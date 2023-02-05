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Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей. ФОТОрепортаж

Російські нападники вранці в неділю, 5 лютого, завдали удару по Херсону. Вони влучили в ліцей, зайнялася пожежа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ДСНС.

"Черговою мішенню ворога сьогодні, вранці 5 лютого, стала будівля ліцею у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Через обстріл на першому поверсі будівлі виникла пожежа на площі близько 100 м кв.

Вогонь ліквідували 14 рятувальників за допомогою 2 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає.

Дивіться: Наслідки удару по центру Харкова: одна ракета влучила в житлову забудову, друга - в будівлю вишу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей 02
Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей 03
Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей 04
Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей 05
Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей 06
Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей 07
Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей 08
Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей 09
Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей 10

Автор: 

ліцей (47) обстріл (28648) пожежа (4337) Херсон (3380) ДСНС (5118)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.02.2023 13:51 Відповісти
Не понимаю, почему Запад так не хочет ударов своим оружием по московии. Что кацапы сделают? Рыпнутся на НАТО? Так будет замечательный момент показать Китаю , что с ним случится, если китайцы начнут мировой порядок рушить.
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05.02.2023 13:58 Відповісти
Хіба хтось сумніваєтся що варварська орда свідомо знищує мирне населення і руйнує, житлові будинки і інфраструктуру ?
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05.02.2023 14:05 Відповісти
снова по учебным заведениям,, и кто там наводит?
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05.02.2023 15:09 Відповісти
 
 