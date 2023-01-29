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Новости Фото Война
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Раненые солдаты без нижних конечностей по несколько часов ждут в общей очереди за справкой в военных медучреждениях, - воин Откович. ФОТО

Раненые солдаты без нижних конечностей ждут в общей очереди за справкой по несколько часов в медицинских учреждениях.

Об этом сообщил в фейсбуке воин Мирослав Откович, передает Цензор.НЕТ.

"Так быть не должно. Раненые солдаты без нижних конечностей стоят в общей очереди за справкой по несколько часов. Этот кусок бумаги требует жестокая и неумолимая военная бюрократическая машина. Я, со своим прооперированным мениском, на левом колене, облокотился на костыль и молча смотрел за происходящим", - говорится в сообщении.

По его словам, поликлиника открывается в девять утра, в 7.30 здесь уже людно.

"Пол девятого в списках в регистратуру уже был шестидесятым, в очереди к хирургу тринадцатый. Электронной очереди не существует. Все на листочке в клетку. А для того, чтобы попасть в последний кабинет, там где выписывают документы ВЛК, моя фамилия оказалась под номером 502!!!", - отмечает военнослужащий.

Далее он дословно публикует диалог, состоявшийся в этих стенах:

– Вы первый день? - не без иронии спрашивает молодой парень в хорошо сшитом тактическом костюме болотного цвета.

- Да.

– А я уже 21 день в очереди стою, у меня 8 врачей!

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Раненые солдаты без нижних конечностей по несколько часов ждут в общей очереди за справкой в военных медучреждениях, - воин Откович 01

"Через три часа выпал мой счастливый тринадцатый номер. Захожу к хирургу. Кладу на стол выписку после операции. Он смотрит и говорит – хорошо. Вот эту и эту справку сделайте копию и возьмите фото 3#4. Тогда приходите снова. Я побелел, это значит, что стоять придется до начала. Снова пройти регистратуру, чтобы заново попасть в "проходные" списки, придется прийти уже в понедельник. Я вспомнил о парне, который здесь уже 21 день и понял почему. Отступать некуда. Быстро нахожу среди бумаг какую-нибудь старую справку, тут же руками отрываю из нее собственное фото, копию бежит делать друг. Если бы не он, будь сам - уже бы проиграл этот армейский квест", - продолжает воин.

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Откович добавляет, что друг вернулся быстрее, чем дотлевшая сигарета. Хирург оформил документы и отправил его в следующий кабинет, где он в очереди – 502 (!). По его словам, отдать справку на подпись повезло здесь только потому, что не все пришли вовремя.

"Поймите, меня, как и всех остальных, здесь никто не лечит! Никто не осматривает! Здесь нет диагностики! Есть только всемогущая подпись под бумажкой. Нужно что-то менять. Нужна децентрализация. Не могут все бригады региона везти бойцов в одно учреждение. Предстоит способ усовершенствовать процесс выдачи справки, сделать его электронным, как и запись на прием. Обеспечить необходимое количество медицинского персонала, развернуть дополнительные информационные стенды. Поставить куллер с водой и дать возможность измерить давление. Это элементарные вещи, которые не требуют значительных средств", - пишет он, напоминая, что в военные учреждения за справками приходят те, кто пошел воевать по собственному желанию, но сюда попал поневоле.

"Для тяжелых раненых требуется больше уважения и простого комфорта. Здесь даже лифт не работает, поэтому лестница с первого и на верхние этажи напоминает спортивные соревнования паралимпийцев. Кто читает и может повлиять – задумайтесь. Так быть не должно. Из этой ситуации возникает огромное социальное напряжение, большинству из нас уже скоро возвращаться на фронт", - резюмирует Откович, добавляя, что ситуация типична для большинства военных медучреждений.

Раненые солдаты без нижних конечностей по несколько часов ждут в общей очереди за справкой в военных медучреждениях, - воин Откович 02

больница (1439) ранение (3383) военнослужащие (6134)


