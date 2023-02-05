Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты утром в воскресенье, 5 февраля, нанесли удар по Херсону. Они попали в лицей, загорелся пожар.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГСЧС.
"Очередной мишенью врага сегодня, утром 5 февраля, стало здание лицея в Херсоне", - говорится в сообщении.
Из-за обстрела на первом этаже здания возник пожар на площади около 100 м кв.
Огонь ликвидировали 14 спасателей с помощью 2 единиц техники.
Жертв и пострадавших нет.
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.02.2023 13:51 Ответить Мне нравится 3
Ничего хорошего #555890
показать весь комментарий05.02.2023 13:58 Ответить Мне нравится 3
володимир омельянов
показать весь комментарий05.02.2023 14:05 Ответить Мне нравится 3
Viktor Lisenko
показать весь комментарий05.02.2023 15:09 Ответить Мне нравится 1
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