Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей. ФОТОрепортаж
Російські нападники вранці в неділю, 5 лютого, завдали удару по Херсону. Вони влучили в ліцей, зайнялася пожежа.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ДСНС.
"Черговою мішенню ворога сьогодні, вранці 5 лютого, стала будівля ліцею у Херсоні", - йдеться у повідомленні.
Через обстріл на першому поверсі будівлі виникла пожежа на площі близько 100 м кв.
Вогонь ліквідували 14 рятувальників за допомогою 2 одиниць техніки.
Жертв та постраждалих немає.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.02.2023 13:51 Відповісти Мені подобається 3
Ничего хорошего #555890
показати весь коментар05.02.2023 13:58 Відповісти Мені подобається 3
володимир омельянов
показати весь коментар05.02.2023 14:05 Відповісти Мені подобається 3
Viktor Lisenko
показати весь коментар05.02.2023 15:09 Відповісти Мені подобається 1
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