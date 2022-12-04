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У Маріуполі в квартирах мінус 2, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому армією РФ Маріуполі у квартирах температура повітря – мінус 2. Люди просять електрообігрівачі та спальники.

Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Хроники Холодомору. Маріуполь. Сьогодні. Бул. Меотиди. В квартирі мінус два градуси. Тепла немає. Замість вікон плівка, яку рве на шмаття Азовський вітер. Знову SOS. Окупаційна влада бездіє. Окрім електрообігрівачів, люди кричать про необхідність спальників та карематів. В квартири. Евакуація мала б рятувати людей. Але, це якщо на меті рятувати, а не вимороти холодом. Геноцид як він є", - розповів Андрющенко.

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У Маріуполі в квартирах мінус 2, - Андрющенко 01
У Маріуполі в квартирах мінус 2, - Андрющенко 02

Автор: 

зима (150) Маріуполь (3231) окупація (6695) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+34
А что памятники Членину которые рашисты на каждом углу ставят не греют?
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04.12.2022 23:30
+32
А какой толк от радиатора если нет окон и даже дома разрушенные? Да и сначала нужно спросить у етого чела за кого он. Ато не раз видел как бабки на улице на кирпичах подошву сапога варят на обед и радуются что *асвабадители* пришли асвабаждать их ат биндер.
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04.12.2022 23:37
+31
Покажите ето Трампу и Маску и другим *росийским гуманистам* которые говорят что не нужно Украине освобождать всю территорию а нужнужен такой компромис.
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04.12.2022 23:35
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А что памятники Членину которые рашисты на каждом углу ставят не греют?
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04.12.2022 23:30 Відповісти
трохи аналітики від професора солов*я.(про минули і прийдешнє)
https://www.youtube.com/watch?v=atcvn8M13pk
саме інтересне - дивитися з 18 хвилини.
до 32хв.
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04.12.2022 23:30 Відповісти
Соловей - давно зашкварений фсбшний 3.14здабол.
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05.12.2022 00:03 Відповісти
нічого цікавого ця гебнява потвора сказати не може. в кого є хоча трошки мозку у черепі, дивитися та слухати цю гидоту не буде за жодних обставин.
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05.12.2022 08:53 Відповісти
У мене є масляна електробатарея на 7 секцій, але як передати.
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04.12.2022 23:31 Відповісти
А какой толк от радиатора если нет окон и даже дома разрушенные? Да и сначала нужно спросить у етого чела за кого он. Ато не раз видел как бабки на улице на кирпичах подошву сапога варят на обед и радуются что *асвабадители* пришли асвабаждать их ат биндер.
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04.12.2022 23:37 Відповісти
Якщо просять електрообігрівачі, то на щось розраховуть. Хоча не впевнений що там є електрика.
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04.12.2022 23:44 Відповісти
На что они там рассчитывают? Бежать оттуда нужно со всех ног пока не мобилизировали на утилизацию. А пленочка вместо окон не спасет от холода. Нужно фанерой и одеялами в несколько слоев забивать окна. Но и ето не надолго если в доме нет отопления. Постепенно за зиму дом промерзнет до основания и вместо квартиры будет морозилка.
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04.12.2022 23:52 Відповісти
і правільна!! зато бындэр - нєту!! а там, хоть - камні с нєба!!!!......
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05.12.2022 03:44 Відповісти
Покажите ето Трампу и Маску и другим *росийским гуманистам* которые говорят что не нужно Украине освобождать всю территорию а нужнужен такой компромис.
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04.12.2022 23:35 Відповісти
Трамп путлерска подстилка.
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05.12.2022 00:14 Відповісти
Тут не плівку, а фанеру треба ставити. Вітер все одно її порве ще раз.

