На территорию Молдовы возле границы с Украиной упала ракета. ФОТО
На территорию Молдовы во время массированного обстрела Украины упала ракета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Отмечается, что ракету обнаружил патруль пограничной полиции возле города Бричаны во фруктовом саду.
Место падения окружили и ждут прибытия специализированных служб.
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+45 Михаил Пивоваров #479079
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+27 Andry Moon
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+17 Oleksandr Onys
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А ще декілька днів тому: "Молдова отримуватиме електроенергію з невизнаного Придністров'я" Джерело:
и еще напомню что мы в 92 голыми руками воевали с русней
а не современным оружием нат
Де всі тупі і не далекі окрім "исконно русских пидаров"
Але таких дебілів як ви годі й шукати.
Кацапи обстрілюють Україну, а молдовани винуваті.
В Польше вон даже взорвалась и жертвы, но признали случайностью, а тут просто труба упала в каком-то саду где не видно даже какой-нибудь захудалой будки для хоз.инвентаря.
в о время как российские ракеты пролетели над Молдовой в количестве трёх штук что конечно не очень хорошо- то одна ракета с Украины сначала падает в Наславча и разрушило много дверей и окон у молдаван и вот уже вторая падает в сад
видимо немного не расчитали
очегь похоже кто хочет очень втянуть Молдову в войнушку !!!
может не надо больше закидывать Молдову украинским Ракетами или разобраться кто это делает и зачем!!!
и это в то время когда мы молдаване приняли в свои дома более 500 тыс беженцев !!
не дай бог такая ракета упадёт на свои
более того все обьщество , вся власть на всех уровнях осудили этот инцидент!!!
президент Санду обратилась во все мировые организации и так же проинформировала и осудила ситуацию!!!
теье этого мало???
а что еще Молдова должна было делать???