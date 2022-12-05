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На территорию Молдовы возле границы с Украиной упала ракета. ФОТО

На территорию Молдовы во время массированного обстрела Украины упала ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Отмечается, что ракету обнаружил патруль пограничной полиции возле города Бричаны во фруктовом саду.

Место падения окружили и ждут прибытия специализированных служб.

Читайте: "Укрэнерго" о сегодняшней массированной атаке: есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры

На территорию Молдовы возле границы с Украиной упала ракета 01

На территорию Молдовы возле границы с Украиной упала ракета 02

Молдова (1871) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+45
Ми всі дуже занепокоєні. Закликаємо до деескалації. Не все так однозначно.
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05.12.2022 15:53
+27
Пох чия. Впала вона там в результаті російської атаки
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05.12.2022 15:58
+17
О, українці продовжують обстрілювати сусідні держави, прикриваючись обстрілами своєї території миролюбивою парашею
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05.12.2022 15:54
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Ми всі дуже занепокоєні. Закликаємо до деескалації. Не все так однозначно.
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05.12.2022 15:53 Ответить
Це українська)) , а якщо точно то розгінний блок С30
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05.12.2022 15:54 Ответить
Пох чия. Впала вона там в результаті російської атаки
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05.12.2022 15:58 Ответить
Розібраний
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05.12.2022 16:21 Ответить
О, українці продовжують обстрілювати сусідні держави, прикриваючись обстрілами своєї території миролюбивою парашею
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05.12.2022 15:54 Ответить
Чекаємо на глибоке занепокоєння і велику стурбованість. А потім ще скажуть то наша ракета
А ще декілька днів тому: "Молдова отримуватиме електроенергію з невизнаного Придністров'я" Джерело:
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05.12.2022 15:54 Ответить
Сглотнули раз, сглотнут и еще. Потом будут вечно глотать.
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05.12.2022 15:55 Ответить
Глотай сам куйло
и еще напомню что мы в 92 голыми руками воевали с русней
а не современным оружием нат
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05.12.2022 22:00 Ответить
що знов українська з визиткою Яроша ?
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05.12.2022 15:56 Ответить
Придністровський Лугандон просто зобовʼязаний вступити в війну після цього.
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05.12.2022 15:56 Ответить
Цікаво,мужня НАТА її теж оголосить українською? Чи на Молдавію рашенракетам НАТА дозволяє падати?
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05.12.2022 15:59 Ответить
Бородатий анекдот. Йде засідання ООН. Розглядають питання, яка нація сама тупа на світі. В залі тиша, ніхто не хоче визнавати себе найтупішим. Згодом пролунав у залі голос:"Зато у нас віно самоє лючьшеє". Скільки років цьому анекдоту, але нічого не змінилось,- стабільність аднакось 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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05.12.2022 16:00 Ответить
Типові пропогандонські анекдоти
Де всі тупі і не далекі окрім "исконно русских пидаров"
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05.12.2022 16:17 Ответить
+100500. є ще особливicть: найбiльш брутальнi i гидкi анекдоти "контора" видавала про тi народи, де "вєлiкая i могучая росцiя" отримувала розгромних п#здюлiв i мусила "дагаварiваться". наприклад чукчi, україyнцi, кавказ etc.
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05.12.2022 16:32 Ответить
Поплескайте в долоньки.
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05.12.2022 16:20 Ответить
Павлік Морозов, оці анекдоти , " рожденные в СССР" де тільки кацапи вумні.
Але таких дебілів як ви годі й шукати.
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05.12.2022 16:39 Ответить
Насправді там було: "Зато у нас самый лучший балет!"
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05.12.2022 18:52 Ответить
а якби ще десяток км та на територію Румунії...НАТА знов би проігнорувала?
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05.12.2022 16:00 Ответить
Звичайно , але що з Молдови візьмеш? Одні аналізи і ті підгулявши)
