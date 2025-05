Росіяни збудували на півдні України військову базу. ФОТО

Російські війська звели на захопленій території на півдні України військову базу.

Про це повідомив у твіттері OSINT-аналітик Брейді Африк, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська побудували базу на півночі Криму наприкінці 2022 року. На супутникових знімках видно, що на ній є вертолітний майданчик і укріплений периметр", - написав активіст.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy