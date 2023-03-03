Десантники ВСУ сбили засекреченный российский беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ "Картограф". ФОТОрепортаж

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"По словам офицера разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск, данная модель беспилотного комплекса была разработана для нужд ФСБ Российской Федерации, и использовалась страной-агрессором во время ведения боевых действий на важных направлениях. Однако наши десантники навсегда "приземлили" эту "комитетскую" "птичку", - говорится в сообщении

Отмечается, что на счету подразделений украинского десанта уже более полусотни сбитых российских БПЛА разных типов.

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