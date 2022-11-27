320 военных преступлений войск РФ зафиксировано в деоккупированной Снегиревской громаде, - Нацполиция. ФОТО
320 военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, зафиксировала полиция на территории деоккупированной Снегиревской громады. Правоохранители продолжают проводить стабилизационные мероприятия, выявлять и фиксировать преступления военных РФ в отношении мирного населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, группа специалистов из числа следователей, криминалистов, взрывотехников и других представителей силовых ведомств отработала территорию исправительной колонии в освобожденной громаде. Там полицейские зафиксировали следы присутствия оккупационных войск.
"Ежедневно полицейские при процессуальном руководстве прокуратуры проводят осмотры мест событий и тщательно документируют военные преступления военнослужащих армии РФ и их приспешников. Каждый день к полицейским обращается более 30 граждан с различными сообщениями о преступлениях, совершенных оккупантамми. Наиболее распространенными фактами являются угон военными РФ транспортных средств и оружия. Также нередки случаи обращений об ограблении и повреждении домов местных жителей", - говорится в сообщении.
По каждому факту совершения военных преступлений полиция проводит тщательное расследование.
"Уверяю, виновные лица будут наказаны согласно нормам действующего законодательства Украины", - отметил руководитель областного главка полиции.
Работа продолжается.
