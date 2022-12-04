Памятник Сковороде был открыт в Вашингтоне. ФОТО
В центре Вашингтона появилась скульптура, посвященная украинскому философу Григорию Сковороде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.
Памятник открыли к 300-летию со дня рождения мыслителя возле Украинского дома.
"Длительное время памятник, как и сам Григорий Сковорода, путешествовал в поисках своего места и сегодня нашел его в Украинском Доме", - отметила посол.
Она добавила, что памятник Сковороде "смотрит" в сторону Украины из Вашингтона.
По словам Маркаровой, статую по заказу украинского общества Вашингтонщины создал еще в 1992 году американский скульптор Марк Роудс, который увлекся идеями Сковороды.
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Невже у замовників очей немає, чи грошей не вистачило на гарного скульптора?
Жаль що таку халтуру назвали іменем нашого видатного земляка.
Надо было поднять его выше- сделать массивную основу.
Место расположения тоже не удачное. Где то под забором.
Тщательнее работать надо, мадам Маркарова. Вашингтон открыт для сотрудничества.
Помер красиво, викопавши собі яму, помився, одягнувся та й ліг на лаву в весняному садку. Божа людина