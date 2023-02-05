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Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты утром в воскресенье, 5 февраля, нанесли удар по Херсону. Они попали в лицей, загорелся пожар.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"Очередной мишенью врага сегодня, утром 5 февраля, стало здание лицея в Херсоне", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела на первом этаже здания возник пожар на площади около 100 м кв.

Огонь ликвидировали 14 спасателей с помощью 2 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Смотрите: Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном. ФОТО

Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 01
Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 02
Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 03
Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 04
Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 05
Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 06
Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 07
Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 08
Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 09
Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей 10

лицей (53) обстрел (27292) пожар (5955) Херсон (2834) ГСЧС (4977)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.02.2023 13:51 Ответить
Не понимаю, почему Запад так не хочет ударов своим оружием по московии. Что кацапы сделают? Рыпнутся на НАТО? Так будет замечательный момент показать Китаю , что с ним случится, если китайцы начнут мировой порядок рушить.
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05.02.2023 13:58 Ответить
Хіба хтось сумніваєтся що варварська орда свідомо знищує мирне населення і руйнує, житлові будинки і інфраструктуру ?
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05.02.2023 14:05 Ответить
снова по учебным заведениям,, и кто там наводит?
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05.02.2023 15:09 Ответить
 
 