ДСНС отримала 100 пікапів SsangYong від Південної Кореї. ФОТО

Державна служба з надзвичайних ситуацій України отримала від Корейського Агентства міжнародного співробітництва 100 сучасних пікапів SsangYong.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Ці автомобілі будуть розподілені між піротехнічними підрозділами, гірськими рятувальними підрозділами та Оперативно - координаційними центрами ДСНС", - зазначив голова ДСНС України Сергій Крук.

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