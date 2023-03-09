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ГСЧС получила 100 пикапов SsangYong от Южной Кореи. ФОТО
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины получила от Корейского Агентства международного сотрудничества 100 современных пикапов SsangYong.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Эти автомобили будут распределены между пиротехническими подразделениями, горными спасательными подразделениями и Оперативно-координационными центрами ГСЧС", - отметил глава ГСЧС Украины Сергей Крук.
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Ці авто будуть належати слугам "слуг народу".
Для забезпечення так би мовити "ефективної і творчої праці" хазяїв.
***блогерки Києва будуть на нових тачках розсікати....