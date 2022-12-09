Боевая работа артиллерии 44-й бригады им.гетмана Даниила Апостола. ФОТОрепортаж
Военные 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола продолжают уничтожать врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Боевая работа артиллерии по врагу – праздник для пехоты. Легче и безопаснее. Военные 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола делают сослуживцам такой праздник каждый день. Ежедневно артиллеристы уничтожают врага, уменьшая количество оккупантов", - говорится в сообщении.
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Константин #510851
показать весь комментарий09.12.2022 10:35 Ответить Мне нравится 12
Чайка Київ
показать весь комментарий09.12.2022 10:50 Ответить Мне нравится 7
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