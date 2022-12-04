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Памятник Сковороде был открыт в Вашингтоне. ФОТО

В центре Вашингтона появилась скульптура, посвященная украинскому философу Григорию Сковороде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

Памятник открыли к 300-летию со дня рождения мыслителя возле Украинского дома.

"Длительное время памятник, как и сам Григорий Сковорода, путешествовал в поисках своего места и сегодня нашел его в Украинском Доме", - отметила посол.

Она добавила, что памятник Сковороде "смотрит" в сторону Украины из Вашингтона.

По словам Маркаровой, статую по заказу украинского общества Вашингтонщины создал еще в 1992 году американский скульптор Марк Роудс, который увлекся идеями Сковороды.

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Памятник Сковороде был открыт в Вашингтоне 01
Памятник Сковороде был открыт в Вашингтоне 02

Автор: 

памятник (2239) Сковорода Григорий (16) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+5
У мамки твоей жальогідні пропорції. Это скульптура, а не скульптурный потрет и вполне может отображать видение автора.
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04.12.2022 05:21
+4
Цікаво, а як виглядала ваша мамка, яка не навчила вас сприйняттю інших думок, як і поваги до незнайомих людей. Мені не буде зручно, коли американці будуть сміятися не над посередньою скульптурою, а над усім українством втіленій у цій скульптурній незграбності!
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04.12.2022 10:27
+3
Які у нього жалюгідні пропорції, а особливо ноги! Де замовники дивилися?
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04.12.2022 03:13
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Які у нього жалюгідні пропорції, а особливо ноги! Де замовники дивилися?
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04.12.2022 03:13 Ответить
У мамки твоей жальогідні пропорції. Это скульптура, а не скульптурный потрет и вполне может отображать видение автора.
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04.12.2022 05:21 Ответить
Цікаво, а як виглядала ваша мамка, яка не навчила вас сприйняттю інших думок, як і поваги до незнайомих людей. Мені не буде зручно, коли американці будуть сміятися не над посередньою скульптурою, а над усім українством втіленій у цій скульптурній незграбності!
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04.12.2022 10:27 Ответить
Це не "видение" - це халтура.
Невже у замовників очей немає, чи грошей не вистачило на гарного скульптора?
Жаль що таку халтуру назвали іменем нашого видатного земляка.
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04.12.2022 10:38 Ответить
Так Україна з Вашинґтона в обидві сторони. Сподіваюсь, він дивиться на Україну не через Московію...
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04.12.2022 03:33 Ответить
Сковороду зрозуміють рочків через триста...
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04.12.2022 04:14 Ответить
Очень маленькая фигурка даже с пьедесталом.
Надо было поднять его выше- сделать массивную основу.

Место расположения тоже не удачное. Где то под забором.

Тщательнее работать надо, мадам Маркарова. Вашингтон открыт для сотрудничества.
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04.12.2022 04:27 Ответить
Леонардо, что ты делаешь в каментах цензора? Там без твоего ***** ценного мнения ни одну стройку начать не могут.
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04.12.2022 05:22 Ответить
Хорошо видно представителя нации, которая майорить построить статую ленина вьісотой в километр, поворачивающуюся вслед за солнцем на небосводе.
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05.12.2022 13:20 Ответить
З Євангелією в руках, хоча носив її у торбі, мандруючи по Україні та звіщаючи людям

Помер красиво, викопавши собі яму, помився, одягнувся та й ліг на лаву в весняному садку. Божа людина
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04.12.2022 05:34 Ответить
Наших побільшало в Вашингтоні DC.
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04.12.2022 12:59 Ответить
 
 