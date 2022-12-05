На территорию Молдовы возле границы с Украиной упала ракета. ФОТО

На территорию Молдовы во время массированного обстрела Украины упала ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Отмечается, что ракету обнаружил патруль пограничной полиции возле города Бричаны во фруктовом саду.

Место падения окружили и ждут прибытия специализированных служб.

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