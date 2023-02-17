Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині. ФОТОрепортаж
Українські військові з 31 січня вивчають у Німеччині управління зенітними ракетними комплексами Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначили у Збройних силах ФРН, українці швидко опановують роботу на ЗРК Patriot. Це пов'язано з тим, що вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.
"Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться", - сказав німецький офіцер.
Навчання відбувається шість днів на тиждень.
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