Россияне построили на юге Украины военную базу. ФОТО

Российские войска построили на захваченной территории на юге Украины военную базу.

Об этом сообщил в твиттере OSINT-аналитик Брейди Африк, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска построили базу на севере Крыма в конце 2022 года. На спутниковых снимках видно, что на ней есть вертолетная площадка и укрепленный периметр", – написал активист.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy — Brady Africk (@bradyafr) February 4, 2023

При этом опубликованные им координаты свидетельствуют, что база построена не в Крыму, а на Арабатской стрелке. В частности, во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области.

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Снимки появились через несколько дней после того, как оккупационные "власти" Крыма заявили, что они национализировали около 500 объектов недвижимости на полуострове, включая некоторые, принадлежащие высокопоставленным украинским политикам и бизнесменам.