
"Скорость ахy€вающая" (с) Л. Подерев'янський.
БАСТА-ВИСТАЧИТЬ утримувати та годувати цю чухраінсько-підороську погань-зрадників і колаборантів. які після анексії УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ з 2014 року, чтокалі і какала, какалі і какалі, і верещали на увесь світ своїм підороським язиком КАКА-РАЗНІЦА і досих пір какають та какають в УКРАЇНІ...!!!
НЕГАЙНО МАЮТЬ БУТИ СТВОРЕНІ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ...!!!
До усієї цієї мерзоти має бути НЕГАЙНО застосовано вища міра покарання за підривну колоборанську діяльність та зраду УКРАЇНИ -РОЗСТРІЛ і СМЕРТЬ, що призвели до тисяч вбитих нівчому неповинних громадян, жінок, чоловіків, людей похилого віку та дітей...!!!
Усім чухраїнським-підоросам-бомжам котрих завозили в УКРАЇНУ понад 50 років з усяких голодних та холодних мухосранськів підоросії в УКРАЇНУ і хто намагається і далі чявкати, чтокати, какати та дзєкати і співчувати підоросам загарбникам запропонувати НЕГАЙНО покинути УКРАЇНУ...!!! Бо після закінчення цієї війни вам усім буде П*ЗДА, якщо десь квакнітє, чтокнітє або какнітє...!!!
ВІД ПРАВДИ НЕ ВТІЧЕШ…!!!
УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУДУТЬ І НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦЮ ВІЙНУ НІКОЛИ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ЧУХРАІНСЬКИМ ПІДОРОСАМ з КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…!!!
НІ ПОГАНИМ НІ ХОРОШИМ…!!! БО ПОКИ ПОГАНІ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ, ХОРОШІ МОВЧАЛИ…!!!
УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ ПІДОРОСАМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ ПІДОРОСИ...!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти підороси, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов підоросів...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ПІДОРОСИ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
НУ ЩО КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСКІ ПІДОРОСИ, НАЖЕРЛИСЯ СВОЄЮ КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…???
АБО ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ І СТАВАЙТЕ ГІДНИМИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, або в землю на 2 метра…!!!
АБО ГЕТЬ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ З УКРАЇНИ...!!!
Тепер кацапоморді-чухраїнські підороzи ви зрозуміли, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою. мирним небом та куском хліба на столі...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО...???
ви УСВІДОМИЛИ...???
ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підоруzzкій вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ І УСІМ ХТО ПОЛІГ ЗАХИЩАЮЧИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ УКРАЇНА...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо-колаборантній-підоруzzкій мерзоті...!!!
Кажуть на злодії і шапка горить....!!!!
Що кацапомордий десь в евакуації сидиш на західній Україні і дрочиш під одіялом в цензор нет...???
Кацапомордий-підорос строчило приїзди в Харків і захищай батьківщину...!!!
Знайдемо усіх підоросів по архівах ще з 1939 року...!!!
Требаж бути такими тупими громадянами України, кацапомордими-чухраінцами-підоросами, щоб за 30 років не змогти вивчити УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...!!!
Це притаманно лише ЗАКІНЧЕНИМ ВАТНИКАМ...!!!
Спершу відповідай сама за себе, як кричала КАКА-РАЗНІЦА і янек наш **********, а потім на інших показуй пальцем...!!!
Усі кацапоморді-підороси бачуть з далека, поліно в чужому оці, а свого тупорилого нікчемного життя в упор не бачуть...!!!
ДОБРОВІЛЬНО-чемодан-вокзал рашка і НАХ... з УКРАЇНИ на землю обітовану...!!!