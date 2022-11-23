Правоохоронці арештували майно концерну, який постачав запчастини для військово-промислового комплексу Росії та Білорусі. ФОТОрепортаж

В Офісі Генерального прокурора повідомили про блокування міжнародного каналу постачання запчастин для військово-промислового комплексу та об’єктів критичної інфраструктури РФ та Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ та РБ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням. Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони", – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, з 24 лютого за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції "посередники" переправляли її в РФ.

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"У ході проведення слідчих дій на виробництві та в офісах концерну вилучило чорнову бухгалтерію, паспорти, печатки та штампи, грошові кошти та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність. В одного з керівників заводу та його дружини вилучено паспорти громадян РФ. Крім того, під час обшуків виявлено листування фігурантів у "месенджерах" з виправданням російської агресії на кшталт "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 заберет РФ" тощо", – розповіли в Офісі Генпрокурора.







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За даними МВС, раніше директорові цієї компанії було повідомлено про підозру за статтею про ухилення від сплати податків.

Повідомляється, що накладено арешти на майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, ТРЦ в Сумах, низку квартир у Києві, елітні авто, загальна вартість якого становить понад один млрд грн. Також ініційовано арешти корпоративних прав та коштів на рахунках.

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