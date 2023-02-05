Росіяни вранці обстріляли Херсон та влучили в ліцей. ФОТОрепортаж

Російські нападники вранці в неділю, 5 лютого, завдали удару по Херсону. Вони влучили в ліцей, зайнялася пожежа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ДСНС.

"Черговою мішенню ворога сьогодні, вранці 5 лютого, стала будівля ліцею у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Через обстріл на першому поверсі будівлі виникла пожежа на площі близько 100 м кв.

Вогонь ліквідували 14 рятувальників за допомогою 2 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає.

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