Утром оккупанты обстреляли Херсон, 3 человека погибли, - ОВА. ВИДЕО+ФОТО
Российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне. Три человека погибли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали, в том числе в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
Позже в ОГА сообщили, что на остановке погибли два человека. Обломки боеприпаса попали в магазин - в помещении погибла женщина.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.03.2023 11:13 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
володимир омельянов
показать весь комментарий09.03.2023 11:35 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Микола Шафран #548677
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