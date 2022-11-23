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Новини Фото Війна
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Правоохоронці арештували майно концерну, який постачав запчастини для військово-промислового комплексу Росії та Білорусі. ФОТОрепортаж

В Офісі Генерального прокурора повідомили про блокування міжнародного каналу постачання запчастин для військово-промислового комплексу та об’єктів критичної інфраструктури РФ та Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ та РБ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням. Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони", – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, з 24 лютого за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції "посередники" переправляли її в РФ.

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"У ході проведення слідчих дій на виробництві та в офісах концерну вилучило чорнову бухгалтерію, паспорти, печатки та штампи, грошові кошти та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність. В одного з керівників заводу та його дружини вилучено паспорти громадян РФ. Крім того, під час обшуків виявлено листування фігурантів у "месенджерах" з виправданням російської агресії на кшталт "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 заберет РФ" тощо", – розповіли в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці арештували майно концерну, який постачав запчастини для військово-промислового комплексу Росії та Білорусі 01
Правоохоронці арештували майно концерну, який постачав запчастини для військово-промислового комплексу Росії та Білорусі 02
Правоохоронці арештували майно концерну, який постачав запчастини для військово-промислового комплексу Росії та Білорусі 03

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Правоохоронці арештували майно концерну, який постачав запчастини для військово-промислового комплексу Росії та Білорусі 04
Правоохоронці арештували майно концерну, який постачав запчастини для військово-промислового комплексу Росії та Білорусі 05
Правоохоронці арештували майно концерну, який постачав запчастини для військово-промислового комплексу Росії та Білорусі 06

За даними МВС, раніше директорові цієї компанії було повідомлено про підозру за статтею про ухилення від сплати податків.

Повідомляється, що накладено арешти на майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, ТРЦ в Сумах, низку квартир у Києві, елітні авто, загальна вартість якого становить понад один млрд грн. Також ініційовано арешти корпоративних прав та коштів на рахунках.

Також читайте: Суд арештував контрольні пакети акцій 5 українських обленерго, підконтрольних російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - ЗМІ

Автор: 

державна зрада (1718) арешт майна (355) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+10
Йшов 9-й місяць війни...
"Скорость ахy€вающая" (с) Л. Подерев'янський.
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23.11.2022 22:10 Відповісти
+8
Повідомляється, що накладено арешти на майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, Джерело:

тото Мамай руzzский мир в Полтаві захищав
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23.11.2022 22:01 Відповісти
+5
Що за концерн? Який депутат? Хто з влади їх кришував? Наближений до Єрмака? - В іншіх випадках призвище оголошують - нардеп Богуслаєв тому приклад.
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23.11.2022 22:33 Відповісти
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Повідомляється, що накладено арешти на майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, Джерело:

тото Мамай руzzский мир в Полтаві захищав
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23.11.2022 22:01 Відповісти
Якісь антісвінарчюкі
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23.11.2022 22:05 Відповісти
Йшов 9-й місяць війни...
"Скорость ахy€вающая" (с) Л. Подерев'янський.
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23.11.2022 22:10 Відповісти
то не лише Богуслаєв з МОтор-Січ цим промишляв?
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23.11.2022 22:12 Відповісти
Зоборотни ДБР прекрасно зная о войне , только Порошенко кошмарили , а в Украине шла полным ходом ПОДГОТОВКА К КАПИТУЛЯЦИИ : будут Вам и "шашлыки и день ПАБЕДЫ"! СБУ и ДБР - 9месяцев работали на руссофашистов‼️ТАРАНА ,Баканова , Наумова ………… под ТРИБУНАЛ ‼️С полной конфискацией‼️
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24.11.2022 02:57 Відповісти
Що за концерн? Який депутат? Хто з влади їх кришував? Наближений до Єрмака? - В іншіх випадках призвище оголошують - нардеп Богуслаєв тому приклад.
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23.11.2022 22:33 Відповісти
ВЛАДА УКРАЇНИ МАЄ НЕГАЙНО ПЕРЕСТАТИ БАВИТИСЯ У БЛАГОРОДНИХ ЧИСТОПЛЮЇВ ПІД ЧАС ПОВНОМАШТАБНОЇ ВІЙНИ З ПІДОРОСІЄЮ у відношені до чухраінських-підоросів зрадників та колоборантів та їх усіх сімей та родичів....!!!

БАСТА-ВИСТАЧИТЬ утримувати та годувати цю чухраінсько-підороську погань-зрадників і колаборантів. які після анексії УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ з 2014 року, чтокалі і какала, какалі і какалі, і верещали на увесь світ своїм підороським язиком КАКА-РАЗНІЦА і досих пір какають та какають в УКРАЇНІ...!!!

НЕГАЙНО МАЮТЬ БУТИ СТВОРЕНІ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ...!!!

