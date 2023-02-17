Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині. ФОТОрепортаж

Українські військові з 31 січня вивчають у Німеччині управління зенітними ракетними комплексами Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначили у Збройних силах ФРН, українці швидко опановують роботу на ЗРК Patriot. Це пов'язано з тим, що вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.





Також читайте: Українські військові вчаться керувати зенітними комплексами Patriot надзвичайно швидко - Люфтваффе

"Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться", - сказав німецький офіцер.

Навчання відбувається шість днів на тиждень.

Читайте також: Близько 70 українських військових почали опановувати систему ППО Patriot у Німеччині