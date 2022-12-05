В Мариуполе в квартирах минус 2, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В оккупированном армией РФ Мариуполе в квартирах температура воздуха – минус 2. Люди просят электрообогреватели и спальники.
Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Хроники Холодомора. Мариуполь. Сегодня. Бул. Меотиды. В квартире минус два градуса. Тепла нет. Вместо окон пленка, рвущаяся на куски от Азовского ветра. Снова SOS. Оккупационные власти бездействуют. Кроме электрообогревателей люди кричат о необходимости спальников и карематов. В квартиры. Эвакуация должна спасать людей. Но, это если целью спасать, а не выморить холодом. Геноцид как он есть", – рассказал Андрющенко.
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https://www.youtube.com/watch?v=atcvn8M13pk
саме інтересне - дивитися з 18 хвилини.
до 32хв.
Ну і велкам ту рускій мір.
а буржуйка (де ж її взяти) булаб доречна - і обігрів і плитка...хоча трубу вивести на завні щоби не почадіті та й дрова теж десь треба нарубати (меблі з тирси зараз... дуже не натопиш)
а вот палатку и спальник и одежда по-теплее - согласен
Бетонна/цегляна будівля - це навіть не намет, у якому сплять екстремали на снігу.
Тобто, я щиро співчуваю цим людям. Але не дуже вірю байкам про від'ємні температури у цілих будівлях при нашому кліматі.
П.С. Знайомий у Бородянці вирізав у своїй оселі у багатоквартирному домі батареї (кацапи цей будинок вже розбомбили). Зимою температура була в районі 15 градусів.
Намети, у яких сплять екстемали є двошаровими. Екстремали не живуть у цих наметах, а тіко сплять у своїх спальниках-коконах. Ще нерідко використовують газові пальники (на маленький намет). І це роблять здорові екстремали, а не малі діти,...
У мене стіни у дві цегли (слабкі, але теплі радянські цегли, а не міцні і холодні австрійські), виправлений. Вікна - склопакети. Котел виставляю на 45 градусів. Коли надворі -5, то в покоях, які дивляться на північ +15.
тому там так і "комфортно" без опалення зимою.
Тре було всім тікати відтіля.
В одному Маріуполі загинуло під 100 тисяч людей, в тебе інтелекта вистачить зрозуміти наскільки це багато.
80 тисяч загиблих мінімум.