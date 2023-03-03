Последствия вражеских обстрелов Купянщины. ФОТОрепортаж

Сегодня утром российские военные в очередной раз обстреляли из артиллерии г. Купянск - повреждено двухэтажное здание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Кроме того, как отмечается, 2 марта около 14:00 оккупанты из РСЗО обстреляли с. Подолы Купянского района. Произошло возгорание жилищных домовладений, погибла 73-летняя женщина.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Документирование вооруженной агрессии РФ проводилось совместно со следователями Купянского РОП ГУНП в Харьковской области.

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