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Из Украины для Эфиопии отправилось второе судно с 30 тысяч тонн гуманитарного груза пшеницы. ФОТОрепортаж

Второе судно с украинской пшеницей в рамках инициативы "GrainFromUkraine" отправилось для Эфиопии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

"BC CALLISTO — это второе судно в рамках программы, начатой президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ЗПС) ООН. Первое судно NORD VIND вчера, 3 декабря, прибыло в порт Джибути, откуда 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут доставлены жителям Эфиопии", - говорится в сообщении.

Также в порту Черноморска загружаются еще два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

За два дня порты Большой Одессы отправили 9 судов с 336 тыс. тоннами агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. С начала реализации "зерновой инициативы" мир получил 13 млн. тонн украинского продовольствия.

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Из Украины для Эфиопии отправилось второе судно с 30 тысяч тонн гуманитарного груза пшеницы 01
Из Украины для Эфиопии отправилось второе судно с 30 тысяч тонн гуманитарного груза пшеницы 02
Из Украины для Эфиопии отправилось второе судно с 30 тысяч тонн гуманитарного груза пшеницы 03Из Украины для Эфиопии отправилось второе судно с 30 тысяч тонн гуманитарного груза пшеницы 04

зерно (1070) пшеница (61) Эфиопия (20) гуманитарная помощь (1261)


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Топ комментарии
+14
Збс,давать жрать эфиопам которые в ООН голосуют против Украины самое оно
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04.12.2022 16:53
+12
А це нічого ,що Ефіопія в ООН підтримує всі антиукраїнські резолюції?Більше не знайшли кому продати?Просто не шукали,а повелись ,як тєрпіли!
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04.12.2022 16:57
+12
Пане Сергію! Мені особисто прийшлося побувати в свої часи
В Ефіопії. Просте відрядження як робітника. Надивився на ту
нищету та убогість! Але дуже ******* рашку яка там до речи
занімає напогані позіції. Так ось я ніяк не можу забути недавніше
фото натовпу ефіопів перед рашистським посольством,палко
бажаючих повоювати проти України. Зараз ім ми постачаємо
зерно,щоб вони бідолашні не передохли з голоду. А чи варто це
робити? Думаю що ні! Ефіопи завжди голосують проти нас, себто
підтримують вбивство українців нацистами-рашистами, саме тих
хто вирощує той хліб! Де логіка?Йой! Тільки не треба говорити
про контракти та зобов'язання! Хай рашка продасть цім африканам
то зерно яке вона вкрала в Україні на 1млрд $!
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04.12.2022 17:30
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З України до Ефіопії вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці. Джерело:
Україні від того має бути легше ?
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04.12.2022 16:36 Ответить
Наші пенсіонери вже наїлися дешевим хлібом, а селяни вже мають надлишок фуражного збіжжя, лишилося негрів годувати, щоб не викидати зерно.
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04.12.2022 16:37 Ответить
"Эфиопы которые за ***** - мой родной народ!" восторженно кричал боневтик. А мож бы Швеции подарил это зерно? Швеция бы еще оружия и снаряжения прислала.
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04.12.2022 16:40 Ответить
Най у ефійопів в горлі від нашого зерна повиростають пірья за їх голосування ООН
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04.12.2022 18:07 Ответить
В пунктах "незламності порша тимошенка" будуть безоплатно хліб роздавати українцям? Бо таким цінам як зараз я сумніваюся, що всі зможуть собі дозволити його купувати.
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04.12.2022 16:40 Ответить
Збс,давать жрать эфиопам которые в ООН голосуют против Украины самое оно
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04.12.2022 16:53 Ответить
Пане Сергію! Мені особисто прийшлося побувати в свої часи
В Ефіопії. Просте відрядження як робітника. Надивився на ту
нищету та убогість! Але дуже ******* рашку яка там до речи
занімає напогані позіції. Так ось я ніяк не можу забути недавніше
фото натовпу ефіопів перед рашистським посольством,палко
бажаючих повоювати проти України. Зараз ім ми постачаємо
зерно,щоб вони бідолашні не передохли з голоду. А чи варто це
робити? Думаю що ні! Ефіопи завжди голосують проти нас, себто
підтримують вбивство українців нацистами-рашистами, саме тих
хто вирощує той хліб! Де логіка?Йой! Тільки не треба говорити
про контракти та зобов'язання! Хай рашка продасть цім африканам
то зерно яке вона вкрала в Україні на 1млрд $!
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04.12.2022 17:30 Ответить
Повністю з Вами згоден
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04.12.2022 17:35 Ответить
Але ж майбутніх ефійопстких вагнеровців треба підготувати щоб вони перед Україною набули відповідних фізичних кондицій

