Россияне утром обстреляли Херсон и попали в лицей. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты утром в воскресенье, 5 февраля, нанесли удар по Херсону. Они попали в лицей, загорелся пожар.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"Очередной мишенью врага сегодня, утром 5 февраля, стало здание лицея в Херсоне", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела на первом этаже здания возник пожар на площади около 100 м кв.

Огонь ликвидировали 14 спасателей с помощью 2 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Смотрите: Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном. ФОТО



