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05.12.2022 16:00 Ответить
Маєте багато задоволення від такої тріпотні?
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05.12.2022 16:19 Ответить
Тобі молдавани в кашу насрали в дитинстві, що ти таке верзеш?
Кацапи обстрілюють Україну, а молдовани винуваті.
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05.12.2022 16:42 Ответить
Я писец, как обеспокоен. Даже кушать не могу. (*******, могу)
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05.12.2022 16:04 Ответить
Випадок з Польщею заглотнули , а це навіть і не коментуватимуть.
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05.12.2022 16:21 Ответить
По ее словам, Зеленский демонстрирует ответственность, титанический труд, а также лидерские качества. "Это лидер, а не "лидер", потому что он впереди, а не за спинами. Это моя позиция, и мне чихать на то, кто что о ней думает. Она была 24 февраля 2022 года и остается непоколебимой. В этих глазах усталость, благодарность, мужество и верность. Он сделал свой выбор. И я горжусь жить и бороться с ним, кто бы что ни говорил", - подчеркнула,нагороджена ЗЕ парамедик Пташка,яка поправилася в полоні на 12 кг. Савченко №2 ?
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05.12.2022 16:32 Ответить
Она не Савченко, а скорее старая традиция власти покупать людей, которых можно использовать. Проблема в том что в Украине продаваться власти не стыдно
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05.12.2022 16:51 Ответить
Може й так. Бо новини про неї ми бачимо в рази більше, ніж про іньших захісникив Азовсталі.
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05.12.2022 17:04 Ответить
Та подумаеш это же не страна НАТО.
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05.12.2022 16:36 Ответить
Чьё бы это не было, это не ракета, а часть ракеты, поэтому ни какой бурной реакции не будет.
В Польше вон даже взорвалась и жертвы, но признали случайностью, а тут просто труба упала в каком-то саду где не видно даже какой-нибудь захудалой будки для хоз.инвентаря.
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05.12.2022 16:39 Ответить
Collateral damage...
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05.12.2022 18:25 Ответить
Я нічого особисто проти молдаван не маю. Вони мають на своїй територій клоповник типу ПМР, яку охороняє 14-та армія ( 4-5 тис орків) могли би виноградом закидати, а вони все думають що вони самі по собі кудись дінуться. Так не буває потрібно діяти, а не соплі жувати!!!
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05.12.2022 20:12 Ответить
Молдова воювала за свою незалежність з орками та їхні проксі з ПМР ще тоді, коли в Україні була махрова постсовкова номенклатура та демократія там була дуже бутафорська та гротескна. Україна тоді підтримала ПМР і засланих туди донських козачків від Кремля, вже лише тим, що дозволяла їм гастролерувати туди сюди своєю територією і ніяк не перешкоджала. Молдова не мала сил воювати з цією ордою і підтримувала її цілою 14-ю армією. Потім, 2014 року, Україна прокинулася і вирішила відбігти від Москви подалі. Одночасно втратила Крим і швидко отримала свій аналог ПМР у Донбасі. Бумеранг повернувся.
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05.12.2022 21:08 Ответить
Ситуация интересная
в о время как российские ракеты пролетели над Молдовой в количестве трёх штук что конечно не очень хорошо- то одна ракета с Украины сначала падает в Наславча и разрушило много дверей и окон у молдаван и вот уже вторая падает в сад
видимо немного не расчитали

очегь похоже кто хочет очень втянуть Молдову в войнушку !!!
может не надо больше закидывать Молдову украинским Ракетами или разобраться кто это делает и зачем!!!
и это в то время когда мы молдаване приняли в свои дома более 500 тыс беженцев !!
не дай бог такая ракета упадёт на свои
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05.12.2022 22:05 Ответить
и опять Молдова промолчит как Поланд....
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05.12.2022 22:35 Ответить
Когда ракета упала на севере Молдовы в Наславча - власти Молдовы выдворили дипломата из росийского посольства !!!
более того все обьщество , вся власть на всех уровнях осудили этот инцидент!!!
президент Санду обратилась во все мировые организации и так же проинформировала и осудила ситуацию!!!
теье этого мало???
а что еще Молдова должна было делать???
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06.12.2022 09:33 Ответить
Ага, лежи-и-ит, затаи-и-илась...
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06.12.2022 00:45 Ответить
 
 