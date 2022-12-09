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Боевая работа артиллерии 44-й бригады им.гетмана Даниила Апостола. ФОТОрепортаж

Военные 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола продолжают уничтожать врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Боевая работа артиллерии по врагу – праздник для пехоты. Легче и безопаснее. Военные 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола делают сослуживцам такой праздник каждый день. Ежедневно артиллеристы уничтожают врага, уменьшая количество оккупантов", - говорится в сообщении.

Боевая работа артиллерии 44-й бригады им.гетмана Даниила Апостола 01
Боевая работа артиллерии 44-й бригады им.гетмана Даниила Апостола 02
Боевая работа артиллерии 44-й бригады им.гетмана Даниила Апостола 03
Боевая работа артиллерии 44-й бригады им.гетмана Даниила Апостола 04
Боевая работа артиллерии 44-й бригады им.гетмана Даниила Апостола 05

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Генштаб ВС (6275) техника (1736) 44 артиллерийская бригада (35)


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Бережи ВАС боже,хлопці
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09.12.2022 10:35 Ответить
Ріднесенькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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09.12.2022 10:50 Ответить
 
 