Ну і велкам ту рускій мір.
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04.12.2022 23:47 Відповісти
і ковдрами або килимами ))) завішувати ... щоб менше вітер гуляв
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04.12.2022 23:55 Відповісти
А в квартирі буржуйку якусь ставити. Ну і меблі як дрова використовувати.
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04.12.2022 23:56 Відповісти
і на нижні поверхи перебиратись....або в підвал (там хоч затишніше)
а буржуйка (де ж її взяти) булаб доречна - і обігрів і плитка...хоча трубу вивести на завні щоби не почадіті та й дрова теж десь треба нарубати (меблі з тирси зараз... дуже не натопиш)
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05.12.2022 00:02 Відповісти
Дехто рекомендує ставити у кімнаті намет, всередині облаштувати якийсь обігрівач (електричний, яещо є світло або ту ж саму буржуйку), тепло одягнутися і в ньому спати.
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05.12.2022 00:06 Відповісти
не-не...буржуйку в палатку даже импровизированную - это риск...
а вот палатку и спальник и одежда по-теплее - согласен
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05.12.2022 00:18 Відповісти
Я вибачаюсь - в Сумах один поставив акуратну буржуйку - так припхнули плять активісти, мов бардак, в чьом дєло....послав на *** і всьо, разом з поліцією
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05.12.2022 01:46 Відповісти
8 поверх
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05.12.2022 01:47 Відповісти
Руській мір, дочекалися. І що не кажіть, але вати там дофігіща. Українці в Маріуполі знищені.
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04.12.2022 23:55 Відповісти
Да что там думать, пора уже путлеру отдать приказ добомбить не добомблённых и закрыть этот вопрос.
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04.12.2022 23:56 Відповісти
Скільки серед них україномовних?
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05.12.2022 00:03 Відповісти
У нас скоро Київ може бути замерзати ,а ви про сепаров ублюдочних хвилюєтесь !
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05.12.2022 00:08 Відповісти
Якшо людина там знаходиться то вона автоматично сєпар? Там де прийшли орки там сєпари, я правильно розумію?
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05.12.2022 00:12 Відповісти
Съезди туда из Чехии, потом нам расскажешь
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05.12.2022 00:15 Відповісти
В більшості! І не кажіть що там патріоти .Там навіть після ризику померти з дитиною лярва зараз прославляє рашу !
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05.12.2022 00:16 Відповісти
после того. что она сказала, вопросы о жалости отпали
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05.12.2022 06:24 Відповісти
Подивись відео з Маріка з минулого, коли вже АТО було, там 99% сєпарів, тупих мовчазних кацапських сєпарів.
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05.12.2022 00:39 Відповісти
Ну не 99%, але таки дофіга, нажаль.
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05.12.2022 01:25 Відповісти
ТУ ПО Р И ЛИ Х
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05.12.2022 01:49 Відповісти
Там остались одни ватники.
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05.12.2022 00:15 Відповісти
Ждунам - якраз норма, але треба навіть нижчі температури, щоб бронетехніка по землі могла йти...
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05.12.2022 00:15 Відповісти
Росія їм пообіцяла, що моментально дасть квартири, якщо вони напишуть заяву, що їх квартири розбомбив Азов. Вони радо це зробили, тепер сидять чекають нові квартири від росіян.
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05.12.2022 00:30 Відповісти
Ну удачи…. И членин такой молодой и душилин опять в ммм
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05.12.2022 00:39 Відповісти
Віддати їм всіх лєнінов зі всієї України, хай гріються.
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05.12.2022 00:42 Відповісти
Та щоб не подавилися, тут в Данії багато з Маріуполя то ні не прти сапога кацапського а сто ето наші мальчікі їх заставіл
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05.12.2022 00:45 Відповісти
В Швейцарії теж повно вати.
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05.12.2022 00:56 Відповісти
Вату навіть це не вилікує..... всерівно будуть любити Засрашку.
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05.12.2022 00:53 Відповісти
При умові цілих вікон та хоч якихось джерел тепла у приміщенні така температура можлива за наявності лютих морозів.

Бетонна/цегляна будівля - це навіть не намет, у якому сплять екстремали на снігу.

Тобто, я щиро співчуваю цим людям. Але не дуже вірю байкам про від'ємні температури у цілих будівлях при нашому кліматі.

П.С. Знайомий у Бородянці вирізав у своїй оселі у багатоквартирному домі батареї (кацапи цей будинок вже розбомбили). Зимою температура була в районі 15 градусів.
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05.12.2022 01:13 Відповісти
Це ви про панельні будинки?

Намети, у яких сплять екстемали є двошаровими. Екстремали не живуть у цих наметах, а тіко сплять у своїх спальниках-коконах. Ще нерідко використовують газові пальники (на маленький намет). І це роблять здорові екстремали, а не малі діти,...

У мене стіни у дві цегли (слабкі, але теплі радянські цегли, а не міцні і холодні австрійські), виправлений. Вікна - склопакети. Котел виставляю на 45 градусів. Коли надворі -5, то в покоях, які дивляться на північ +15.
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05.12.2022 02:31 Відповісти
Там Азов - вітер і волога під 90 % зимою плюс морозець, з моря дує завжди без перепину,
тому там так і "комфортно" без опалення зимою.
Тре було всім тікати відтіля.
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06.12.2022 00:44 Відповісти
Фанера чи пластик і по верху ізолоном товстим, якщо є де купити на герметик.
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05.12.2022 05:17 Відповісти
Начінай😃 нам якось покуй. Хотів рашиzкого міра☝ насолоджуйся. Европа устала дивитися на ту скотобазу
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05.12.2022 08:30 Відповісти
Ковальчук богатый он точно поможет.
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05.12.2022 09:55 Відповісти
нехай мерзнуть, звикають до руских реалий. Краще щоб вci замерзли. Зрадники, сеператисти, колаборацiонiсти ще гIрше , чим ворог....ненавиджу всiх любiтелiв руського миру. Скрябiн (хай йому земля буде пухом) так казав про них вже давно, а вiн багато поiздив Украiною
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05.12.2022 18:54 Відповісти
Голова не бо бо ?
В одному Маріуполі загинуло під 100 тисяч людей, в тебе інтелекта вистачить зрозуміти наскільки це багато.
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06.12.2022 00:41 Відповісти
за мене не переживай, вчи жити своiх дiтей
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06.12.2022 17:40 Відповісти
Та да, пізно, згоден.
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06.12.2022 20:40 Відповісти
Це PZDC що кацапи зробили з квітучого українського міста Маріупіль.
80 тисяч загиблих мінімум.
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06.12.2022 00:39 Відповісти
 
 