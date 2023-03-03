Десантники ЗСУ збили засекречений російський безпілотний авіаційний комплекс ФСБ РФ "Картограф". ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс "Картограф".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

"За словами офіцера розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ, дана модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ Російської Федерації, і використовувалася країною-агресором під час під час ведення бойових дій на важливих напрямках. Однак, наші десантники назавжди "приземлили" цю "комітетську" пташку", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що на рахунку підрозділів українського десанту вже більше півсотні збитих російських БПЛА різних типів.

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