До усієї цієї мерзоти має бути НЕГАЙНО застосовано вища міра покарання за підривну колоборанську діяльність та зраду УКРАЇНИ -РОЗСТРІЛ і СМЕРТЬ, що призвели до тисяч вбитих нівчому неповинних громадян, жінок, чоловіків, людей похилого віку та дітей...!!!

Усім чухраїнським-підоросам-бомжам котрих завозили в УКРАЇНУ понад 50 років з усяких голодних та холодних мухосранськів підоросії в УКРАЇНУ і хто намагається і далі чявкати, чтокати, какати та дзєкати і співчувати підоросам загарбникам запропонувати НЕГАЙНО покинути УКРАЇНУ...!!! Бо після закінчення цієї війни вам усім буде П*ЗДА, якщо десь квакнітє, чтокнітє або какнітє...!!!

ВІД ПРАВДИ НЕ ВТІЧЕШ…!!!

УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУДУТЬ І НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦЮ ВІЙНУ НІКОЛИ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ЧУХРАІНСЬКИМ ПІДОРОСАМ з КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…!!!

НІ ПОГАНИМ НІ ХОРОШИМ…!!! БО ПОКИ ПОГАНІ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ, ХОРОШІ МОВЧАЛИ…!!!

УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ ПІДОРОСАМ...!!!

ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ ПІДОРОСИ...!!!!

Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!

А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!

Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти підороси, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов підоросів...!!!

КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ПІДОРОСИ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!

ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!

НУ ЩО КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСКІ ПІДОРОСИ, НАЖЕРЛИСЯ СВОЄЮ КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…???

АБО ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ І СТАВАЙТЕ ГІДНИМИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, або в землю на 2 метра…!!!

АБО ГЕТЬ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ З УКРАЇНИ...!!!

Тепер кацапоморді-чухраїнські підороzи ви зрозуміли, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою. мирним небом та куском хліба на столі...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО...???
ви УСВІДОМИЛИ...???
ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підоруzzкій вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ І УСІМ ХТО ПОЛІГ ЗАХИЩАЮЧИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ УКРАЇНА...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо-колаборантній-підоруzzкій мерзоті...!!!
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23.11.2022 23:10 Відповісти
Вася Теркин ))) - де ж ти герою фінської війни, захисник коцапушки від фашисті, так вивчив українську?
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23.11.2022 23:32 Відповісти
Латаний георгівською ниткою жовторотий snart, що кацапоморда падлюка впізнала себе і своїх родичів підоросів-колаборантів і зразуш включив гугль-пєпєклядач...???!!!
Кажуть на злодії і шапка горить....!!!!

Що кацапомордий десь в евакуації сидиш на західній Україні і дрочиш під одіялом в цензор нет...???
Кацапомордий-підорос строчило приїзди в Харків і захищай батьківщину...!!!
Знайдемо усіх підоросів по архівах ще з 1939 року...!!!
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24.11.2022 04:28 Відповісти
Вася теренин ))) херой-фантаст)) гуляй кацапе.
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24.11.2022 09:24 Відповісти
Так эта ж самая ВЛАДА их и покрывала ! Все органы для борьбы с внешним и внутренним врагом подвластны этой 🤢ВЛАДЕ ! Черт баканов и елдак одно целое с верховным ! Только ВОЛЯ НАРОДА Украины и ЗСУ отстаивают право на существование украинцев
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24.11.2022 03:06 Відповісти
Так МАВПИ в АХ*Ї від таких, як ти.!!!
Требаж бути такими тупими громадянами України, кацапомордими-чухраінцами-підоросами, щоб за 30 років не змогти вивчити УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...!!!
Це притаманно лише ЗАКІНЧЕНИМ ВАТНИКАМ...!!!

Спершу відповідай сама за себе, як кричала КАКА-РАЗНІЦА і янек наш **********, а потім на інших показуй пальцем...!!!

Усі кацапоморді-підороси бачуть з далека, поліно в чужому оці, а свого тупорилого нікчемного життя в упор не бачуть...!!!

ДОБРОВІЛЬНО-чемодан-вокзал рашка і НАХ... з УКРАЇНИ на землю обітовану...!!!
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24.11.2022 04:52 Відповісти
Санкції і швидка конфіскація! Для персон - кримінальні справи і суд!
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24.11.2022 00:42 Відповісти
Ой, як "раптово накрили"... і хто там з колишніх "депутатів" фігурує? А, зрозуміло -державна таємниця, а хоч "підозру" вручили? А то в дописі ані слова. Почекаємо і побачимо, хто з влади почне "шевелится"
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24.11.2022 07:02 Відповісти
,,Имя,сестра, имя!,
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24.11.2022 07:36 Відповісти
 
 