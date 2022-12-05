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Війська РФ вдарили ракетами С-300 по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. ФОТО

Ракетами С-300 окупанти завдали удару по місту Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи поцілили у промислову інфраструктуру міста. За попередньою інформацією постраждалі відсутні", - пише Тимошенко.

Своєю чергою, очільник Запорізької ОВА Олександр Старух інформує, що удару завдано вночі.

"Ворог продовжує тероризувати жителів обласного центру. Вночі завдано ракетні удари по промисловій інфраструктурі міста. За наявною інформацією люди неушкоджені. Рятувальні роботи продовжуються", - зазначив Старух.

Також читайте: Вночі окупанти обстріляли одне із сіл на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ вдарили ракетами С-300 по промисловій інфраструктурі Запоріжжя 01
Війська РФ вдарили ракетами С-300 по промисловій інфраструктурі Запоріжжя 02
Війська РФ вдарили ракетами С-300 по промисловій інфраструктурі Запоріжжя 03

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486) ракети (4023) Тимошенко Кирило (558) Старух Олександр (199)


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За каждую ракету по Украине, на расии должно полыхать.
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05.12.2022 10:07 Відповісти
Пишуть, що цю установку вже знищено
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05.12.2022 10:43 Відповісти
Ну нормально. Ракетами С-300 по наземним об'єктам. А як в Польщі впала то це українська ракета!
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05.12.2022 10:09 Відповісти
Возмездие за террористические удары и преступления против мирных жителей Украины с каждым днём на территории ********** будет усиливаться.
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05.12.2022 10:10 Відповісти
а, це ж вони "декомунізацію проводять". вони вважають, що то вони нам побудували ті заводи в період ссср. тіпа кацапи до нас приїжджали з росії і своїми кацапськими руками нам заводи строїли, а не українці своїми руками!

дя *****, якби ми тоді були в складі капіталістичної європи, а не в складі комуністичного ссср - ми б ще кращі заводи побудували, і ще кращі будинки!

подивіться на європейські будинки і на радянські!

а щоб порівняти радянські заводи і європейські - варто згадати, що, коли в 91 році відкрились кордони, то радянські заводи не витримали конкуренції з європейськими і розвалились.

Так що, якби ми були тоді під Європою, а не під кацапньою, ми ще б кращі заводи побудували! Кацапи думають, що якби ми не були в радянському союзі, то ми б 70 років просто ручки склали б і сиділи б нічого не робили б.

Так що кацапи нам ще репарації мають виплатить! За те, що вони нас держали 70 років в своєму радянськоум союзі, і через це ми побудували недостатньо хороші заводи, не такі хороші, як європейські!

і чому вони кажуть "якщо совєтскій союз вам побудував, то ми маємо право знищить"? вони ж не совєтскій союз! совєтскій союз це було 15 республік! Українська республіка будувала в себе, російська республіка будувала в себе, Білоруська республіка будувала в себе.
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05.12.2022 10:12 Відповісти
п'ять штук біля опівночі прилетіло.
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05.12.2022 10:54 Відповісти
 
 