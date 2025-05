Россияне построили на юге Украины военную базу. ФОТО

Российские войска построили на захваченной территории на юге Украины военную базу.

Об этом сообщил в твиттере OSINT-аналитик Брейди Африк, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска построили базу на севере Крыма в конце 2022 года. На спутниковых снимках видно, что на ней есть вертолетная площадка и укрепленный периметр", – написал активист.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy