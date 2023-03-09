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ГСЧС получила 100 пикапов SsangYong от Южной Кореи. ФОТО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины получила от Корейского Агентства международного сотрудничества 100 современных пикапов SsangYong.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

ГСЧС получила 100 пикапов SsangYong от Южной Кореи 01

"Эти автомобили будут распределены между пиротехническими подразделениями, горными спасательными подразделениями и Оперативно-координационными центрами ГСЧС", - отметил глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

ГСЧС получила 100 пикапов SsangYong от Южной Кореи 02

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Автор: 

Южная Корея (340) ГСЧС (5020)


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Топ комментарии
+40
...десь я вже таке бачив...А, ну да!
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09.03.2023 23:32 Ответить
+24
Ховайте від ОПУ, бо знову челядники розберуть для послиць!!
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09.03.2023 23:35 Ответить
+19
Якщо б корейці здогадались поставити в пікапи засоби відслідковування, то були б скоро дуже здивовані тим де і ким ці пікапи будуть використовуватись. А в тому що їх не перетворять на такі собі "члєновози" для "слуг" великі сумніви...
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09.03.2023 23:38 Ответить
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...десь я вже таке бачив...А, ну да!
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09.03.2023 23:32 Ответить
Злодюга Тімоха вже зацікавився новими пікапами
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09.03.2023 23:51 Ответить
Ховайте від ОПУ, бо знову челядники розберуть для послиць!!
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09.03.2023 23:35 Ответить
Тут більш вірно буде тих зеопів назвати колядниками московського сатанату. Справа львівського судді зварича живе....
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10.03.2023 07:41 Ответить
Якщо б корейці здогадались поставити в пікапи засоби відслідковування, то були б скоро дуже здивовані тим де і ким ці пікапи будуть використовуватись. А в тому що їх не перетворять на такі собі "члєновози" для "слуг" великі сумніви...
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09.03.2023 23:38 Ответить
Думаю, "ссангйонг" - то не для чотких пацанів)
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10.03.2023 00:28 Ответить
Ну сами "слуги" на таком точно ездить не будут, но как говорят, в хозяйстве всё сгодится. Садовнику например выдать, что бы ездил за рассадой, или на рыбалку иногда сгонять, что бы не жалко...
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10.03.2023 00:43 Ответить
Залежить від часу, а час зараз військовий, а свій "гєлік" ну дуже школа...
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10.03.2023 00:53 Ответить
Не перетворять - щось дрібязково....
Ці авто будуть належати слугам "слуг народу".
Для забезпечення так би мовити "ефективної і творчої праці" хазяїв.
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10.03.2023 05:36 Ответить
Буде на чому єлдаку возити свою шоблу на днюху, а то вже голікептером стрьомно.
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09.03.2023 23:44 Ответить
Дрібниця, а приємно
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09.03.2023 23:47 Ответить
Щира подяка Південній Кореі за допомогу нашим воєнним 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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09.03.2023 23:53 Ответить
Хера собі Санг Йонг там з Мерса вузли і агрегати
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09.03.2023 23:59 Ответить
...це було колись, на початку, зараз вже все ліцензійне
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10.03.2023 00:12 Ответить
да, там дела у них идут неважно, то сначала индийцам продались, потом обанкротились и кто-то другой уже выкупил
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10.03.2023 00:46 Ответить
49 Chevrolet Tahoe так і не знайшли.
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10.03.2023 00:05 Ответить
найти можно просто, просто нет желания.
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10.03.2023 07:57 Ответить
Важно что еще одна страна присоединилась. А это топовые лидеры из Японии и Кории.
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10.03.2023 00:22 Ответить
Блин неужели и южнокорейцы свое негласное эмбарго разрушили, наверно опять поляки руку приложили. За нас поляки больше впрягаюся и делают всем все наши миды. Это великолепная новость вообще, Южная Корея в перманентом состоянии войны потому военные технологии там очень развиты да и сама страна сама по себе высокоразвитая. В перспективе мы могли бы закупать у них так же вооружение, как это делает Польша.
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10.03.2023 00:38 Ответить
Тепер всі ***блогерки Києва будуть на нових тачках розсікати....
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10.03.2023 04:21 Ответить
Сколько украдет команда зеленского?
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10.03.2023 07:56 Ответить
К сожаленью гавно машины .( долго не проживут.) Из личного опыта.
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10.03.2023 09:52 Ответить
Залежить від їздака - як впічі-тлєнія ат єздьі на удобрєніі?
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10.03.2023 12:24 Ответить
Таета делюкс уже подо мной пол миллиона прошла.
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10.03.2023 15:03 Ответить
 
 