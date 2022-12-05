Войска РФ ударили ракетами С-300 по промышленной инфраструктуре Запорожья. ФОТО
Ракетами С-300 оккупанты ударили по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские террористы попали в промышленную инфраструктуру города. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют", - пишет Тимошенко.
В свою очередь, глава Запорожской ОВА Александр Старух информирует, что удар нанесен ночью.
"Враг продолжает терроризировать жителей областного центра. Ночью нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города. По имеющейся информации люди не пострадали. Спасательные работы продолжаются", – отметил Старух.
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дя *****, якби ми тоді були в складі капіталістичної європи, а не в складі комуністичного ссср - ми б ще кращі заводи побудували, і ще кращі будинки!
подивіться на європейські будинки і на радянські!
а щоб порівняти радянські заводи і європейські - варто згадати, що, коли в 91 році відкрились кордони, то радянські заводи не витримали конкуренції з європейськими і розвалились.
Так що, якби ми були тоді під Європою, а не під кацапньою, ми ще б кращі заводи побудували! Кацапи думають, що якби ми не були в радянському союзі, то ми б 70 років просто ручки склали б і сиділи б нічого не робили б.
Так що кацапи нам ще репарації мають виплатить! За те, що вони нас держали 70 років в своєму радянськоум союзі, і через це ми побудували недостатньо хороші заводи, не такі хороші, як європейські!
і чому вони кажуть "якщо совєтскій союз вам побудував, то ми маємо право знищить"? вони ж не совєтскій союз! совєтскій союз це було 15 республік! Українська республіка будувала в себе, російська республіка будувала в себе, Білоруська республіка будувала в себе.