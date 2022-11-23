Правоохоронці арештували майно концерну, який постачав запчастини для військово-промислового комплексу Росії та Білорусі. ФОТОрепортаж
В Офісі Генерального прокурора повідомили про блокування міжнародного каналу постачання запчастин для військово-промислового комплексу та об’єктів критичної інфраструктури РФ та Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ та РБ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням. Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони", – йдеться в повідомленні.
За даними ОГП, з 24 лютого за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції "посередники" переправляли її в РФ.
"У ході проведення слідчих дій на виробництві та в офісах концерну вилучило чорнову бухгалтерію, паспорти, печатки та штампи, грошові кошти та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність. В одного з керівників заводу та його дружини вилучено паспорти громадян РФ. Крім того, під час обшуків виявлено листування фігурантів у "месенджерах" з виправданням російської агресії на кшталт "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 заберет РФ" тощо", – розповіли в Офісі Генпрокурора.
За даними МВС, раніше директорові цієї компанії було повідомлено про підозру за статтею про ухилення від сплати податків.
Повідомляється, що накладено арешти на майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, ТРЦ в Сумах, низку квартир у Києві, елітні авто, загальна вартість якого становить понад один млрд грн. Також ініційовано арешти корпоративних прав та коштів на рахунках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тото Мамай руzzский мир в Полтаві захищав
"Скорость ахy€вающая" (с) Л. Подерев'янський.
БАСТА-ВИСТАЧИТЬ утримувати та годувати цю чухраінсько-підороську погань-зрадників і колаборантів. які після анексії УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ з 2014 року, чтокалі і какала, какалі і какалі, і верещали на увесь світ своїм підороським язиком КАКА-РАЗНІЦА і досих пір какають та какають в УКРАЇНІ...!!!
НЕГАЙНО МАЮТЬ БУТИ СТВОРЕНІ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ...!!!
До усієї цієї мерзоти має бути НЕГАЙНО застосовано вища міра покарання за підривну колоборанську діяльність та зраду УКРАЇНИ -РОЗСТРІЛ і СМЕРТЬ, що призвели до тисяч вбитих нівчому неповинних громадян, жінок, чоловіків, людей похилого віку та дітей...!!!
Усім чухраїнським-підоросам-бомжам котрих завозили в УКРАЇНУ понад 50 років з усяких голодних та холодних мухосранськів підоросії в УКРАЇНУ і хто намагається і далі чявкати, чтокати, какати та дзєкати і співчувати підоросам загарбникам запропонувати НЕГАЙНО покинути УКРАЇНУ...!!! Бо після закінчення цієї війни вам усім буде П*ЗДА, якщо десь квакнітє, чтокнітє або какнітє...!!!
ВІД ПРАВДИ НЕ ВТІЧЕШ…!!!
УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУДУТЬ І НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦЮ ВІЙНУ НІКОЛИ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ЧУХРАІНСЬКИМ ПІДОРОСАМ з КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…!!!
НІ ПОГАНИМ НІ ХОРОШИМ…!!! БО ПОКИ ПОГАНІ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ, ХОРОШІ МОВЧАЛИ…!!!
УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ ПІДОРОСАМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ ПІДОРОСИ...!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти підороси, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов підоросів...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ПІДОРОСИ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
НУ ЩО КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСКІ ПІДОРОСИ, НАЖЕРЛИСЯ СВОЄЮ КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…???
АБО ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ І СТАВАЙТЕ ГІДНИМИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, або в землю на 2 метра…!!!
АБО ГЕТЬ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ З УКРАЇНИ...!!!
Тепер кацапоморді-чухраїнські підороzи ви зрозуміли, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою. мирним небом та куском хліба на столі...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО...???
ви УСВІДОМИЛИ...???
ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підоруzzкій вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ І УСІМ ХТО ПОЛІГ ЗАХИЩАЮЧИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ УКРАЇНА...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо-колаборантній-підоруzzкій мерзоті...!!!
Кажуть на злодії і шапка горить....!!!!
Що кацапомордий десь в евакуації сидиш на західній Україні і дрочиш під одіялом в цензор нет...???
Кацапомордий-підорос строчило приїзди в Харків і захищай батьківщину...!!!
Знайдемо усіх підоросів по архівах ще з 1939 року...!!!
Требаж бути такими тупими громадянами України, кацапомордими-чухраінцами-підоросами, щоб за 30 років не змогти вивчити УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...!!!
Це притаманно лише ЗАКІНЧЕНИМ ВАТНИКАМ...!!!
Спершу відповідай сама за себе, як кричала КАКА-РАЗНІЦА і янек наш **********, а потім на інших показуй пальцем...!!!
Усі кацапоморді-підороси бачуть з далека, поліно в чужому оці, а свого тупорилого нікчемного життя в упор не бачуть...!!!
ДОБРОВІЛЬНО-чемодан-вокзал рашка і НАХ... з УКРАЇНИ на землю обітовану...!!!