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Новини Фото Окуповані території
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Росіяни збудували на півдні України військову базу. ФОТО

Російські війська звели на захопленій території на півдні України військову базу.

Про це повідомив у твіттері OSINT-аналітик Брейді Африк, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська побудували базу на півночі Криму наприкінці 2022 року. На супутникових знімках видно, що на ній є вертолітний майданчик і укріплений периметр", - написав активіст.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy

— Brady Africk (@bradyafr) February 4, 2023

При цьому опубліковані ним координати свідчать, що базу збудовано не в Криму, а на Арабатській стрілці. Зокрема, у тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області.

Дивіться: Окупанти зруйнували бульвар Хмельницького в центрі Маріуполя. ВIДЕО

Знімки з'явилися через кілька днів після того, як окупаційна "влада" Криму заявила, що вона націоналізувала близько 500 об'єктів нерухомості на півострові, включаючи деякі, які належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.

Автор: 

армія рф (17502) військова база (91) Крим (14174) окупація (6717) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+24
Хороша ціль для ЗСУ
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05.02.2023 17:02
+23
А ми яйця по 17 закупили, чим ми гірші?
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05.02.2023 17:04
+13
Ну да. Вместо дорог строят базы и укрепления. Они как-раз готовятся к защите территорий.
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05.02.2023 17:05
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а данилов ничо не бачить...
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05.02.2023 17:02 Відповісти
а шо данілов? он цілим нач розвідки мовчить,значить всьо ок. він таку тему не пропустить...блогер *****
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05.02.2023 20:36 Відповісти
Хороша ціль для ЗСУ
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05.02.2023 17:02 Відповісти
как и не розбомбленный дом пушилина..в бамбассе в ейной столице доунецке
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05.02.2023 17:50 Відповісти
А ми яйця по 17 закупили, чим ми гірші?
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05.02.2023 17:04 Відповісти
Ванёк, "А ми...", - це в тому числі і ти?
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05.02.2023 17:15 Відповісти
Стасік ! Не "в тому числі " , а зокрема ! А тобі особисто яйця по 17 , бачу , сподобалися , що так від них ковбасить
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05.02.2023 18:12 Відповісти
ми крутіші. Рєзнікова номінувати на Нобелівську премію в області фізики за теоритичні та практичні розробки в систем мір
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05.02.2023 18:28 Відповісти
Юрий Борисович поведал, что некий источник в конгрессе заявил, что ракеты ATACMS будут поставлены в Украину в ближайшие месяц-два с вероятностью 99.7%......
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05.02.2023 17:04 Відповісти
Швецу верить только себя обманывать .Он месяца два назад уже говорил,что ракеты stormshadow ил как их ещё называют Scalp уже едут в Украину ,а по факту видимо по сей день ещё не доехали
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05.02.2023 17:24 Відповісти
ну если вам достоверно известно, что заехало в Украину, а что нет...., то тогда да, Швец - ******.... ))
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05.02.2023 17:29 Відповісти
Та да. Швец - это новая, более мягкая, версия Илларионова.
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05.02.2023 17:36 Відповісти
А що із прогнозованого Іларіоновим не збулося ? Те що на початку 2022 кричав про наступ кацапів , чи те що завжди казав що пукін зупиниться там де його зупинять ? Щодо яжневтік він ніяких прогнозів не робив ((
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05.02.2023 18:16 Відповісти
пидларионов - это агент влияния фсб в штатах. Юрий Швец - уроженец Украины и ее друг!
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05.02.2023 18:17 Відповісти
крашений пристаркуватий гебіст - друг *****, але ніяк не України.
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05.02.2023 19:28 Відповісти
зэлэнэ чмо - друг ***** ... почему ты считаешь иначе? Потому что Швец гонит на спЕрмака ? Буданова и тому подобное зеленое *********?
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05.02.2023 21:18 Відповісти
Ю́рій Бори́сович Шве́ць - [[СССР|російський] аналітик, колишній радянський розвідник, майор закордонної розвідки КДБ у 1980-1990.(с) ...колишніх не буває
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05.02.2023 20:39 Відповісти
бувае ... когда ты понял, что ***** это *****? так же и здесь - пришле чел работать в структуры - понял что к чему .. ушел ... Отец Виктора Суворова (Резуна) очень долго считал его предателем СССР, но после нападения ********* на Украину - понял и простил ...
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05.02.2023 21:14 Відповісти
У хлопців з "Хаймерсів" зачисались ручки.🤗
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05.02.2023 17:05 Відповісти
Хаймерсы туда не достанут, а вот новые умные бомбы - на раз. Кстати, еще и в Бердянске лепят базу ускоренными темпами.
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05.02.2023 17:07 Відповісти
Так я ж і написав що від радосщі що будуть такі гарні цяцьки які вже їдуть,а може вже й приїхали🤓
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05.02.2023 17:29 Відповісти
- Очко!
- бєз очков нє віжу...
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05.02.2023 17:05 Відповісти
Ну да. Вместо дорог строят базы и укрепления. Они как-раз готовятся к защите территорий.
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05.02.2023 17:05 Відповісти
Асфальт-це ноу-хау від шмарклі. Ще у нього є формула миру.
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05.02.2023 17:18 Відповісти
Просто их сейчас приперло так что иного выхода нет, ни вздохнуть ни пер..нуть..
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05.02.2023 17:27 Відповісти
Сейчас да. Чувствуют жопой приближающийся конец. Но они и раньше времени не теряли. Если бы не их национальное воровство - было бы нам еще тяжелее. Мы то, с@ка, асфальтом баловались и стадионы за бюджетные строили, как в новой "столице"- Кривом Рогу.
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05.02.2023 17:35 Відповісти
Готовят линии обороны заранее. Жаль, нет средств поражения таких целей.
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05.02.2023 17:06 Відповісти
скоро узнаем есть ли такие средства. )
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05.02.2023 17:12 Відповісти
Ага, наші всі ''срєдства'' закатані в асфальт! А ті що нам дають, обмежені в цілях!
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05.02.2023 17:15 Відповісти
Сумнівно в ******** війні на косі тримати оборону. Місця для маневру і забезпечення обмаль, глибоко заритись у грунт дуже не вийде, флот підходити із-за мілини не зможе. Тож швидше за все просто туди виводять підрозділи на ротацію і організували проміжний прифронтовий склад.
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05.02.2023 17:30 Відповісти
rozymni bombi vpered
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05.02.2023 17:21 Відповісти
Я дуже здивований, дитячий садочок повинен там бути.
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05.02.2023 17:24 Відповісти
 
 