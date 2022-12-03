Резников посетил аэропорт "Херсон" в Чернобаевке: Первые три буквы - единственное, что оккупанты получат от Украины. ФОТО
Министр обороны Украины Алексей Резников посетил международный аэропорт "Херсон" в Чернобаевке.
Об этом Резников написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Это остатки вывески международного аэропорта "Херсон" в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика - и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились".
Удачи!" - написал он.
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+21 Saskia Jansen
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+19 Trevo Trow
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хоча чомусь їх створють саме провладні зе-прокладки які на цьому наживаються.
На правому березі Дніпра!
Із водною перешкодою 800-1000 м завширшки!
На надувних човнах, матрасах та дітячих іграшках переплили (ха-ха-ха! Оце гумор, не гірший за Вашого! Так, пане Міністр)?
Чи хтось проіпав своєчасний підрив Антонівського мосту?
Дуже потужний розбір битви за Київ від безпосередньо учасника.
Цитата: "Также были установлены подрывные заряды на два моста: на железнодорожный мост, ведущий в Припять с северного (белорусского) берега и автомобильный мост, который расположен недалеко от н.п. Чернобыль. На всех этих мостах были заложены взрывные заряды, но, к сожалению, в нужный момент они не взорвались"
Не завжди навіть те, що встановлено, може буде взірване. Не завжди...
PS: Мало вам, от козаків (вільна людина) дісталося, бажаєте ще і от казахів (вільний народ) отримати?
Яке звучить і пишеться одинаково на обох мовах ...
Було вже давно озвучено самими херсонцями
Так що тут - явний плагіат - з ціллю бути креативненьким ?
Шукав зброю та набої для ЗСУ?
На фото виглядає ну прямо як Наполеон перед Аустерліцем.