В Мариуполе в квартирах минус 2, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном армией РФ Мариуполе в квартирах температура воздуха – минус 2. Люди просят электрообогреватели и спальники.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Хроники Холодомора. Мариуполь. Сегодня. Бул. Меотиды. В квартире минус два градуса. Тепла нет. Вместо окон пленка, рвущаяся на куски от Азовского ветра. Снова SOS. Оккупационные власти бездействуют. Кроме электрообогревателей люди кричат о необходимости спальников и карематов. В квартиры. Эвакуация должна спасать людей. Но, это если целью спасать, а не выморить холодом. Геноцид как он есть", – рассказал Андрющенко.

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