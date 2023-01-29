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Новини Фото Війна
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Поранені солдати без нижніх кінцівок по кілька годин чекають у загальній черзі по довідку у військових медзакладах, - воїн Откович. ФОТО

Поранені солдати без нижніх кінцівок чекають у загальній черзі по довідку по декілька годин у медичних закладах.

Про це повідомив у фейсбуці воїн Мирослав Откович, інформує Цензор.НЕТ.

"Так бути не повинно. Поранені солдати без нижніх кінцівок стоять в загальній черзі за довідкою по декілька годин. Цей шматок паперу вимагає жорстока і невблаганна військова бюрократична машина. Я, зі своїм прооперованим меніском, на лівому коліні, сперся на милицю і мовчки дивився за тим, що відбувається", - йдеться у повідомленні.

За його словами, поліклініка відчиняється о дев'ятій ранку, о 7.30 тут вже людно.

"Пів на дев'яту в списках в реєстратуру вже був шістдесятим, в черзі до хірурга тринадцятим. Електронної черги не існує. Все на листочку в клітинку. А для того, щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК, моє прізвище опинилось під номером 502!!!", - зазначає військовослужбовець.

Далі він дослівно публікує діалог, який відбувся у тих стінах:

- Ви перший день? - не без іронії запитує молодий хлопець в добре пошитому тактичному костюмі болотяного кольору.

- Так.

- А я вже 21 день в черзі стою, у мене 8 лікарів!

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Поранені солдати без нижніх кінцівок по кілька годин чекають у загальній черзі по довідку у військових медзакладах, - воїн Откович 01

"За три години випав мій щасливий тринадцятий номер. Заходжу до хірурга. Кладу на стіл виписку після операції. Він дивиться і каже - добре. Ось цю і цю довідку зробіть копію і візьміть фото 3#4. Тоді приходьте ще раз. Я аж побілів, це означає, що стояти доведеться з початку. Знову пройти реєстратуру, щоб заново потрапити в "прохідні" списки доведеться прийти вже в понеділок. Я згадав про хлопця, який тут вже 21 день і зрозумів чому. Відступати нікуди. Швидко знаходжу серед паперів якусь стару довідку, тут же руками відриваю з неї власне фото, копію біжить робити друг. Якби не він, якби був сам - вже б програв цей армійський квест", - продовжує воїн.

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Откович додає, що друг повернувся швидше, ніж дотліла цигарка. Хірург оформив документи і відправив його в наступний кабінет, де він у черзі - 502 (!). За його словами, віддати довідку на підпис пощастило тут лише через те, що не усі вчасно прийшли. 

"Зрозумійте, мене, як і усіх інших, тут ніхто не лікує! Ніхто не оглядає! Тут немає діагностики! Є лише всемогутній підпис під папірчиком. Потрібно щось змінювати. Потрібна децентралізація. Не можуть усі бригади регіону везти бійців в один заклад. Має бути спосіб вдосконалити процес видачі довідки, зробити його електронним, як і запис на прийом. Забезпечити необхідну кількість медичного персоналу в закладах, розгорнути додаткові інформаційні стенди. Поставити куллер з водою і дати можливість виміряти тиск. Це елементарні речі, які не вимагають значних коштів", - пише він, нагадуючи, що у військові заклади за довідками приходять ті, хто пішов воювати за власним бажанням, але сюди потрапив поневолі.

"Для важких поранених потрібно більше поваги і елементарного комфорту. Тут навіть ліфт не працює, тому сходи з першого і на верхні поверхи нагадують спортивні змагання паралімпійців. Хто читає і може вплинути - задумайтесь. Так бути не повинно. З цієї ситуації постає величезна соціальна напруга, більшості з нас вже скоро повертатись на фронт", - резюмує Откович, додаючи, що ситуація типова для більшості військових медзакладів. 

Поранені солдати без нижніх кінцівок по кілька годин чекають у загальній черзі по довідку у військових медзакладах, - воїн Откович 02

Автор: 

лікарня (1359) поранення (2802) військовослужбовці (4744)


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Топ коментарі
+75
Тільки ублюдки так ставляться до справжіх героїв...
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29.01.2023 14:49
+58
Не заважайте "слугам" виправляти помилки попередників, закупляти золоті яйця і картоплю, як банани. Головне, що Коля Котлєта скупнувся в океані, купили собі вілли і стали мільярдерами депутати і про великі подвиги Верїовного вийшла червога книга. Захід дає великі гроші, вистачить всім "слугам" у Раді і в Уряді.
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29.01.2023 14:52
+55
А як же колишні військомати, що мають довгу назву: Територіальний центр комплектації та соціальної підтримки? Соціальної підтримки нуль, головне хапнути випхати до війська, щоб їх самих не випхали. ******** корумповане постсовкове болото, ніякого ********* розвику інформаційними технологіями, з використанням електронно-цифрових підмесів і тому подібне???
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29.01.2023 14:54
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І в нас все вийде, якщо нарешті виберемо не популістів, а технократів, яким насрати на рейтинги.
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29.01.2023 16:49 Відповісти
Яким чином Супрунша до військової медицини?
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29.01.2023 17:27 Відповісти
та йому аби гавкнуть. На жаль зміна влади не дала дореформувати і другу ланку - в лікарнях. А сімейні в більшості задоволені. І записатися на прийом дуже легко. Просто є люди які ********** не вилазити з поліклініки.
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29.01.2023 17:52 Відповісти
ага, за цілих 5 років все, що змогла - це декларації. Ну ще років 20 і дійшла би до стаціонару.
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29.01.2023 20:15 Відповісти
Може ти ще напишеш тут що це за контора Helsi.me!?
Кому належить база даних пацієнтів?!
Хто має доступ до бази даних?!
На підставі якого закону ця комерційна структура вбудувалася в систему охорони здорлв'я і збирає персональні і чутливі дані громадян!?
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29.01.2023 23:32 Відповісти
Як і будь до якої бази данних-хто завгодно. Усі бази купютося вже років 20-ть. А тому Хелсі- інформації не більше ніж у DOC.UA
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30.01.2023 00:26 Відповісти
Людям треба більше проводити час в поліклініках. Більшість роками не йдуть до лікаря і поки зберуться, вже пізно. В цивілізованих країнах обов'язковий регулярний медогляд і не для галочки.
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30.01.2023 10:44 Відповісти
По-твоєму "військова медицина" знаходиться не у відомстві МОЗ?
Супрунші вистачило тільки на сімейну медицину.
Як Авакова тільки на патрульну поліцію.
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29.01.2023 20:13 Відповісти
Міністерство охорони здоров''я пов'язано ііз військовою медициною хіба що затвердженими протоколами лікування хвороб. Сама організація медичної допомоги у ЗСУ покладена на Міністерство оборони. Реформи Супрун стосувалися по суті тільки одного- принципів фінансування медичних установ. Більше -НІЧОГО. Військова медицина до цього фінансування не має ніякого стосунку.
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29.01.2023 20:28 Відповісти
Супрун навіть міністром не була, тільки в.о.
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30.01.2023 10:46 Відповісти
Але медицину розвалила.
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31.01.2023 10:05 Відповісти
Нужна нормальная власть, которая уважает своих граждан, особенно военных, особенно отдавших войне своё здоровье. 💯👍
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29.01.2023 19:36 Відповісти
Поважати військових треба у першу чергу всьому суспільству.

При Ющенко було дуже модна називати офіцерів нікчемами, ледацюгами, дармоїдами ... До скорочували армію? Стали жити краще?

А ще Наполеон попереджав що, "Хто не хоче годувати свою армію, буде годувати армію загарбника!!!"

Якщо суспільство буде поважати армію так, як нарешті стало поважати зараз, то НІЯКА влада не посміє не поважати своїх військових!!!
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31.01.2023 10:09 Відповісти
Бюрократія - рай для корупції.
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29.01.2023 15:53 Відповісти
Главное, что дистанционно можно получить справку о несудимости, растаможить авто, получить номер и т.п.....
Приоритеты зелёной власти расставлены !
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29.01.2023 15:57 Відповісти
Був я якось у поліклініці. Прийшло з півдесятка поранених. Цивіли їх пропускали без черги до всіх кабінетів. Отже, багато залежить від людей.
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29.01.2023 16:22 Відповісти
Ви процивільну поліклініку, а вам про військові медзаклади.
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29.01.2023 17:31 Відповісти
В дописі написано "поліклініка".
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29.01.2023 17:38 Відповісти
Військова
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30.01.2023 10:47 Відповісти
У нас нема військових поліклінік.
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30.01.2023 10:58 Відповісти
Отримай поранення- ото ти здивуєшся...
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30.01.2023 19:09 Відповісти
Дякую за побажання. Дурнику, я лише написав факти. Але мабуть вашій дурнуватій голові це не збагнути.
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30.01.2023 20:36 Відповісти
Жахіття … одне пекло пройшли, а це друге
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29.01.2023 16:31 Відповісти
Це все подлегли міністра Резнікова !
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29.01.2023 16:32 Відповісти
Всіею чергою 500 чоловік прийти в міноборони к Резнікову пригласить наших та закордонних журналістів та оце все розкозати для закордоних ЗМІ і телемаровоні зелених
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29.01.2023 16:39 Відповісти
саме тому нова форма "акредитації" для ЗМІ ...

тобто окрім ручних туда ніхто не попаде...

