У Маріуполі в квартирах мінус 2, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому армією РФ Маріуполі у квартирах температура повітря – мінус 2. Люди просять електрообігрівачі та спальники.

Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Хроники Холодомору. Маріуполь. Сьогодні. Бул. Меотиди. В квартирі мінус два градуси. Тепла немає. Замість вікон плівка, яку рве на шмаття Азовський вітер. Знову SOS. Окупаційна влада бездіє. Окрім електрообігрівачів, люди кричать про необхідність спальників та карематів. В квартири. Евакуація мала б рятувати людей. Але, це якщо на меті рятувати, а не вимороти холодом. Геноцид як він є", - розповів Андрющенко.

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