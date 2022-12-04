Памятник Сковороде был открыт в Вашингтоне. ФОТО

В центре Вашингтона появилась скульптура, посвященная украинскому философу Григорию Сковороде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

Памятник открыли к 300-летию со дня рождения мыслителя возле Украинского дома.

"Длительное время памятник, как и сам Григорий Сковорода, путешествовал в поисках своего места и сегодня нашел его в Украинском Доме", - отметила посол.

Она добавила, что памятник Сковороде "смотрит" в сторону Украины из Вашингтона.

По словам Маркаровой, статую по заказу украинского общества Вашингтонщины создал еще в 1992 году американский скульптор Марк Роудс, который увлекся идеями Сковороды.

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