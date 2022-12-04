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Вночі окупанти обстріляли одне із сіл на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

Ворог продовжує ракетні атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує ракетні атаки на наші мирні землі. Цієї ночі зафіксовано кілька прильотів в одне з сіл Запорізького району. В результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки, пошкодженні крівлі приватних житлових будинків, лінії електромереж. Пожежу ліквідували наші рятувальники. На щастя, усі люди залишились живі та неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

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Вночі окупанти обстріляли одне із сіл на Запоріжжі 01
Вночі окупанти обстріляли одне із сіл на Запоріжжі 02

Автор: 

обстріл (28449) Запорізька область (3601) Старух Олександр (199)


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Ці суки тільки й можуть що по селах бити та з мирних громадян знущатися. У селах же в основному залишилися лише старі люди.
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04.12.2022 08:05 Відповісти
"Ворог продовжує ракетні атаки на Запоріжжя Джерело: "
Скільки мона казати що Запоріжжя це обласний центр?
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04.12.2022 08:08 Відповісти
А що?
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04.12.2022 08:17 Відповісти
Запорожчина, як наприклад Київщина, Харківщина тощо. Або Запорожжя.
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04.12.2022 09:04 Відповісти
https://zp.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1216155-otrimaj-vidpovid-jak-pravilno-pisati-na-zaporizhzhi-chi-na-zaporizhchini
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04.12.2022 16:18 Відповісти
Нема такого слова '' Запорожчина''!!! В Запоріжжі--це в місті, на Запоріжжі--місцевість.
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04.12.2022 16:14 Відповісти
 
 