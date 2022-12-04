Пам’ятник Сковороді відкрили у Вашингтоні. ФОТО
У центрі Вашингтона з’явилася скульптура, присвячена українському філософу Григорію Сковороді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.
Пам’ятник відкрили до 300-річчя з дня народження мислителя біля Українського дому.
"Тривалий час пам’ятник, як і сам Григорій Сковорода мандрував у пошуках свого місця і сьогодні знайшов його в Українському Домі", - зазначила посол.
Вона додала, що пам’ятник Сковороді "дивіться" у бік України з Вашингтону.
За словами Маркаровой, статую на замовлення української громади Вашингтонщини створив ще в 1992 році американський скульптор Марк Роудс, який захопився ідеями Сковороди.
Топ коментарі
+5 Максим Шаха
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+4 Al Serh
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+3 Al Serh
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Невже у замовників очей немає, чи грошей не вистачило на гарного скульптора?
Жаль що таку халтуру назвали іменем нашого видатного земляка.
Надо было поднять его выше- сделать массивную основу.
Место расположения тоже не удачное. Где то под забором.
Тщательнее работать надо, мадам Маркарова. Вашингтон открыт для сотрудничества.
Помер красиво, викопавши собі яму, помився, одягнувся та й ліг на лаву в весняному садку. Божа людина