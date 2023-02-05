Россияне построили на юге Украины военную базу. ФОТО
Российские войска построили на захваченной территории на юге Украины военную базу.
Об этом сообщил в твиттере OSINT-аналитик Брейди Африк, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска построили базу на севере Крыма в конце 2022 года. На спутниковых снимках видно, что на ней есть вертолетная площадка и укрепленный периметр", – написал активист.
Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy— Brady Africk (@bradyafr) February 4, 2023
При этом опубликованные им координаты свидетельствуют, что база построена не в Крыму, а на Арабатской стрелке. В частности, во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области.
Снимки появились через несколько дней после того, как оккупационные "власти" Крыма заявили, что они национализировали около 500 объектов недвижимости на полуострове, включая некоторые, принадлежащие высокопоставленным украинским политикам и бизнесменам.
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