Поранені солдати без нижніх кінцівок по кілька годин чекають у загальній черзі по довідку у військових медзакладах, - воїн Откович. ФОТО
Поранені солдати без нижніх кінцівок чекають у загальній черзі по довідку по декілька годин у медичних закладах.
Про це повідомив у фейсбуці воїн Мирослав Откович, інформує Цензор.НЕТ.
"Так бути не повинно. Поранені солдати без нижніх кінцівок стоять в загальній черзі за довідкою по декілька годин. Цей шматок паперу вимагає жорстока і невблаганна військова бюрократична машина. Я, зі своїм прооперованим меніском, на лівому коліні, сперся на милицю і мовчки дивився за тим, що відбувається", - йдеться у повідомленні.
За його словами, поліклініка відчиняється о дев'ятій ранку, о 7.30 тут вже людно.
"Пів на дев'яту в списках в реєстратуру вже був шістдесятим, в черзі до хірурга тринадцятим. Електронної черги не існує. Все на листочку в клітинку. А для того, щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК, моє прізвище опинилось під номером 502!!!", - зазначає військовослужбовець.
Далі він дослівно публікує діалог, який відбувся у тих стінах:
- Ви перший день? - не без іронії запитує молодий хлопець в добре пошитому тактичному костюмі болотяного кольору.
- Так.
- А я вже 21 день в черзі стою, у мене 8 лікарів!
"За три години випав мій щасливий тринадцятий номер. Заходжу до хірурга. Кладу на стіл виписку після операції. Він дивиться і каже - добре. Ось цю і цю довідку зробіть копію і візьміть фото 3#4. Тоді приходьте ще раз. Я аж побілів, це означає, що стояти доведеться з початку. Знову пройти реєстратуру, щоб заново потрапити в "прохідні" списки доведеться прийти вже в понеділок. Я згадав про хлопця, який тут вже 21 день і зрозумів чому. Відступати нікуди. Швидко знаходжу серед паперів якусь стару довідку, тут же руками відриваю з неї власне фото, копію біжить робити друг. Якби не він, якби був сам - вже б програв цей армійський квест", - продовжує воїн.
Откович додає, що друг повернувся швидше, ніж дотліла цигарка. Хірург оформив документи і відправив його в наступний кабінет, де він у черзі - 502 (!). За його словами, віддати довідку на підпис пощастило тут лише через те, що не усі вчасно прийшли.
"Зрозумійте, мене, як і усіх інших, тут ніхто не лікує! Ніхто не оглядає! Тут немає діагностики! Є лише всемогутній підпис під папірчиком. Потрібно щось змінювати. Потрібна децентралізація. Не можуть усі бригади регіону везти бійців в один заклад. Має бути спосіб вдосконалити процес видачі довідки, зробити його електронним, як і запис на прийом. Забезпечити необхідну кількість медичного персоналу в закладах, розгорнути додаткові інформаційні стенди. Поставити куллер з водою і дати можливість виміряти тиск. Це елементарні речі, які не вимагають значних коштів", - пише він, нагадуючи, що у військові заклади за довідками приходять ті, хто пішов воювати за власним бажанням, але сюди потрапив поневолі.
"Для важких поранених потрібно більше поваги і елементарного комфорту. Тут навіть ліфт не працює, тому сходи з першого і на верхні поверхи нагадують спортивні змагання паралімпійців. Хто читає і може вплинути - задумайтесь. Так бути не повинно. З цієї ситуації постає величезна соціальна напруга, більшості з нас вже скоро повертатись на фронт", - резюмує Откович, додаючи, що ситуація типова для більшості військових медзакладів.
Будь ласка, зачекайте...
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Кому належить база даних пацієнтів?!
Хто має доступ до бази даних?!
На підставі якого закону ця комерційна структура вбудувалася в систему охорони здорлв'я і збирає персональні і чутливі дані громадян!?
Супрунші вистачило тільки на сімейну медицину.
Як Авакова тільки на патрульну поліцію.
При Ющенко було дуже модна називати офіцерів нікчемами, ледацюгами, дармоїдами ... До скорочували армію? Стали жити краще?
А ще Наполеон попереджав що, "Хто не хоче годувати свою армію, буде годувати армію загарбника!!!"
Якщо суспільство буде поважати армію так, як нарешті стало поважати зараз, то НІЯКА влада не посміє не поважати своїх військових!!!
Приоритеты зелёной власти расставлены !
тобто окрім ручних туда ніхто не попаде...
А що ви думали: якщо раніше блеклист був, зарас гайки не більше закручені?
А говорільня 30 років - метання бісеру перед свинями
Основа Зе влади це ПОКАЗУХА, все як в любимому Зе клоуном радянському союзі
Насміялись?!
Ось
https://www.youtube.com/watch?v=9Cz0JZJSyYY https://www.youtube.com/watch?v=9Cz0JZJSyYY
https://www.youtube.com/watch?v=MUl1Em_MFBg
https://www.youtube.com/watch?v=URHTluTH954
Кому это ***...во нужно????????????
Де обіцяний в 2015 році реєстр військовозабов'язанності та інтеграція його з медичними реєстрами? Не починали робити чи ще пилять вічне бревно?
Чим більше хаосу вносить влада (метушиться) тим пильніше варто придивлятися що відбувається насправді....