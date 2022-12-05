Войска РФ ударили ракетами С-300 по промышленной инфраструктуре Запорожья. ФОТО

Ракетами С-300 оккупанты ударили по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы попали в промышленную инфраструктуру города. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют", - пишет Тимошенко.

В свою очередь, глава Запорожской ОВА Александр Старух информирует, что удар нанесен ночью.

"Враг продолжает терроризировать жителей областного центра. Ночью нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города. По имеющейся информации люди не пострадали. Спасательные работы продолжаются", – отметил Старух.

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