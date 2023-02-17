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Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині. ФОТОрепортаж

Українські військові з 31 січня вивчають у Німеччині управління зенітними ракетними комплексами Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на РБК-Україна.

Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині 01

Як зазначили у Збройних силах ФРН, українці швидко опановують роботу на ЗРК Patriot. Це пов'язано з тим, що вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.

Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині 02
Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині 03

Також читайте: Українські військові вчаться керувати зенітними комплексами Patriot надзвичайно швидко - Люфтваффе

"Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться", - сказав німецький офіцер.

Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині 04

Навчання відбувається шість днів на тиждень.

Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині 05

Читайте також: Близько 70 українських військових почали опановувати систему ППО Patriot у Німеччині

Автор: 

Німеччина (7379) ППО (3214) навчання (583) Patriot (312)


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Топ коментарі
+13
одно можно сказать - пересесть с дранных жигулей на "Кадиллак" намного проще, чем с "Кадиллака" на жигули... когда конструкторы позаботились обо всех на первый взгляд мелочах, на которые ты не обращаешь внимания... но пересев в старье ты вдруг замечаешь, что из все состоит из многозначащих мелочей... а то, что украинские военнослужащие освоят "Пэтриоты" быстро и качественно - никакого сомнения... УДАЧИ!
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17.02.2023 06:55
+11
Смерть кацапам! Путлер капут!
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17.02.2023 00:30
+8
Пояси безпеки щоб не впасти з висоти. Там видно карабіни щоб пристебнутись.
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17.02.2023 00:27
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кто в курсах - зачем двое справа на фото в системах?
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17.02.2023 00:19 Відповісти
Пояси безпеки щоб не впасти з висоти. Там видно карабіни щоб пристебнутись.
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17.02.2023 00:27 Відповісти
от я и спрашиваю - зачем?
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17.02.2023 00:29 Відповісти
Вони ж будуть лазити там на висоті. Техніка безпеки.
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17.02.2023 00:32 Відповісти
на какой высоте? в кабину тягача, что ли?
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17.02.2023 00:39 Відповісти
Навіть в Україні, всі роботи вище 1,5 м. над рівнем поверхні вважаються роботами на висоті.
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17.02.2023 04:10 Відповісти
На четвертому фото кран, тобто якщо чипляти контейнер зверху, то там напевно метрів 5-6 є. До того ж це в Німеччині, там все відповідно до регламенту.
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17.02.2023 09:25 Відповісти
то підвіс пульта дістанціонки, у крановщиків у всих такі. на предпослідньому фоті він ним якраз рукою крана управля. там важкувата коробка.
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17.02.2023 00:40 Відповісти
це пруф? ти сам неадекват...
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17.02.2023 02:19 Відповісти
мабуть на Миропольській вас на вихідні додому до інтернету відпускають.
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17.02.2023 02:22 Відповісти
мабуть пруфів я так і не дочекаюсь...
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17.02.2023 02:26 Відповісти
мабуть підошву мені не мвласться від тебе відчистити. Прийдеться все видалити.
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17.02.2023 02:33 Відповісти
я так зрозумів пруфів не буде... ну так було очікувано
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17.02.2023 02:36 Відповісти
Любопытно,один боец( два нижних фото) в форме образца 15 года.
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17.02.2023 00:25 Відповісти
Добре що хоч в військовій формі рєзніков відправив а не в спортивному костюмі і кроссовках.
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17.02.2023 01:08 Відповісти
вывсеврети! (с)
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17.02.2023 01:24 Відповісти
снято на квартирах госдепа
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17.02.2023 01:25 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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17.02.2023 00:30 Відповісти
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17.02.2023 04:56 Відповісти
одно можно сказать - пересесть с дранных жигулей на "Кадиллак" намного проще, чем с "Кадиллака" на жигули... когда конструкторы позаботились обо всех на первый взгляд мелочах, на которые ты не обращаешь внимания... но пересев в старье ты вдруг замечаешь, что из все состоит из многозначащих мелочей... а то, что украинские военнослужащие освоят "Пэтриоты" быстро и качественно - никакого сомнения... УДАЧИ!
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17.02.2023 06:55 Відповісти
Вчіться хлопці швидше, Україні потрібна ваша допомога.
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17.02.2023 09:05 Відповісти
..не надо громко орать...Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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17.02.2023 09:32 Відповісти
 
 