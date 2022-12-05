Війська РФ вдарили ракетами С-300 по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. ФОТО
Ракетами С-300 окупанти завдали удару по місту Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські терористи поцілили у промислову інфраструктуру міста. За попередньою інформацією постраждалі відсутні", - пише Тимошенко.
Своєю чергою, очільник Запорізької ОВА Олександр Старух інформує, що удару завдано вночі.
"Ворог продовжує тероризувати жителів обласного центру. Вночі завдано ракетні удари по промисловій інфраструктурі міста. За наявною інформацією люди неушкоджені. Рятувальні роботи продовжуються", - зазначив Старух.
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дя *****, якби ми тоді були в складі капіталістичної європи, а не в складі комуністичного ссср - ми б ще кращі заводи побудували, і ще кращі будинки!
подивіться на європейські будинки і на радянські!
а щоб порівняти радянські заводи і європейські - варто згадати, що, коли в 91 році відкрились кордони, то радянські заводи не витримали конкуренції з європейськими і розвалились.
Так що, якби ми були тоді під Європою, а не під кацапньою, ми ще б кращі заводи побудували! Кацапи думають, що якби ми не були в радянському союзі, то ми б 70 років просто ручки склали б і сиділи б нічого не робили б.
Так що кацапи нам ще репарації мають виплатить! За те, що вони нас держали 70 років в своєму радянськоум союзі, і через це ми побудували недостатньо хороші заводи, не такі хороші, як європейські!
і чому вони кажуть "якщо совєтскій союз вам побудував, то ми маємо право знищить"? вони ж не совєтскій союз! совєтскій союз це було 15 республік! Українська республіка будувала в себе, російська республіка будувала в себе, Білоруська республіка будувала в себе.