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Топ комментарии
+75
Тільки ублюдки так ставляться до справжіх героїв...
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29.01.2023 14:49
+58
Не заважайте "слугам" виправляти помилки попередників, закупляти золоті яйця і картоплю, як банани. Головне, що Коля Котлєта скупнувся в океані, купили собі вілли і стали мільярдерами депутати і про великі подвиги Верїовного вийшла червога книга. Захід дає великі гроші, вистачить всім "слугам" у Раді і в Уряді.
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29.01.2023 14:52
+55
А як же колишні військомати, що мають довгу назву: Територіальний центр комплектації та соціальної підтримки? Соціальної підтримки нуль, головне хапнути випхати до війська, щоб їх самих не випхали. ******** корумповане постсовкове болото, ніякого ********* розвику інформаційними технологіями, з використанням електронно-цифрових підмесів і тому подібне???
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29.01.2023 14:54
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І в нас все вийде, якщо нарешті виберемо не популістів, а технократів, яким насрати на рейтинги.
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29.01.2023 16:49 Ответить
Яким чином Супрунша до військової медицини?
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29.01.2023 17:27 Ответить
та йому аби гавкнуть. На жаль зміна влади не дала дореформувати і другу ланку - в лікарнях. А сімейні в більшості задоволені. І записатися на прийом дуже легко. Просто є люди які ********** не вилазити з поліклініки.
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29.01.2023 17:52 Ответить
ага, за цілих 5 років все, що змогла - це декларації. Ну ще років 20 і дійшла би до стаціонару.
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29.01.2023 20:15 Ответить
Може ти ще напишеш тут що це за контора Helsi.me!?
Кому належить база даних пацієнтів?!
Хто має доступ до бази даних?!
На підставі якого закону ця комерційна структура вбудувалася в систему охорони здорлв'я і збирає персональні і чутливі дані громадян!?
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29.01.2023 23:32 Ответить
Як і будь до якої бази данних-хто завгодно. Усі бази купютося вже років 20-ть. А тому Хелсі- інформації не більше ніж у DOC.UA
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30.01.2023 00:26 Ответить
Людям треба більше проводити час в поліклініках. Більшість роками не йдуть до лікаря і поки зберуться, вже пізно. В цивілізованих країнах обов'язковий регулярний медогляд і не для галочки.
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30.01.2023 10:44 Ответить
По-твоєму "військова медицина" знаходиться не у відомстві МОЗ?
Супрунші вистачило тільки на сімейну медицину.
Як Авакова тільки на патрульну поліцію.
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29.01.2023 20:13 Ответить
Міністерство охорони здоров''я пов'язано ііз військовою медициною хіба що затвердженими протоколами лікування хвороб. Сама організація медичної допомоги у ЗСУ покладена на Міністерство оборони. Реформи Супрун стосувалися по суті тільки одного- принципів фінансування медичних установ. Більше -НІЧОГО. Військова медицина до цього фінансування не має ніякого стосунку.
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29.01.2023 20:28 Ответить
Супрун навіть міністром не була, тільки в.о.
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30.01.2023 10:46 Ответить
Але медицину розвалила.
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31.01.2023 10:05 Ответить
Нужна нормальная власть, которая уважает своих граждан, особенно военных, особенно отдавших войне своё здоровье. 💯👍
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29.01.2023 19:36 Ответить
Поважати військових треба у першу чергу всьому суспільству.

При Ющенко було дуже модна називати офіцерів нікчемами, ледацюгами, дармоїдами ... До скорочували армію? Стали жити краще?

А ще Наполеон попереджав що, "Хто не хоче годувати свою армію, буде годувати армію загарбника!!!"

Якщо суспільство буде поважати армію так, як нарешті стало поважати зараз, то НІЯКА влада не посміє не поважати своїх військових!!!
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31.01.2023 10:09 Ответить
Бюрократія - рай для корупції.
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29.01.2023 15:53 Ответить
Главное, что дистанционно можно получить справку о несудимости, растаможить авто, получить номер и т.п.....
Приоритеты зелёной власти расставлены !
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29.01.2023 15:57 Ответить
Був я якось у поліклініці. Прийшло з півдесятка поранених. Цивіли їх пропускали без черги до всіх кабінетів. Отже, багато залежить від людей.
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29.01.2023 16:22 Ответить
Ви процивільну поліклініку, а вам про військові медзаклади.
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29.01.2023 17:31 Ответить
В дописі написано "поліклініка".
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29.01.2023 17:38 Ответить
Військова
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30.01.2023 10:47 Ответить
У нас нема військових поліклінік.
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30.01.2023 10:58 Ответить
Отримай поранення- ото ти здивуєшся...
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30.01.2023 19:09 Ответить
Дякую за побажання. Дурнику, я лише написав факти. Але мабуть вашій дурнуватій голові це не збагнути.
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30.01.2023 20:36 Ответить
Жахіття … одне пекло пройшли, а це друге
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29.01.2023 16:31 Ответить
Це все подлегли міністра Резнікова !
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29.01.2023 16:32 Ответить
Всіею чергою 500 чоловік прийти в міноборони к Резнікову пригласить наших та закордонних журналістів та оце все розкозати для закордоних ЗМІ і телемаровоні зелених
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29.01.2023 16:39 Ответить
саме тому нова форма "акредитації" для ЗМІ ...

тобто окрім ручних туда ніхто не попаде...

