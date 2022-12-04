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Ночью оккупанты обстреляли одно из сел на Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

Враг продолжает ракетные атаки на Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает ракетные атаки на наши мирные земли. Этой ночью зафиксировано несколько прилетов в одно из сел Запорожского района. В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар ликвидировали наши спасатели. К счастью, все люди остались живы и невредимы", - говорится в сообщении.

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Ночью оккупанты обстреляли одно из сел на Запорожье 01
Ночью оккупанты обстреляли одно из сел на Запорожье 02

Автор: 

обстрел (27129) Запорожская область (3079) Старух Александр (145)


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Ці суки тільки й можуть що по селах бити та з мирних громадян знущатися. У селах же в основному залишилися лише старі люди.
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04.12.2022 08:05 Ответить
"Ворог продовжує ракетні атаки на Запоріжжя Джерело: "
Скільки мона казати що Запоріжжя це обласний центр?
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04.12.2022 08:08 Ответить
А що?
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04.12.2022 08:17 Ответить
Запорожчина, як наприклад Київщина, Харківщина тощо. Або Запорожжя.
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04.12.2022 09:04 Ответить
https://zp.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1216155-otrimaj-vidpovid-jak-pravilno-pisati-na-zaporizhzhi-chi-na-zaporizhchini
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04.12.2022 16:18 Ответить
Нема такого слова '' Запорожчина''!!! В Запоріжжі--це в місті, на Запоріжжі--місцевість.
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04.12.2022 16:14 Ответить
 
 