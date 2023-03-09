Утром оккупанты обстреляли Херсон, 3 человека погибли, - ОВА. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне. Три человека погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали, в том числе в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Позже в ОГА сообщили, что на остановке погибли два человека. Обломки боеприпаса попали в магазин - в помещении погибла женщина.

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