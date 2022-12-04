Вночі окупанти обстріляли одне із сіл на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

Ворог продовжує ракетні атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує ракетні атаки на наші мирні землі. Цієї ночі зафіксовано кілька прильотів в одне з сіл Запорізького району. В результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки, пошкодженні крівлі приватних житлових будинків, лінії електромереж. Пожежу ліквідували наші рятувальники. На щастя, усі люди залишились живі та неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

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