УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12269 відвідувачів онлайн
Новини Фото
15 913 26

Десантники ЗСУ збили засекречений російський безпілотний авіаційний комплекс ФСБ РФ "Картограф". ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс "Картограф".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

"За словами офіцера розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ, дана модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ Російської Федерації, і використовувалася країною-агресором під час під час ведення бойових дій на важливих напрямках. Однак, наші десантники назавжди "приземлили" цю "комітетську" пташку", - йдеться в повідомленні 

Зазначається, що на рахунку підрозділів українського десанту вже більше півсотні збитих російських БПЛА різних типів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ збили штурмовик, ударний вертоліт та сім безпілотників, - Генштаб

Десантники ЗСУ збили засекречений російський безпілотний авіаційний комплекс ФСБ РФ Картограф 01
Десантники ЗСУ збили засекречений російський безпілотний авіаційний комплекс ФСБ РФ Картограф 02
Десантники ЗСУ збили засекречений російський безпілотний авіаційний комплекс ФСБ РФ Картограф 03
Десантники ЗСУ збили засекречений російський безпілотний авіаційний комплекс ФСБ РФ Картограф 04
Десантники ЗСУ збили засекречений російський безпілотний авіаційний комплекс ФСБ РФ Картограф 05
Десантники ЗСУ збили засекречений російський безпілотний авіаційний комплекс ФСБ РФ Картограф 06

Автор: 

безпілотник (4296) росія (65883) знищення (7483) дрони (4850)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Добре що начинка залишилась, є можливість спеціалістам глянути що це за аналоговнетний апарат.
показати весь коментар
03.03.2023 10:16
+7
Мне больше нравится версия, что его сбили домкратом...
показати весь коментар
03.03.2023 10:49
+6
А що там робили домкратом?
показати весь коментар
03.03.2023 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що там робили домкратом?
показати весь коментар
03.03.2023 10:14 Відповісти
И увидел же.
показати весь коментар
03.03.2023 10:23 Відповісти
А то.
показати весь коментар
03.03.2023 10:40 Відповісти
Та це ж очевидно. Він впав стрємітєльним домкратом. Класику треба знати.
показати весь коментар
03.03.2023 10:27 Відповісти
То кацапи в комплєкт ЗІП його положили
показати весь коментар
03.03.2023 10:28 Відповісти
Лівий верхній кут останього фото, мабуть знімали у кузові пікапа або іньшого подібного. Тобто домкрат там був вже до того.
показати весь коментар
03.03.2023 10:30 Відповісти
Це гідравлічний домкрат з ребристим торцем. Гарна вешчь.
показати весь коментар
03.03.2023 10:39 Відповісти
А ти не бачиш, що уламки складають у кузов "пікапа"? Домкрат "наш" - він там "просто лежить"!
показати весь коментар
03.03.2023 10:42 Відповісти
Мне больше нравится версия, что его сбили домкратом...
показати весь коментар
03.03.2023 10:49 Відповісти
Ачєрєдной кацапскій аналагавнєт слєплєний из гавна і палок...
показати весь коментар
03.03.2023 10:15 Відповісти
І вмєсто картографа куча фотоапаратав, гдєта штук 12, ані всє пластирьом залєплєни, а фота сахраняютса на скрєпную карту памяті
показати весь коментар
03.03.2023 10:49 Відповісти
Добре що начинка залишилась, є можливість спеціалістам глянути що це за аналоговнетний апарат.
показати весь коментар
03.03.2023 10:16 Відповісти
Это уже далеко не первый. На юге такие садили полностью целым.
показати весь коментар
03.03.2023 10:24 Відповісти
Це німецький спеціалізований апарат, зроблений для земельно-кадастрових робіт в Росії.
показати весь коментар
03.03.2023 10:19 Відповісти
Тем самым рассекретив)
показати весь коментар
03.03.2023 10:20 Відповісти
"Птахів Мадяра" знімають з Бахмута https://t.me/robert_magyar/436
після позавчорашнього відео https://t.me/robert_magyar/435 https://t.me/robert_magyar/435

показати весь коментар
03.03.2023 10:21 Відповісти
Ти не повіриш но там усіх знімають, і відео тут ні до чого. А ось повідомлення що знімають якраз шкодить. Ні не моє, я звичайний пенсіонер за 800 км від Бахмута, і те що зараз проводиться вивід це моя особиста думка яка не має жодної цінності. Вона виникла післч перегляду відео яке пригожин записав до Зеленьского де запропонував вивести війська. Діло в тім він розуміє що оточення неможливе і бачить що вивід відбувається і нічого вдіяти він не може, тому вирішив дати добро на вивід. Для того щоб це була хоч якась перемога. А на питання чому не знищити оборонців від дав відповідь що місто обороняють старіки і дети. Хоча вихід прикривають самі бойові підрозділи.
показати весь коментар
03.03.2023 11:05 Відповісти
Якесь лайно скотчем зліплене
показати весь коментар
03.03.2023 10:22 Відповісти
Здається навіть не пластик на скловолокні а з якоїсь "фанєри" зроблений.
показати весь коментар
03.03.2023 10:35 Відповісти
За шахеды поначалу тоже так потешались. Пока стало не до смеха
показати весь коментар
03.03.2023 10:43 Відповісти
Элементная база от телика "Рекорд" и магнитофона "Комета"
показати весь коментар
03.03.2023 10:29 Відповісти
Напомнило чего то "из говна и веток, наделаем ракеток"
показати весь коментар
03.03.2023 10:30 Відповісти
С рашистов смеемся но пока мы копались в земле и распродавали склады, смотрите сколько они наделали разных беспилотников, сколько видов ракет и систем РЕБ. Что ни день так новое открытие. А мы если бы не китайские Мавики и американские Хаймарсы были бы в полной жопе.
показати весь коментар
03.03.2023 10:52 Відповісти
Такой залетал в 2016 году в Литву и Польшу. Попал в руки литовцам
показати весь коментар
03.03.2023 10:53 Відповісти
то вже було. я памятаю набір обєктивів.
до того ж зараз земля вкрита снігом а не опалим листям...
показати весь коментар
03.03.2023 11:48 Відповісти
Покопайтесь хорошенько в обломках "Картографа" - там маленький бульбофюрер должен быть!
показати весь коментар
03.03.2023 12:55 Відповісти
 
 