А що ви думали: якщо раніше блеклист був, зарас гайки не більше закручені?
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30.01.2023 03:58 Ответить
це велика ганьба! Ганьбище!!! Але почалась вона не в 2019! Не намагайтесь кольором сьогоднішніх потвор замазати суть проблеми яка вже багато років існує!
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29.01.2023 16:44 Ответить
Істина, проблеми почались задовго до хрещення Русі.

А говорільня 30 років - метання бісеру перед свинями
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30.01.2023 04:00 Ответить
Так не повезло жить в этой ужасной стране! Одно радует, когда-то все таки наступит смерть и весь этот ужас закончится.
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29.01.2023 16:54 Ответить
Так, ваша рашка лайно
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29.01.2023 17:02 Ответить
Ну, добре поставте себе намє місце тих лікарів ... Закон є закон, і довідка певна потрібна, і фото 3х4... Я ж пам'ятаю, як свого часу спростили систему для чорнобильців, а потім через кілька років довелося все починати спочатку...
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29.01.2023 17:17 Ответить
Про те яка довідка і яке фото потрібно лікар знає? То чому про це не нписано хочаб на дверях цьго лікаря?
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29.01.2023 17:35 Ответить
То ви ще не бачили організацію ВЛК у Дніпровському госпіталі що біля облдержадміністрацією. Там на вулиці жива черга всенощна, бо організувати видачу талонів до травматолога, окуліста, невропатолога тощо у адміністрації немає людей. На будь які зауваження "викличем ВСП". Наприклад до травматолога черга 160 людей, а воно прийма в день 10 ну 20 чоловік. Вночі люди чергують на морозі на вулиці. Пускають до поліклініки тільки о 8-й.
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29.01.2023 17:22 Ответить
Чому терпите? Ви що терпіли?
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30.01.2023 11:55 Ответить
Це не я військовий. Допомогав побратиму сина. Коли вночі стояли в черзі бійці розповідали, що коли пішли до кабінету начмеда з вимогою навести лад, той викликав ВСП. ВСП загрожувало відправити на гауптвахту, чи як там воно зараз. На тому розмови і скінчилася.
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30.01.2023 12:42 Ответить
Доки не"******** не зрозуміють
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30.01.2023 21:40 Ответить
Покидьки від зеленої влади...
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29.01.2023 17:27 Ответить
Це дійсно нелюдські умови. Ніякими електронними чергами це не виправиш. Потрібно суттєве разширення штатів військових лікарів, комісій і децентралізація. А це знову буде впиратися у мобілізацію, повістки , організацію усього процесу і кошти. Довго че прийдеться чекати, на жаль.
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29.01.2023 17:33 Ответить
На комп'ютери медзакладам грошей нема бо яйця дорогі.
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30.01.2023 10:50 Ответить
Запис у чергу у зошиті в клітинку - тут коментарі відсутні. МО певно забуло що на дворі 2023 рік. Зато добре вміє яйця купувати по 17 грн і вводити тз раціони харчування. Виродки.
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29.01.2023 17:37 Ответить
Як вони ******* творити всілякі перепони.В основному тільки підпис, а пройти треба через кучу кабінетів,і в кожному покажуть важливість саме цього бюрократа, і нічого з цим не вдієш...
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29.01.2023 17:38 Ответить
Київський військовий шпиталь - аналогічна ситуація. Проходження ВЛК - суцільні черги по 30- 40 осіб + 20-30 хв на прийом однієї людини.. Черга до травматолога 60-80 осіб, запис на наступний день у зошит в клітинку. Заповеднік совка і хамства.
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29.01.2023 17:49 Ответить
Пан Резніков теж мабудь так по чергах ходить коли яйця по 17 шукае!
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29.01.2023 18:08 Ответить
Ну дак соберитесь все и на банковую к Резникову пусть вопросы решает
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29.01.2023 19:01 Ответить
Рєзніков то радянський плакат епохи савдепії - гарно посміхається і картоний
Основа Зе влади це ПОКАЗУХА, все як в любимому Зе клоуном радянському союзі
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29.01.2023 20:44 Ответить
Тим часом хтось в Дубаї з них сміється.
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29.01.2023 19:09 Ответить
Нашим воїнам потрібно костилями поперек цих ескалупів лупмити, щоб всикалися падли.
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29.01.2023 19:16 Ответить
Знайшли крайніх! Лікарі комп'ютер купляти мають? При такій кількості поранених, як зараз, порівняно з тими, що було 2-3 роки тому, треба збільшувати кількість місць видачі довідок. Міністерство не працює.
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30.01.2023 10:54 Ответить
А шо там, ***, мегадодаток, самий прогесивний, передовий у світі спосіб отримання адмінпослуг??? Га?..
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29.01.2023 20:12 Ответить
А тут питають "Нащо Порох проводив медицинську реформу ?"(яку гарно згорнули совкодрочерні Зе клоуни)
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29.01.2023 20:42 Ответить
ЗЕ-підараси.
Насміялись?!
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29.01.2023 21:28 Ответить
Это издевательство над здравым смыслом..Раненые бойцы должны идти без никакой очереди
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29.01.2023 22:23 Ответить
Так там черга якраз з поранених.
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30.01.2023 06:44 Ответить
Шмаркля и 95 квартал под предводительством Дерьмака-камень на шее Украины
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29.01.2023 22:25 Ответить
підари в білих халатах,які знаходяться далеко в тилу! На передову їх з кабінетів!
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29.01.2023 23:28 Ответить
так ****** резников и баба его шмуляр сказали, что обеспечил ВСУ зимней одеждой... передасты...
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30.01.2023 10:24 Ответить
Громадяни, та що це робиться? Де партія БЮТта ії активісти на чолі із крутозадою ватажихою Тимошеннецею? Де активісти Свободи? Де безголосий Голос? А слуги? Кому вони служать?. Хлопці, візьміться за руки і забийте дошками двері кабінетів Гол. лікаря , начмеда, зав.поліклініки. І не випускати, поки не будуть встановлені крісла, кушетки, інв. коляски для усіх відвідувачів...
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30.01.2023 11:54 Ответить
" Де активісти Свободи?"

