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24 042 16

Воин Олег Симороз, подорвавшийся на противотанковой мине и потерявший обе ноги, показал фото через 3 месяца реабилитации. ФОТО

Воин Олег Симороз, потерявший на войне обе ноги и к которому приходила в палату глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, чтобы выяснить отношения по поводу законопроекта о градостроительстве ее авторства, показал фото через три месяца прохождения реабилитации.

Как передает Цензор.НЕТ, фото он опубликовал в Фейсбуке.

"Между этими фото ровно 3 месяца…

На первом я борюсь за жизнь, а на втором я уже активно работаю над реабилитацией", - написал он.

Воин Олег Симороз, подорвавшийся на противотанковой мине и потерявший обе ноги, показал фото через 3 месяца реабилитации 01
Воин Олег Симороз, подорвавшийся на противотанковой мине и потерявший обе ноги, показал фото через 3 месяца реабилитации 02

Кроме того, Симороз поблагодарил всех за поддержку.

Читайте: Глава партии "Слуга народа" Шуляк о скандальном визите к тяжелораненому военному Симороза: "Если какие-то мои поступки или слова чем-то оскорбили бойца, я прошу прощения"

Напомним, 17 декабря глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.

Симороз написал: "…мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло".

Народная депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка Шуляк.

Позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк обнародовала определенные объяснения своих действий на фоне скандала с бойцом Олегом Симорозом, к которому приходила в палату выяснять отношения через законопроект о градостроительстве ее авторства.

В свою очередь, Симороз назвал "извинения" Шуляк перед ним "просто отвратительным фарсом и издевательством".

ранение (3383) военнослужащие (6134) Шуляк Елена (86)


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Топ комментарии
+58
Ти не зламний, захисник України. Слова вдячності тут недоречні, треба шось інше.
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29.01.2023 08:58
+48
Бажаю видужити Воїну, а цих щурячок із лекеєв урода і саму продажну т.н. партію геть з України сцяними ганчирками.
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29.01.2023 09:04
+18
Тримайся!
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29.01.2023 09:27
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Ти не зламний, захисник України. Слова вдячності тут недоречні, треба шось інше.
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29.01.2023 08:58 Ответить
Бажаю видужити Воїну, а цих щурячок із лекеєв урода і саму продажну т.н. партію геть з України сцяними ганчирками.
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29.01.2023 09:04 Ответить
May the force be with you my friend !
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29.01.2023 09:21 Ответить
Тримайся!
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29.01.2023 09:27 Ответить
Олеже одужуйте! Ми самі не впораємся зі знахабнілими злобудовниками!
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29.01.2023 09:40 Ответить
Дякуємо, славний воїн! Швидшого одужання!
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29.01.2023 09:57 Ответить
А с такой ампутацией протезы делают?Все же по середину бедер...
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29.01.2023 09:57 Ответить
а чого нема фото тої суки до тоді та тепер???
бо ***** не змінилося, крім 8271 який вони теж голосувала проти таких як цей Герой
ну може сумочку змінила, може годинниу чи айфон
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29.01.2023 10:09 Ответить
життя його,тримає Бог в своїх невидимих руках
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29.01.2023 10:44 Ответить
🙏🙏🙏
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29.01.2023 10:46 Ответить
Благаю Бога розібратись....
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29.01.2023 11:18 Ответить
Бажаю, щоб ти, воїне, танцював зі своєю коханою!
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29.01.2023 11:26 Ответить
собаки вони ...
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29.01.2023 13:08 Ответить
Максимальної реабілітації.

Ти потрібен, друже.
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30.01.2023 04:27 Ответить
 
 