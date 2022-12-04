Из Украины для Эфиопии отправилось второе судно с 30 тысяч тонн гуманитарного груза пшеницы. ФОТОрепортаж
Второе судно с украинской пшеницей в рамках инициативы "GrainFromUkraine" отправилось для Эфиопии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.
"BC CALLISTO — это второе судно в рамках программы, начатой президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ЗПС) ООН. Первое судно NORD VIND вчера, 3 декабря, прибыло в порт Джибути, откуда 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут доставлены жителям Эфиопии", - говорится в сообщении.
Также в порту Черноморска загружаются еще два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.
За два дня порты Большой Одессы отправили 9 судов с 336 тыс. тоннами агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. С начала реализации "зерновой инициативы" мир получил 13 млн. тонн украинского продовольствия.
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Україні від того має бути легше ?
В Ефіопії. Просте відрядження як робітника. Надивився на ту
нищету та убогість! Але дуже ******* рашку яка там до речи
занімає напогані позіції. Так ось я ніяк не можу забути недавніше
фото натовпу ефіопів перед рашистським посольством,палко
бажаючих повоювати проти України. Зараз ім ми постачаємо
зерно,щоб вони бідолашні не передохли з голоду. А чи варто це
робити? Думаю що ні! Ефіопи завжди голосують проти нас, себто
підтримують вбивство українців нацистами-рашистами, саме тих
хто вирощує той хліб! Де логіка?Йой! Тільки не треба говорити
про контракти та зобов'язання! Хай рашка продасть цім африканам
то зерно яке вона вкрала в Україні на 1млрд $!
Це зовсім як сплата Кучмою та дЮлькою рашці боргів за газ 600-ма ракетами Х-55 та трьома десятками стратегічних бомбардувальників.
Вони думали проти кого рашці ************ ці ракети ? 👿
ВОНИ ЙОГО НЕ ПРОДАЛИ А ВІДДАЛИ.