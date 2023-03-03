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Десантники ВСУ сбили засекреченный российский беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ "Картограф". ФОТОрепортаж

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"По словам офицера разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск, данная модель беспилотного комплекса была разработана для нужд ФСБ Российской Федерации, и использовалась страной-агрессором во время ведения боевых действий на важных направлениях. Однако наши десантники навсегда "приземлили" эту "комитетскую" "птичку", - говорится в сообщении

Отмечается, что на счету подразделений украинского десанта уже более полусотни сбитых российских БПЛА разных типов.

Читайте также: ВСУ уничтожили штурмовик, ударный вертолет и семь беспилотников, - Генштаб

Десантники ВСУ сбили засекреченный российский беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ Картограф 01
Десантники ВСУ сбили засекреченный российский беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ Картограф 02
Десантники ВСУ сбили засекреченный российский беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ Картограф 03
Десантники ВСУ сбили засекреченный российский беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ Картограф 04
Десантники ВСУ сбили засекреченный российский беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ Картограф 05
Десантники ВСУ сбили засекреченный российский беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ Картограф 06

беспилотник (3723) россия (96018) уничтожение (7156) дроны (4049)


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Топ комментарии
+9
Добре що начинка залишилась, є можливість спеціалістам глянути що це за аналоговнетний апарат.
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03.03.2023 10:16
+7
Мне больше нравится версия, что его сбили домкратом...
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03.03.2023 10:49
+6
А що там робили домкратом?
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03.03.2023 10:14
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А що там робили домкратом?
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03.03.2023 10:14 Ответить
И увидел же.
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03.03.2023 10:23 Ответить
А то.
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03.03.2023 10:40 Ответить
Та це ж очевидно. Він впав стрємітєльним домкратом. Класику треба знати.
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03.03.2023 10:27 Ответить
То кацапи в комплєкт ЗІП його положили
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03.03.2023 10:28 Ответить
Лівий верхній кут останього фото, мабуть знімали у кузові пікапа або іньшого подібного. Тобто домкрат там був вже до того.
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03.03.2023 10:30 Ответить
Це гідравлічний домкрат з ребристим торцем. Гарна вешчь.
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03.03.2023 10:39 Ответить
А ти не бачиш, що уламки складають у кузов "пікапа"? Домкрат "наш" - він там "просто лежить"!
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03.03.2023 10:42 Ответить
Мне больше нравится версия, что его сбили домкратом...
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03.03.2023 10:49 Ответить
Ачєрєдной кацапскій аналагавнєт слєплєний из гавна і палок...
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03.03.2023 10:15 Ответить
І вмєсто картографа куча фотоапаратав, гдєта штук 12, ані всє пластирьом залєплєни, а фота сахраняютса на скрєпную карту памяті
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03.03.2023 10:49 Ответить
Добре що начинка залишилась, є можливість спеціалістам глянути що це за аналоговнетний апарат.
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03.03.2023 10:16 Ответить
Это уже далеко не первый. На юге такие садили полностью целым.
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03.03.2023 10:24 Ответить
Це німецький спеціалізований апарат, зроблений для земельно-кадастрових робіт в Росії.
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03.03.2023 10:19 Ответить
Тем самым рассекретив)
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03.03.2023 10:20 Ответить
"Птахів Мадяра" знімають з Бахмута https://t.me/robert_magyar/436
після позавчорашнього відео https://t.me/robert_magyar/435 https://t.me/robert_magyar/435

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03.03.2023 10:21 Ответить
Ти не повіриш но там усіх знімають, і відео тут ні до чого. А ось повідомлення що знімають якраз шкодить. Ні не моє, я звичайний пенсіонер за 800 км від Бахмута, і те що зараз проводиться вивід це моя особиста думка яка не має жодної цінності. Вона виникла післч перегляду відео яке пригожин записав до Зеленьского де запропонував вивести війська. Діло в тім він розуміє що оточення неможливе і бачить що вивід відбувається і нічого вдіяти він не може, тому вирішив дати добро на вивід. Для того щоб це була хоч якась перемога. А на питання чому не знищити оборонців від дав відповідь що місто обороняють старіки і дети. Хоча вихід прикривають самі бойові підрозділи.
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03.03.2023 11:05 Ответить
Якесь лайно скотчем зліплене
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03.03.2023 10:22 Ответить
Здається навіть не пластик на скловолокні а з якоїсь "фанєри" зроблений.
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03.03.2023 10:35 Ответить
За шахеды поначалу тоже так потешались. Пока стало не до смеха
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03.03.2023 10:43 Ответить
Элементная база от телика "Рекорд" и магнитофона "Комета"
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03.03.2023 10:29 Ответить
Напомнило чего то "из говна и веток, наделаем ракеток"
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03.03.2023 10:30 Ответить
С рашистов смеемся но пока мы копались в земле и распродавали склады, смотрите сколько они наделали разных беспилотников, сколько видов ракет и систем РЕБ. Что ни день так новое открытие. А мы если бы не китайские Мавики и американские Хаймарсы были бы в полной жопе.
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03.03.2023 10:52 Ответить
Такой залетал в 2016 году в Литву и Польшу. Попал в руки литовцам
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03.03.2023 10:53 Ответить
то вже було. я памятаю набір обєктивів.
до того ж зараз земля вкрита снігом а не опалим листям...
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03.03.2023 11:48 Ответить
Покопайтесь хорошенько в обломках "Картографа" - там маленький бульбофюрер должен быть!
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03.03.2023 12:55 Ответить
 
 