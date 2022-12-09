Бойова робота артилерії 44-ї бригади ім.гетьмана Данила Апостола. ФОТОрепортаж
Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують нищити ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Бойова робота артилерії по ворогу - свято для піхоти. Легше і безпечніше. Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола роблять побратимам таке свято щодня. Кожного дня гармаші нищать ворога, зменшуючи кількість окупантів", - йдеться у повідомленні.
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Константин #510851
показати весь коментар09.12.2022 10:35 Відповісти Мені подобається 12
Чайка Київ
показати весь коментар09.12.2022 10:50 Відповісти Мені подобається 7
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