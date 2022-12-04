Пам’ятник Сковороді відкрили у Вашингтоні. ФОТО

У центрі Вашингтона з’явилася скульптура, присвячена українському філософу Григорію Сковороді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

Пам’ятник відкрили до 300-річчя з дня народження мислителя біля Українського дому.

"Тривалий час пам’ятник, як і сам Григорій Сковорода мандрував у пошуках свого місця і сьогодні знайшов його в Українському Домі", - зазначила посол.

Вона додала, що пам’ятник Сковороді "дивіться" у бік України з Вашингтону.

За словами Маркаровой, статую на замовлення української громади Вашингтонщини створив ще в 1992 році американський скульптор Марк Роудс, який захопився ідеями Сковороди.

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