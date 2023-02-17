Обучение украинских военных на ЗРК Patriot в Германии. ФОТОрепортаж

Украинские военные с 31 января изучают в Германии управление зенитными ракетными комплексами Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметили в ведомстве, украинцы быстро овладевают работой на ЗРК Patriot. Это связано с тем, что они высоко мотивированы и большинство из них уже имеют опыт участия в боевых действиях.





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"Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь", - сказал немецкий офицер.

По его словам, обучение проходит шесть дней в неделю.

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