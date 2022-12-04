Ночью оккупанты обстреляли одно из сел на Запорожье. ВИДЕО+ФОТО
Враг продолжает ракетные атаки на Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает ракетные атаки на наши мирные земли. Этой ночью зафиксировано несколько прилетов в одно из сел Запорожского района. В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар ликвидировали наши спасатели. К счастью, все люди остались живы и невредимы", - говорится в сообщении.
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Скільки мона казати що Запоріжжя це обласний центр?