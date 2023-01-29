Раненые солдаты без нижних конечностей по несколько часов ждут в общей очереди за справкой в военных медучреждениях, - воин Откович. ФОТО
Раненые солдаты без нижних конечностей ждут в общей очереди за справкой по несколько часов в медицинских учреждениях.
Об этом сообщил в фейсбуке воин Мирослав Откович, передает Цензор.НЕТ.
"Так быть не должно. Раненые солдаты без нижних конечностей стоят в общей очереди за справкой по несколько часов. Этот кусок бумаги требует жестокая и неумолимая военная бюрократическая машина. Я, со своим прооперированным мениском, на левом колене, облокотился на костыль и молча смотрел за происходящим", - говорится в сообщении.
По его словам, поликлиника открывается в девять утра, в 7.30 здесь уже людно.
"Пол девятого в списках в регистратуру уже был шестидесятым, в очереди к хирургу тринадцатый. Электронной очереди не существует. Все на листочке в клетку. А для того, чтобы попасть в последний кабинет, там где выписывают документы ВЛК, моя фамилия оказалась под номером 502!!!", - отмечает военнослужащий.
Далее он дословно публикует диалог, состоявшийся в этих стенах:
– Вы первый день? - не без иронии спрашивает молодой парень в хорошо сшитом тактическом костюме болотного цвета.
- Да.
– А я уже 21 день в очереди стою, у меня 8 врачей!
"Через три часа выпал мой счастливый тринадцатый номер. Захожу к хирургу. Кладу на стол выписку после операции. Он смотрит и говорит – хорошо. Вот эту и эту справку сделайте копию и возьмите фото 3#4. Тогда приходите снова. Я побелел, это значит, что стоять придется до начала. Снова пройти регистратуру, чтобы заново попасть в "проходные" списки, придется прийти уже в понедельник. Я вспомнил о парне, который здесь уже 21 день и понял почему. Отступать некуда. Быстро нахожу среди бумаг какую-нибудь старую справку, тут же руками отрываю из нее собственное фото, копию бежит делать друг. Если бы не он, будь сам - уже бы проиграл этот армейский квест", - продолжает воин.
Откович добавляет, что друг вернулся быстрее, чем дотлевшая сигарета. Хирург оформил документы и отправил его в следующий кабинет, где он в очереди – 502 (!). По его словам, отдать справку на подпись повезло здесь только потому, что не все пришли вовремя.
"Поймите, меня, как и всех остальных, здесь никто не лечит! Никто не осматривает! Здесь нет диагностики! Есть только всемогущая подпись под бумажкой. Нужно что-то менять. Нужна децентрализация. Не могут все бригады региона везти бойцов в одно учреждение. Предстоит способ усовершенствовать процесс выдачи справки, сделать его электронным, как и запись на прием. Обеспечить необходимое количество медицинского персонала, развернуть дополнительные информационные стенды. Поставить куллер с водой и дать возможность измерить давление. Это элементарные вещи, которые не требуют значительных средств", - пишет он, напоминая, что в военные учреждения за справками приходят те, кто пошел воевать по собственному желанию, но сюда попал поневоле.
"Для тяжелых раненых требуется больше уважения и простого комфорта. Здесь даже лифт не работает, поэтому лестница с первого и на верхние этажи напоминает спортивные соревнования паралимпийцев. Кто читает и может повлиять – задумайтесь. Так быть не должно. Из этой ситуации возникает огромное социальное напряжение, большинству из нас уже скоро возвращаться на фронт", - резюмирует Откович, добавляя, что ситуация типична для большинства военных медучреждений.
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Кому належить база даних пацієнтів?!
Хто має доступ до бази даних?!
На підставі якого закону ця комерційна структура вбудувалася в систему охорони здорлв'я і збирає персональні і чутливі дані громадян!?
Супрунші вистачило тільки на сімейну медицину.
Як Авакова тільки на патрульну поліцію.
При Ющенко було дуже модна називати офіцерів нікчемами, ледацюгами, дармоїдами ... До скорочували армію? Стали жити краще?
А ще Наполеон попереджав що, "Хто не хоче годувати свою армію, буде годувати армію загарбника!!!"
Якщо суспільство буде поважати армію так, як нарешті стало поважати зараз, то НІЯКА влада не посміє не поважати своїх військових!!!
Приоритеты зелёной власти расставлены !
тобто окрім ручних туда ніхто не попаде...
А що ви думали: якщо раніше блеклист був, зарас гайки не більше закручені?
А говорільня 30 років - метання бісеру перед свинями
Основа Зе влади це ПОКАЗУХА, все як в любимому Зе клоуном радянському союзі
Насміялись?!
Ось
https://www.youtube.com/watch?v=9Cz0JZJSyYY https://www.youtube.com/watch?v=9Cz0JZJSyYY
https://www.youtube.com/watch?v=MUl1Em_MFBg
https://www.youtube.com/watch?v=URHTluTH954
Кому это ***...во нужно????????????
Де обіцяний в 2015 році реєстр військовозабов'язанності та інтеграція його з медичними реєстрами? Не починали робити чи ще пилять вічне бревно?
Чим більше хаосу вносить влада (метушиться) тим пильніше варто придивлятися що відбувається насправді....