А що ви думали: якщо раніше блеклист був, зарас гайки не більше закручені?
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30.01.2023 03:58 Відповісти
це велика ганьба! Ганьбище!!! Але почалась вона не в 2019! Не намагайтесь кольором сьогоднішніх потвор замазати суть проблеми яка вже багато років існує!
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29.01.2023 16:44 Відповісти
Істина, проблеми почались задовго до хрещення Русі.

А говорільня 30 років - метання бісеру перед свинями
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30.01.2023 04:00 Відповісти
Так не повезло жить в этой ужасной стране! Одно радует, когда-то все таки наступит смерть и весь этот ужас закончится.
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29.01.2023 16:54 Відповісти
Так, ваша рашка лайно
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29.01.2023 17:02 Відповісти
Ну, добре поставте себе намє місце тих лікарів ... Закон є закон, і довідка певна потрібна, і фото 3х4... Я ж пам'ятаю, як свого часу спростили систему для чорнобильців, а потім через кілька років довелося все починати спочатку...
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29.01.2023 17:17 Відповісти
Про те яка довідка і яке фото потрібно лікар знає? То чому про це не нписано хочаб на дверях цьго лікаря?
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29.01.2023 17:35 Відповісти
То ви ще не бачили організацію ВЛК у Дніпровському госпіталі що біля облдержадміністрацією. Там на вулиці жива черга всенощна, бо організувати видачу талонів до травматолога, окуліста, невропатолога тощо у адміністрації немає людей. На будь які зауваження "викличем ВСП". Наприклад до травматолога черга 160 людей, а воно прийма в день 10 ну 20 чоловік. Вночі люди чергують на морозі на вулиці. Пускають до поліклініки тільки о 8-й.
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29.01.2023 17:22 Відповісти
Чому терпите? Ви що терпіли?
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30.01.2023 11:55 Відповісти
Це не я військовий. Допомогав побратиму сина. Коли вночі стояли в черзі бійці розповідали, що коли пішли до кабінету начмеда з вимогою навести лад, той викликав ВСП. ВСП загрожувало відправити на гауптвахту, чи як там воно зараз. На тому розмови і скінчилася.
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30.01.2023 12:42 Відповісти
Доки не"******** не зрозуміють
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30.01.2023 21:40 Відповісти
Покидьки від зеленої влади...
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29.01.2023 17:27 Відповісти
Це дійсно нелюдські умови. Ніякими електронними чергами це не виправиш. Потрібно суттєве разширення штатів військових лікарів, комісій і децентралізація. А це знову буде впиратися у мобілізацію, повістки , організацію усього процесу і кошти. Довго че прийдеться чекати, на жаль.
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29.01.2023 17:33 Відповісти
На комп'ютери медзакладам грошей нема бо яйця дорогі.
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30.01.2023 10:50 Відповісти
Запис у чергу у зошиті в клітинку - тут коментарі відсутні. МО певно забуло що на дворі 2023 рік. Зато добре вміє яйця купувати по 17 грн і вводити тз раціони харчування. Виродки.
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29.01.2023 17:37 Відповісти
Як вони ******* творити всілякі перепони.В основному тільки підпис, а пройти треба через кучу кабінетів,і в кожному покажуть важливість саме цього бюрократа, і нічого з цим не вдієш...
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29.01.2023 17:38 Відповісти
Київський військовий шпиталь - аналогічна ситуація. Проходження ВЛК - суцільні черги по 30- 40 осіб + 20-30 хв на прийом однієї людини.. Черга до травматолога 60-80 осіб, запис на наступний день у зошит в клітинку. Заповеднік совка і хамства.
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29.01.2023 17:49 Відповісти
Пан Резніков теж мабудь так по чергах ходить коли яйця по 17 шукае!
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29.01.2023 18:08 Відповісти
Ну дак соберитесь все и на банковую к Резникову пусть вопросы решает
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29.01.2023 19:01 Відповісти
Рєзніков то радянський плакат епохи савдепії - гарно посміхається і картоний
Основа Зе влади це ПОКАЗУХА, все як в любимому Зе клоуном радянському союзі
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29.01.2023 20:44 Відповісти
Тим часом хтось в Дубаї з них сміється.
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29.01.2023 19:09 Відповісти
Нашим воїнам потрібно костилями поперек цих ескалупів лупмити, щоб всикалися падли.
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29.01.2023 19:16 Відповісти
Знайшли крайніх! Лікарі комп'ютер купляти мають? При такій кількості поранених, як зараз, порівняно з тими, що було 2-3 роки тому, треба збільшувати кількість місць видачі довідок. Міністерство не працює.
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30.01.2023 10:54 Відповісти
А шо там, ***, мегадодаток, самий прогесивний, передовий у світі спосіб отримання адмінпослуг??? Га?..
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29.01.2023 20:12 Відповісти
А тут питають "Нащо Порох проводив медицинську реформу ?"(яку гарно згорнули совкодрочерні Зе клоуни)
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29.01.2023 20:42 Відповісти
ЗЕ-підараси.
Насміялись?!
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29.01.2023 21:28 Відповісти
Это издевательство над здравым смыслом..Раненые бойцы должны идти без никакой очереди
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29.01.2023 22:23 Відповісти
Так там черга якраз з поранених.
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30.01.2023 06:44 Відповісти
Шмаркля и 95 квартал под предводительством Дерьмака-камень на шее Украины
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29.01.2023 22:25 Відповісти
підари в білих халатах,які знаходяться далеко в тилу! На передову їх з кабінетів!
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29.01.2023 23:28 Відповісти
так ****** резников и баба его шмуляр сказали, что обеспечил ВСУ зимней одеждой... передасты...
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30.01.2023 10:24 Відповісти
Громадяни, та що це робиться? Де партія БЮТта ії активісти на чолі із крутозадою ватажихою Тимошеннецею? Де активісти Свободи? Де безголосий Голос? А слуги? Кому вони служать?. Хлопці, візьміться за руки і забийте дошками двері кабінетів Гол. лікаря , начмеда, зав.поліклініки. І не випускати, поки не будуть встановлені крісла, кушетки, інв. коляски для усіх відвідувачів...
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30.01.2023 11:54 Відповісти
" Де активісти Свободи?"

