РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4876 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 494 11

Разоблачен предатель, фабриковавший дела против участников движения сопротивления во время оккупации Купянщины, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала предателя, который во время оккупации Купянска устроился "экспертом" в МВД РФ и фабриковал дела против украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника рашистов в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской области.

Злоумышленником оказался житель Купянска, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

"Во время оккупации города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился к созданному агрессором "управлению внутренних дел". Там он был назначен "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа. В этой должности он принимал участие в фабриковании дел против участников движения сопротивления в регионе", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, для этого изменник использовал "подброшенные" потерпевшим "вещественные доказательства" для оформления необходимых рашистам "экспертных выводов".

За это коллаборант каждый месяц получал "зарплату" в российских рублях.

Разоблачен предатель, фабриковавший дела против участников движения сопротивления во время оккупации Купянщины, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила двух агитаторов, восхвалявших рашистов: среди задержанных бывший мэр Сновска

После освобождения города злоумышленник скрывался от правосудия в одном из местных частных домов.

Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

СБУ (20314) Харьковщина (5577) коллаборационизм (902) Купянск (738)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А коли викриють зрадника, який фальшував справи на Майданівців?
показать весь комментарий
25.02.2023 10:12 Ответить
+3
"Неначасі"
показать весь комментарий
25.02.2023 10:16 Ответить
+1
Він то викритий ,а тепер треба справу завести, судити та посадити. Це все час. Бо навіть коли засуджений, може так статися, що місця у тюрязі немає і треба чекати...
показать весь комментарий
25.02.2023 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли викриють зрадника, який фальшував справи на Майданівців?
показать весь комментарий
25.02.2023 10:12 Ответить
"Неначасі"
показать весь комментарий
25.02.2023 10:16 Ответить
Він то викритий ,а тепер треба справу завести, судити та посадити. Це все час. Бо навіть коли засуджений, може так статися, що місця у тюрязі немає і треба чекати...
показать весь комментарий
25.02.2023 10:21 Ответить
коли буде украінський президент.. інакше ніколи
показать весь комментарий
25.02.2023 12:21 Ответить
А где на добробатов, волонтеров?
Кто ответил за дела Стерненко? За Антоненко, Кузьменко и Дугарь?
показать весь комментарий
25.02.2023 13:13 Ответить
Спеціаліст по заказним справам не ма йому різниці на кого головне поступлення коштів
показать весь комментарий
25.02.2023 10:24 Ответить
Не розхитуйте човна питанням про Татарова, зелених крис може знудити
показать весь комментарий
25.02.2023 10:47 Ответить
А ви Татарова спитайте. Стопудово його людинка.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:54 Ответить
в петлю ******............................................
показать весь комментарий
25.02.2023 11:13 Ответить
А тих, хто фабрикував справи проти учасників руху опору "Ні капітуляції" не покарано.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:25 Ответить
.

чому всi запроданцi та зрадники схожi на чмошникiв ?

показать весь комментарий
25.02.2023 12:27 Ответить
 
 