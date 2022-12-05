Війська РФ вдарили ракетами С-300 по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. ФОТО

Ракетами С-300 окупанти завдали удару по місту Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи поцілили у промислову інфраструктуру міста. За попередньою інформацією постраждалі відсутні", - пише Тимошенко.

Своєю чергою, очільник Запорізької ОВА Олександр Старух інформує, що удару завдано вночі.

"Ворог продовжує тероризувати жителів обласного центру. Вночі завдано ракетні удари по промисловій інфраструктурі міста. За наявною інформацією люди неушкоджені. Рятувальні роботи продовжуються", - зазначив Старух.

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