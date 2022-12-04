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Пам’ятник Сковороді відкрили у Вашингтоні. ФОТО

У центрі Вашингтона з’явилася скульптура, присвячена українському філософу Григорію Сковороді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

Пам’ятник відкрили до 300-річчя з дня народження мислителя біля Українського дому.

"Тривалий час пам’ятник, як і сам Григорій Сковорода мандрував у пошуках свого місця і сьогодні знайшов його в Українському Домі", - зазначила посол.

Вона додала, що пам’ятник Сковороді "дивіться" у бік України з Вашингтону.

За словами Маркаровой, статую на замовлення української громади Вашингтонщини створив ще в 1992 році американський скульптор Марк Роудс, який захопився ідеями Сковороди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету до 300-річчя Сковороди. ФОТО

Пам’ятник Сковороді відкрили у Вашингтоні 01
Пам’ятник Сковороді відкрили у Вашингтоні 02

Автор: 

пам’ятник (928) Сковорода Григорій (12) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+5
У мамки твоей жальогідні пропорції. Это скульптура, а не скульптурный потрет и вполне может отображать видение автора.
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04.12.2022 05:21
+4
Цікаво, а як виглядала ваша мамка, яка не навчила вас сприйняттю інших думок, як і поваги до незнайомих людей. Мені не буде зручно, коли американці будуть сміятися не над посередньою скульптурою, а над усім українством втіленій у цій скульптурній незграбності!
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04.12.2022 10:27
+3
Які у нього жалюгідні пропорції, а особливо ноги! Де замовники дивилися?
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04.12.2022 03:13
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Які у нього жалюгідні пропорції, а особливо ноги! Де замовники дивилися?
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04.12.2022 03:13 Відповісти
У мамки твоей жальогідні пропорції. Это скульптура, а не скульптурный потрет и вполне может отображать видение автора.
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04.12.2022 05:21 Відповісти
Цікаво, а як виглядала ваша мамка, яка не навчила вас сприйняттю інших думок, як і поваги до незнайомих людей. Мені не буде зручно, коли американці будуть сміятися не над посередньою скульптурою, а над усім українством втіленій у цій скульптурній незграбності!
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04.12.2022 10:27 Відповісти
Це не "видение" - це халтура.
Невже у замовників очей немає, чи грошей не вистачило на гарного скульптора?
Жаль що таку халтуру назвали іменем нашого видатного земляка.
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04.12.2022 10:38 Відповісти
Так Україна з Вашинґтона в обидві сторони. Сподіваюсь, він дивиться на Україну не через Московію...
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04.12.2022 03:33 Відповісти
Сковороду зрозуміють рочків через триста...
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04.12.2022 04:14 Відповісти
Очень маленькая фигурка даже с пьедесталом.
Надо было поднять его выше- сделать массивную основу.

Место расположения тоже не удачное. Где то под забором.

Тщательнее работать надо, мадам Маркарова. Вашингтон открыт для сотрудничества.
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04.12.2022 04:27 Відповісти
Леонардо, что ты делаешь в каментах цензора? Там без твоего ***** ценного мнения ни одну стройку начать не могут.
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04.12.2022 05:22 Відповісти
Хорошо видно представителя нации, которая майорить построить статую ленина вьісотой в километр, поворачивающуюся вслед за солнцем на небосводе.
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05.12.2022 13:20 Відповісти
З Євангелією в руках, хоча носив її у торбі, мандруючи по Україні та звіщаючи людям

Помер красиво, викопавши собі яму, помився, одягнувся та й ліг на лаву в весняному садку. Божа людина
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04.12.2022 05:34 Відповісти
Наших побільшало в Вашингтоні DC.
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04.12.2022 12:59 Відповісти
 
 