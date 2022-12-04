Из Украины для Эфиопии отправилось второе судно с 30 тысяч тонн гуманитарного груза пшеницы. ФОТОрепортаж

Второе судно с украинской пшеницей в рамках инициативы "GrainFromUkraine" отправилось для Эфиопии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

"BC CALLISTO — это второе судно в рамках программы, начатой президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ЗПС) ООН. Первое судно NORD VIND вчера, 3 декабря, прибыло в порт Джибути, откуда 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут доставлены жителям Эфиопии", - говорится в сообщении.

Также в порту Черноморска загружаются еще два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

За два дня порты Большой Одессы отправили 9 судов с 336 тыс. тоннами агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. С начала реализации "зерновой инициативы" мир получил 13 млн. тонн украинского продовольствия.

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