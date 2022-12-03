РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8072 посетителя онлайн
Новости Фото Война
10 628 28

Резников посетил аэропорт "Херсон" в Чернобаевке: Первые три буквы - единственное, что оккупанты получат от Украины. ФОТО

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил международный аэропорт "Херсон" в Чернобаевке.

Об этом Резников написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Это остатки вывески международного аэропорта "Херсон" в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика - и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились".
Удачи!" - написал он.

Резников посетил аэропорт Херсон в Чернобаевке: Первые три буквы - единственное, что оккупанты получат от Украины 01

Смотрите также: Чернобаевка после освобождения от российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Резников Алексей (1170) Чернобаевка (69)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
03.12.2022 13:30
+20
Шутнік, аднака.
показать весь комментарий
03.12.2022 13:07
+19
Розкукурікався герой після того, як весь південь просрали задурно.
показать весь комментарий
03.12.2022 13:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шутнік, аднака.
показать весь комментарий
03.12.2022 13:07 Ответить
Розкукурікався герой після того, як весь південь просрали задурно.
показать весь комментарий
03.12.2022 13:14 Ответить
Хто просрав ? Випадково не "найвеличніший лідер **********" разом зі фракцією сн що розмінували Чонгар ?
показать весь комментарий
03.12.2022 13:34 Ответить
все не на часі, окрім асфальту
показать весь комментарий
03.12.2022 13:43 Ответить
Все було заплановано.
показать весь комментарий
03.12.2022 14:01 Ответить
Проблеми рядових військовослужбовців ЗСУ(одежа,виплати за поранення та і інші негаразди)сестиматично стають їхніми особистими проблемами,
хоча чомусь їх створють саме провладні зе-прокладки які на цьому наживаються.
показать весь комментарий
03.12.2022 13:20 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 13:30 Ответить
Да в феврале 2018 и ленточку перерезали и была запущена линейка по изготовлению 152 мм снарядов. И испытание провели. А в ноябре директор завода плакался, что же нет ни одного госзаказа. И это после уничтожения 4 арсеналов. Это тоже было.
показать весь комментарий
03.12.2022 13:54 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 13:42 Ответить
Ці суки так "змінили реальність", що довели країну до війни обезброєною.
показать весь комментарий
04.12.2022 20:40 Ответить
Хотілось би почути від пана Міністра, як так сталося, що орки були в Чорнобаївці вже 25 чи 26 лютого?
На правому березі Дніпра!
Із водною перешкодою 800-1000 м завширшки!
На надувних човнах, матрасах та дітячих іграшках переплили (ха-ха-ха! Оце гумор, не гірший за Вашого! Так, пане Міністр)?
Чи хтось проіпав своєчасний підрив Антонівського мосту?
показать весь комментарий
03.12.2022 13:55 Ответить
https://teletype.in/@tysknip/Hostomel https://teletype.in/@tysknip/Hostomel


Дуже потужний розбір битви за Київ від безпосередньо учасника.
Цитата: "Также были установлены подрывные заряды на два моста: на железнодорожный мост, ведущий в Припять с северного (белорусского) берега и автомобильный мост, который расположен недалеко от н.п. Чернобыль. На всех этих мостах были заложены взрывные заряды, но, к сожалению, в нужный момент они не взорвались"

Не завжди навіть те, що встановлено, може буде взірване. Не завжди...
показать весь комментарий
03.12.2022 16:45 Ответить
особливо якщо агенти русскіє мають доступ до секретної інформації, такі агенти як Демченко на приклад. Тоді вірогідність того, що не спрацюють певні критично важливі для оборони заходе, зростає в геометричній прогресії.
показать весь комментарий
04.12.2022 18:30 Ответить
Бронік на ньому, як сідло на корові.
показать весь комментарий
03.12.2022 13:56 Ответить
Сколько за три буквы еще людей погибнет?
показать весь комментарий
03.12.2022 14:01 Ответить
Какие ваши варианты? Что нужно сделать, чтоб прекратили гибнуть?
показать весь комментарий
03.12.2022 14:40 Ответить
Не пиариться!
показать весь комментарий
03.12.2022 17:09 Ответить
Все правильно! А еще до победы не улыбаться и не бриться!
показать весь комментарий
03.12.2022 19:49 Ответить
не треба перекручувати,цьому лисому ******** взагали сміятись і жартувати заборонено воно один ходячий недолік,нагадати що іменно це лисе бидло не бачило загрозу в 200 тисячній группі русні,що іменно воно як ручна ***** служок кукурікав їм в тон про непотрібність додаткового фінансування ЗСУ,що воно за півроку на посаді до вторгнення навіть не поцікавилось що на складах при його шефі не закуплено ні броніка ні шолома ? тому так йому треба їбальник простіше зробити і ПРАЦЮВАТи а не фоточки постити,а якщо не може то ***** з пляжа,а знаєш чому він не піде,бо одразу з нього почнуть питати про такий ******** рівень забезпечення ЗСУ
показать весь комментарий
03.12.2022 21:39 Ответить
Копростан, вже і останні 3 літери отримав! Особливо чмобіки! Маю надію що зайвою хромосомою таки зрозуміли значення слова "Херсон", цюцюрку махнорилу вам, а не сон!!!
PS: Мало вам, от козаків (вільна людина) дісталося, бажаєте ще і от казахів (вільний народ) отримати?
показать весь комментарий
03.12.2022 14:08 Ответить
Цікаво, аквафреші і на пісюнах зетку малюють?
показать весь комментарий
03.12.2022 14:19 Ответить
Впевнений, не малюють! Бо їх цім, Господь не нагородив! Зайва хромосома замість неї! К цюцюрке, ще і яйця треба! А у касабів, їх точно нема...
показать весь комментарий
03.12.2022 14:31 Ответить
Ну ... , гасло - "Хер вам , а не Херсон !"
Яке звучить і пишеться одинаково на обох мовах ...
Було вже давно озвучено самими херсонцями
Так що тут - явний плагіат - з ціллю бути креативненьким ?
показать весь комментарий
03.12.2022 19:33 Ответить
Цікаво, а що він там робив?
Шукав зброю та набої для ЗСУ?
показать весь комментарий
04.12.2022 02:00 Ответить
Який героїчний вчинок.
На фото виглядає ну прямо як Наполеон перед Аустерліцем.
показать весь комментарий
04.12.2022 10:53 Ответить
Це Ви про друге фото? Дуже подібно...
показать весь комментарий
04.12.2022 16:28 Ответить
Все спрашивают у самих себя,что министр обороны там забыло?Ответ на втором фото-что бы повисеть на лопасти вертолета.Веселая карусель однако .
показать весь комментарий
04.12.2022 16:34 Ответить
И еще,тот кто выкладывал фото ,веселый малый.Первое фото:министр обороны с суровым выражением лица на фоне дома с надписью...ХЕР !!!
показать весь комментарий
04.12.2022 16:42 Ответить
 
 