Ось

https://www.youtube.com/watch?v=9Cz0JZJSyYY https://www.youtube.com/watch?v=9Cz0JZJSyYY


https://www.youtube.com/watch?v=MUl1Em_MFBg

https://www.youtube.com/watch?v=URHTluTH954
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30.01.2023 17:46 Ответить
Зате водійське буде в Дії скоро. Це ж головне, правда , зебіли?
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30.01.2023 14:16 Ответить
Це така подяка воїнам від зєлєнського і його зелених дегенератів, а що буде далі?
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30.01.2023 14:48 Ответить
Судячи по тому скільки скорочено лікарень та лікарів черги будуть лише зростати модель західна вибрана запис до лікаря спеціаліста треба чекати декілька місяців МОЗ і ляшко про це нічого не кажуть
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30.01.2023 18:52 Ответить
І навіщо ви брешете тварини? Скільки вам заплатили і головне хто? Я часто відвідую медичні заклади і завжди військових всих без вийнятку обслуговують без черги.
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30.01.2023 20:03 Ответить
Идете в военкомат, почти каждый врач дает направление на обследование, идете к семейному врачу и стоите очередь, тот дает направление к врачу на обследование в больницу... в больнице очередь на неделю вперед.... в общем комиссию я прохожу уже больше месяца, но пока конца нет...
Кому это ***...во нужно????????????
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30.01.2023 21:23 Ответить
Всі ТЦК це ті самі военкомати.Там 90% сидять виродки яким на все насрати.Ті самі ВЛК ситуація аналогічна.Або почнуть п"здити люди ,або гірше.
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30.01.2023 21:43 Ответить
Адміністративна частина військового апарату - профнепридатна і повинна йти на передову, а не гріти дупи в штабах підсилюючи ідіотські спроби влади заборонити виїзд всім пенісоносцям щоб не відповідати за корупцію всередині, коли мажори таки на курортах.
Де обіцяний в 2015 році реєстр військовозабов'язанності та інтеграція його з медичними реєстрами? Не починали робити чи ще пилять вічне бревно?
Чим більше хаосу вносить влада (метушиться) тим пильніше варто придивлятися що відбувається насправді....
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31.01.2023 01:54 Ответить
Це ганьба Так відноситись до тих хто нас захищає
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31.01.2023 07:27 Ответить
Якось чув Корчинського, він розказував як медслужба , де головуючою є якась жінка, яка стала недавно генералом відноситься до своїх обов'язків. До турнікетів, які тріскали після двох обертів. Думаю, поки єрмак розставляє вигідних йому людей на посади, нічого не зміниться в нас.
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31.01.2023 09:29 Ответить
Тут хтось написав, що тільки ублюдки так ставляться до поранених....ну нарешті дійшло хто такий клоун і його zeшапіто зебілів та сук народу...кому війна, а zeленим мать родна, а всі ці каліки та поранені для клоуна "отработаний" метеріал...і лише щовсім тупим не зрозуміло за кого їх рахують насправді клоун та його zeшапіто....попереду ще буде від них : я вас туда не посылал....
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31.01.2023 18:54 Ответить
За що воюють хлопці?....
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02.02.2023 18:55 Ответить
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