Десантники ЗСУ збили засекречений російський безпілотний авіаційний комплекс ФСБ РФ "Картограф". ФОТОрепортаж
Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс "Картограф".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
"За словами офіцера розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ, дана модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ Російської Федерації, і використовувалася країною-агресором під час під час ведення бойових дій на важливих напрямках. Однак, наші десантники назавжди "приземлили" цю "комітетську" пташку", - йдеться в повідомленні
Зазначається, що на рахунку підрозділів українського десанту вже більше півсотні збитих російських БПЛА різних типів.
Топ коментарі
+9 Іван Рудий
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+7 AbOriginal_UA
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після позавчорашнього відео https://t.me/robert_magyar/435 https://t.me/robert_magyar/435
до того ж зараз земля вкрита снігом а не опалим листям...