РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11374 посетителя онлайн
Новости Фото Война
16 486 83

Обучение украинских военных на ЗРК Patriot в Германии. ФОТОрепортаж

Украинские военные с 31 января изучают в Германии управление зенитными ракетными комплексами Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Обучение украинских военных на ЗРК Patriot в Германии 01

Как отметили в ведомстве, украинцы быстро овладевают работой на ЗРК Patriot. Это связано с тем, что они высоко мотивированы и большинство из них уже имеют опыт участия в боевых действиях.

Обучение украинских военных на ЗРК Patriot в Германии 02
Обучение украинских военных на ЗРК Patriot в Германии 03

Читайте: Минобороны отправляет специалистов учиться закупкам в Агентстве НАТО

"Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь", - сказал немецкий офицер.

Обучение украинских военных на ЗРК Patriot в Германии 04

По его словам, обучение проходит шесть дней в неделю.

Обучение украинских военных на ЗРК Patriot в Германии 05

Также смотрите: Украинские воины в Великобритании отрабатывают десантирование с транспортного вертолета CH-47 "Chinook". ВИДЕО

Германия (6988) ПВО (2783) обучение (532) Patriot (281)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
одно можно сказать - пересесть с дранных жигулей на "Кадиллак" намного проще, чем с "Кадиллака" на жигули... когда конструкторы позаботились обо всех на первый взгляд мелочах, на которые ты не обращаешь внимания... но пересев в старье ты вдруг замечаешь, что из все состоит из многозначащих мелочей... а то, что украинские военнослужащие освоят "Пэтриоты" быстро и качественно - никакого сомнения... УДАЧИ!
показать весь комментарий
17.02.2023 06:55
+11
Смерть кацапам! Путлер капут!
показать весь комментарий
17.02.2023 00:30
+8
Пояси безпеки щоб не впасти з висоти. Там видно карабіни щоб пристебнутись.
показать весь комментарий
17.02.2023 00:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кто в курсах - зачем двое справа на фото в системах?
показать весь комментарий
17.02.2023 00:19 Ответить
Пояси безпеки щоб не впасти з висоти. Там видно карабіни щоб пристебнутись.
показать весь комментарий
17.02.2023 00:27 Ответить
от я и спрашиваю - зачем?
показать весь комментарий
17.02.2023 00:29 Ответить
Вони ж будуть лазити там на висоті. Техніка безпеки.
показать весь комментарий
17.02.2023 00:32 Ответить
на какой высоте? в кабину тягача, что ли?
показать весь комментарий
17.02.2023 00:39 Ответить
Навіть в Україні, всі роботи вище 1,5 м. над рівнем поверхні вважаються роботами на висоті.
показать весь комментарий
17.02.2023 04:10 Ответить
На четвертому фото кран, тобто якщо чипляти контейнер зверху, то там напевно метрів 5-6 є. До того ж це в Німеччині, там все відповідно до регламенту.
показать весь комментарий
17.02.2023 09:25 Ответить
то підвіс пульта дістанціонки, у крановщиків у всих такі. на предпослідньому фоті він ним якраз рукою крана управля. там важкувата коробка.
показать весь комментарий
17.02.2023 00:40 Ответить
це пруф? ти сам неадекват...
показать весь комментарий
17.02.2023 02:19 Ответить
мабуть на Миропольській вас на вихідні додому до інтернету відпускають.
показать весь комментарий
17.02.2023 02:22 Ответить
мабуть пруфів я так і не дочекаюсь...
показать весь комментарий
17.02.2023 02:26 Ответить
мабуть підошву мені не мвласться від тебе відчистити. Прийдеться все видалити.
показать весь комментарий
17.02.2023 02:33 Ответить
я так зрозумів пруфів не буде... ну так було очікувано
показать весь комментарий
17.02.2023 02:36 Ответить
Любопытно,один боец( два нижних фото) в форме образца 15 года.
показать весь комментарий
17.02.2023 00:25 Ответить
Добре що хоч в військовій формі рєзніков відправив а не в спортивному костюмі і кроссовках.
показать весь комментарий
17.02.2023 01:08 Ответить
вывсеврети! (с)
показать весь комментарий
17.02.2023 01:24 Ответить
снято на квартирах госдепа
показать весь комментарий
17.02.2023 01:25 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
показать весь комментарий
17.02.2023 00:30 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2023 04:56 Ответить
одно можно сказать - пересесть с дранных жигулей на "Кадиллак" намного проще, чем с "Кадиллака" на жигули... когда конструкторы позаботились обо всех на первый взгляд мелочах, на которые ты не обращаешь внимания... но пересев в старье ты вдруг замечаешь, что из все состоит из многозначащих мелочей... а то, что украинские военнослужащие освоят "Пэтриоты" быстро и качественно - никакого сомнения... УДАЧИ!
показать весь комментарий
17.02.2023 06:55 Ответить
Вчіться хлопці швидше, Україні потрібна ваша допомога.
показать весь комментарий
17.02.2023 09:05 Ответить
..не надо громко орать...Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
показать весь комментарий
17.02.2023 09:32 Ответить
 
 