Ось

https://www.youtube.com/watch?v=9Cz0JZJSyYY https://www.youtube.com/watch?v=9Cz0JZJSyYY


https://www.youtube.com/watch?v=MUl1Em_MFBg

https://www.youtube.com/watch?v=URHTluTH954
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30.01.2023 17:46 Відповісти
Зате водійське буде в Дії скоро. Це ж головне, правда , зебіли?
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30.01.2023 14:16 Відповісти
Це така подяка воїнам від зєлєнського і його зелених дегенератів, а що буде далі?
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30.01.2023 14:48 Відповісти
Судячи по тому скільки скорочено лікарень та лікарів черги будуть лише зростати модель західна вибрана запис до лікаря спеціаліста треба чекати декілька місяців МОЗ і ляшко про це нічого не кажуть
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30.01.2023 18:52 Відповісти
І навіщо ви брешете тварини? Скільки вам заплатили і головне хто? Я часто відвідую медичні заклади і завжди військових всих без вийнятку обслуговують без черги.
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30.01.2023 20:03 Відповісти
Идете в военкомат, почти каждый врач дает направление на обследование, идете к семейному врачу и стоите очередь, тот дает направление к врачу на обследование в больницу... в больнице очередь на неделю вперед.... в общем комиссию я прохожу уже больше месяца, но пока конца нет...
Кому это ***...во нужно????????????
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30.01.2023 21:23 Відповісти
Всі ТЦК це ті самі военкомати.Там 90% сидять виродки яким на все насрати.Ті самі ВЛК ситуація аналогічна.Або почнуть п"здити люди ,або гірше.
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30.01.2023 21:43 Відповісти
Адміністративна частина військового апарату - профнепридатна і повинна йти на передову, а не гріти дупи в штабах підсилюючи ідіотські спроби влади заборонити виїзд всім пенісоносцям щоб не відповідати за корупцію всередині, коли мажори таки на курортах.
Де обіцяний в 2015 році реєстр військовозабов'язанності та інтеграція його з медичними реєстрами? Не починали робити чи ще пилять вічне бревно?
Чим більше хаосу вносить влада (метушиться) тим пильніше варто придивлятися що відбувається насправді....
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31.01.2023 01:54 Відповісти
Це ганьба Так відноситись до тих хто нас захищає
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31.01.2023 07:27 Відповісти
Якось чув Корчинського, він розказував як медслужба , де головуючою є якась жінка, яка стала недавно генералом відноситься до своїх обов'язків. До турнікетів, які тріскали після двох обертів. Думаю, поки єрмак розставляє вигідних йому людей на посади, нічого не зміниться в нас.
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31.01.2023 09:29 Відповісти
Тут хтось написав, що тільки ублюдки так ставляться до поранених....ну нарешті дійшло хто такий клоун і його zeшапіто зебілів та сук народу...кому війна, а zeленим мать родна, а всі ці каліки та поранені для клоуна "отработаний" метеріал...і лише щовсім тупим не зрозуміло за кого їх рахують насправді клоун та його zeшапіто....попереду ще буде від них : я вас туда не посылал....
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31.01.2023 18:54 Відповісти
За що воюють хлопці?....
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02.02.2023 18:55 Відповісти
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