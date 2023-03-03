Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці російські військові вчергове обстріляли з артилерії м. Куп’янськ - пошкоджено двоповерхову будівлю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Окрім того, як зазначається, 2 березня близько 14:00 окупанти з РСЗВ обстріляли с. Подоли Куп’янського району. Відбулось загорання житлових домоволодінь, загинула 73-річна жінка.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Документування збройної агресії РФ проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.
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