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Утром оккупанты обстреляли Херсон, 3 человека погибли, - ОВА. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне. Три человека погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали, в том числе в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Позже в ОГА сообщили, что на остановке погибли два человека. Обломки боеприпаса попали в магазин - в помещении погибла женщина.

Смотрите: Последствия обстрела Киева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Утром оккупанты обстреляли Херсон, 3 человека погибли, - ОВА 01
Утром оккупанты обстреляли Херсон, 3 человека погибли, - ОВА 02

обстрел (27885) смерть (9251) Херсон (2897)


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09.03.2023 11:13 Ответить
Жодного дня без обстрілів і жертв на Херсонщині ,може вже пора давати відповідь ворогу що б земля під ногами горіла ,та і пора вже по тих терористичних лднр нанести удари ,хватить гратись "наші люди"вони воюють проти нас це вороги.
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09.03.2023 11:35 Ответить
е ще тут такі кто призивае к гуманності до терористів.
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09.03.2023 14:16 Ответить
 
 