Це зовсім як сплата Кучмою та дЮлькою рашці боргів за газ 600-ма ракетами Х-55 та трьома десятками стратегічних бомбардувальників.
Вони думали проти кого рашці ************ ці ракети ? 👿
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04.12.2022 18:13 Ответить
А це нічого ,що Ефіопія в ООН підтримує всі антиукраїнські резолюції?Більше не знайшли кому продати?Просто не шукали,а повелись ,як тєрпіли!
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04.12.2022 16:57 Ответить
BC CALLISTO - це друге судно в рамках програми, яку розпочав президент України Володимир Зеленський у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН. Перше судно NORD VIND учора, 3 грудня, прибуло до порту Джібуті, звідки 25 тисяч тонн ГУМОНІТАРНОЇ пшениці буде доставлено жителям Ефіопії", - йдеться в повідомленні.

ВОНИ ЙОГО НЕ ПРОДАЛИ А ВІДДАЛИ.
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04.12.2022 17:02 Ответить
Танцуй Европа, Африка Кайфуй- Украина послала Эфиопии 30тн для отращивания попы.
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04.12.2022 17:03 Ответить
Откуда такая любовь Зеленского, до родины Гарматного . Я помню как, сначала Ковида, продали все маски за гроши' ,а потом покупали в три дорога . Как бы и сейчас такая же херня не получилась , глодомор 2 . Через год зерно подорожает в четыре раза, так может быть подождать ??? . Когда то из Египта покупали при условии самовывоза .
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04.12.2022 17:18 Ответить
Гарматкін .
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04.12.2022 17:27 Ответить
Гарматний теж еврей, по батькові, тільки ефіопський.
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04.12.2022 17:51 Ответить
Ганібал народився в Камеруні та був іудеєм. Там же він потрапив на французьке судно. Коли вчився у Франціі мав богату библиотеку 49 книг которї були з історії іудаїзма. Ефіопами прозивали тоді всіх африканців.
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04.12.2022 18:24 Ответить
Пипец , интересный вопрос . Зерно африканским голодранцам , поддерживающий пуйла это само по себе " очень здорово" ,а сколько электроэнергии потребляет транспортер и сам элеватор зерна? БОльшая часть Одессы получает свет по ОЧЕНЬ жесткому графику , а погрузка этим дикарям в приоритете. Как в поговорке : " жену отдай дяде , а сам иди к ..... "
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04.12.2022 17:26 Ответить
Ну тепер нам стало легше на душі!
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04.12.2022 17:34 Ответить
Краще було би до України патрони і снаряди відправити, а так, хєрня, а не новина.
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04.12.2022 17:34 Ответить
Совсем зедерьмачье епнулись ‼️Израилю они нахамили заявив , как вы нам помогаете , так мы и голусуем , а тут пожалуйста на те Вам и дальше голусуйте против интересов Украины⁉️⁉️⁉️⁉️
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04.12.2022 17:41 Ответить
Шоб вам хлеб наш Украинский, эфиопы-*****..сы, дружбаны Параши, встал вам поперек горла.
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04.12.2022 17:53 Ответить
 
 