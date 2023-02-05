Росіяни збудували на півдні України військову базу. ФОТО

Російські війська звели на захопленій території на півдні України військову базу.

Про це повідомив у твіттері OSINT-аналітик Брейді Африк, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська побудували базу на півночі Криму наприкінці 2022 року. На супутникових знімках видно, що на ній є вертолітний майданчик і укріплений периметр", - написав активіст.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy — Brady Africk (@bradyafr) February 4, 2023

При цьому опубліковані ним координати свідчать, що базу збудовано не в Криму, а на Арабатській стрілці. Зокрема, у тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області.

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Знімки з'явилися через кілька днів після того, як окупаційна "влада" Криму заявила, що вона націоналізувала близько 500 об'єктів нерухомості на півострові, включаючи деякі, які належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.