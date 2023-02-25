Разоблачен предатель, фабриковавший дела против участников движения сопротивления во время оккупации Купянщины, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала предателя, который во время оккупации Купянска устроился "экспертом" в МВД РФ и фабриковал дела против украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника рашистов в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской области.

Злоумышленником оказался житель Купянска, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

"Во время оккупации города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился к созданному агрессором "управлению внутренних дел". Там он был назначен "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа. В этой должности он принимал участие в фабриковании дел против участников движения сопротивления в регионе", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, для этого изменник использовал "подброшенные" потерпевшим "вещественные доказательства" для оформления необходимых рашистам "экспертных выводов".

За это коллаборант каждый месяц получал "зарплату" в российских рублях.

После освобождения города злоумышленник скрывался от правосудия в одном из местных частных домов.

Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.