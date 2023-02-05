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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне построили на юге Украины военную базу. ФОТО

Российские войска построили на захваченной территории на юге Украины военную базу.

Об этом сообщил в твиттере OSINT-аналитик Брейди Африк, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска построили базу на севере Крыма в конце 2022 года. На спутниковых снимках видно, что на ней есть вертолетная площадка и укрепленный периметр", – написал активист.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy

— Brady Africk (@bradyafr) February 4, 2023

При этом опубликованные им координаты свидетельствуют, что база построена не в Крыму, а на Арабатской стрелке. В частности, во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области.

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Снимки появились через несколько дней после того, как оккупационные "власти" Крыма заявили, что они национализировали около 500 объектов недвижимости на полуострове, включая некоторые, принадлежащие высокопоставленным украинским политикам и бизнесменам.

Автор: 

армия РФ (19331) военная база (217) Крым (26406) оккупация (10164) Херсонская область (4792)


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Топ комментарии
+24
Хороша ціль для ЗСУ
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05.02.2023 17:02
+23
А ми яйця по 17 закупили, чим ми гірші?
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05.02.2023 17:04
+13
Ну да. Вместо дорог строят базы и укрепления. Они как-раз готовятся к защите территорий.
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05.02.2023 17:05
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а данилов ничо не бачить...
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05.02.2023 17:02 Ответить
а шо данілов? он цілим нач розвідки мовчить,значить всьо ок. він таку тему не пропустить...блогер *****
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05.02.2023 20:36 Ответить
Хороша ціль для ЗСУ
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05.02.2023 17:02 Ответить
как и не розбомбленный дом пушилина..в бамбассе в ейной столице доунецке
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05.02.2023 17:50 Ответить
А ми яйця по 17 закупили, чим ми гірші?
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05.02.2023 17:04 Ответить
Ванёк, "А ми...", - це в тому числі і ти?
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05.02.2023 17:15 Ответить
Стасік ! Не "в тому числі " , а зокрема ! А тобі особисто яйця по 17 , бачу , сподобалися , що так від них ковбасить
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05.02.2023 18:12 Ответить
ми крутіші. Рєзнікова номінувати на Нобелівську премію в області фізики за теоритичні та практичні розробки в систем мір
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05.02.2023 18:28 Ответить
Юрий Борисович поведал, что некий источник в конгрессе заявил, что ракеты ATACMS будут поставлены в Украину в ближайшие месяц-два с вероятностью 99.7%......
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05.02.2023 17:04 Ответить
Швецу верить только себя обманывать .Он месяца два назад уже говорил,что ракеты stormshadow ил как их ещё называют Scalp уже едут в Украину ,а по факту видимо по сей день ещё не доехали
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05.02.2023 17:24 Ответить
ну если вам достоверно известно, что заехало в Украину, а что нет...., то тогда да, Швец - ******.... ))
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05.02.2023 17:29 Ответить
Та да. Швец - это новая, более мягкая, версия Илларионова.
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05.02.2023 17:36 Ответить
А що із прогнозованого Іларіоновим не збулося ? Те що на початку 2022 кричав про наступ кацапів , чи те що завжди казав що пукін зупиниться там де його зупинять ? Щодо яжневтік він ніяких прогнозів не робив ((
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05.02.2023 18:16 Ответить
пидларионов - это агент влияния фсб в штатах. Юрий Швец - уроженец Украины и ее друг!
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05.02.2023 18:17 Ответить
крашений пристаркуватий гебіст - друг *****, але ніяк не України.
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05.02.2023 19:28 Ответить
зэлэнэ чмо - друг ***** ... почему ты считаешь иначе? Потому что Швец гонит на спЕрмака ? Буданова и тому подобное зеленое *********?
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05.02.2023 21:18 Ответить
Ю́рій Бори́сович Шве́ць - [[СССР|російський] аналітик, колишній радянський розвідник, майор закордонної розвідки КДБ у 1980-1990.(с) ...колишніх не буває
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05.02.2023 20:39 Ответить
бувае ... когда ты понял, что ***** это *****? так же и здесь - пришле чел работать в структуры - понял что к чему .. ушел ... Отец Виктора Суворова (Резуна) очень долго считал его предателем СССР, но после нападения ********* на Украину - понял и простил ...
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05.02.2023 21:14 Ответить
У хлопців з "Хаймерсів" зачисались ручки.🤗
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05.02.2023 17:05 Ответить
Хаймерсы туда не достанут, а вот новые умные бомбы - на раз. Кстати, еще и в Бердянске лепят базу ускоренными темпами.
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05.02.2023 17:07 Ответить
Так я ж і написав що від радосщі що будуть такі гарні цяцьки які вже їдуть,а може вже й приїхали🤓
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05.02.2023 17:29 Ответить
- Очко!
- бєз очков нє віжу...
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05.02.2023 17:05 Ответить
Ну да. Вместо дорог строят базы и укрепления. Они как-раз готовятся к защите территорий.
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05.02.2023 17:05 Ответить
Асфальт-це ноу-хау від шмарклі. Ще у нього є формула миру.
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05.02.2023 17:18 Ответить
Просто их сейчас приперло так что иного выхода нет, ни вздохнуть ни пер..нуть..
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05.02.2023 17:27 Ответить
Сейчас да. Чувствуют жопой приближающийся конец. Но они и раньше времени не теряли. Если бы не их национальное воровство - было бы нам еще тяжелее. Мы то, с@ка, асфальтом баловались и стадионы за бюджетные строили, как в новой "столице"- Кривом Рогу.
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05.02.2023 17:35 Ответить
Готовят линии обороны заранее. Жаль, нет средств поражения таких целей.
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05.02.2023 17:06 Ответить
скоро узнаем есть ли такие средства. )
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05.02.2023 17:12 Ответить
Ага, наші всі ''срєдства'' закатані в асфальт! А ті що нам дають, обмежені в цілях!
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05.02.2023 17:15 Ответить
Сумнівно в ******** війні на косі тримати оборону. Місця для маневру і забезпечення обмаль, глибоко заритись у грунт дуже не вийде, флот підходити із-за мілини не зможе. Тож швидше за все просто туди виводять підрозділи на ротацію і організували проміжний прифронтовий склад.
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05.02.2023 17:30 Ответить
rozymni bombi vpered
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05.02.2023 17:21 Ответить
Я дуже здивований, дитячий садочок повинен там бути.
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05.02.2023 17:24 Ответить
 
 