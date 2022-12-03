Резников посетил аэропорт "Херсон" в Чернобаевке: Первые три буквы - единственное, что оккупанты получат от Украины. ФОТО

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил международный аэропорт "Херсон" в Чернобаевке.

Об этом Резников написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Это остатки вывески международного аэропорта "Херсон" в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика - и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились".

Удачи!" - написал он.

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