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ДСНС отримала 100 пікапів SsangYong від Південної Кореї. ФОТО

Державна служба з надзвичайних ситуацій України отримала від Корейського Агентства міжнародного співробітництва 100 сучасних пікапів SsangYong.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

ДСНС отримала 100 пікапів SsangYong від Південної Кореї 01

"Ці автомобілі будуть розподілені між піротехнічними підрозділами, гірськими рятувальними підрозділами та Оперативно - координаційними центрами ДСНС", - зазначив голова ДСНС України Сергій Крук.

ДСНС отримала 100 пікапів SsangYong від Південної Кореї 02

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Автор: 

Південна Корея (469) ДСНС (5166)


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Топ коментарі
+40
...десь я вже таке бачив...А, ну да!
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09.03.2023 23:32 Відповісти
+24
Ховайте від ОПУ, бо знову челядники розберуть для послиць!!
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09.03.2023 23:35 Відповісти
+19
Якщо б корейці здогадались поставити в пікапи засоби відслідковування, то були б скоро дуже здивовані тим де і ким ці пікапи будуть використовуватись. А в тому що їх не перетворять на такі собі "члєновози" для "слуг" великі сумніви...
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09.03.2023 23:38 Відповісти
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...десь я вже таке бачив...А, ну да!
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09.03.2023 23:32 Відповісти
Злодюга Тімоха вже зацікавився новими пікапами
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09.03.2023 23:51 Відповісти
Ховайте від ОПУ, бо знову челядники розберуть для послиць!!
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09.03.2023 23:35 Відповісти
Тут більш вірно буде тих зеопів назвати колядниками московського сатанату. Справа львівського судді зварича живе....
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10.03.2023 07:41 Відповісти
Якщо б корейці здогадались поставити в пікапи засоби відслідковування, то були б скоро дуже здивовані тим де і ким ці пікапи будуть використовуватись. А в тому що їх не перетворять на такі собі "члєновози" для "слуг" великі сумніви...
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09.03.2023 23:38 Відповісти
Думаю, "ссангйонг" - то не для чотких пацанів)
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10.03.2023 00:28 Відповісти
Ну сами "слуги" на таком точно ездить не будут, но как говорят, в хозяйстве всё сгодится. Садовнику например выдать, что бы ездил за рассадой, или на рыбалку иногда сгонять, что бы не жалко...
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10.03.2023 00:43 Відповісти
Залежить від часу, а час зараз військовий, а свій "гєлік" ну дуже школа...
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10.03.2023 00:53 Відповісти
Не перетворять - щось дрібязково....
Ці авто будуть належати слугам "слуг народу".
Для забезпечення так би мовити "ефективної і творчої праці" хазяїв.
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10.03.2023 05:36 Відповісти
Буде на чому єлдаку возити свою шоблу на днюху, а то вже голікептером стрьомно.
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09.03.2023 23:44 Відповісти
Дрібниця, а приємно
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09.03.2023 23:47 Відповісти
Щира подяка Південній Кореі за допомогу нашим воєнним 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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09.03.2023 23:53 Відповісти
Хера собі Санг Йонг там з Мерса вузли і агрегати
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09.03.2023 23:59 Відповісти
...це було колись, на початку, зараз вже все ліцензійне
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10.03.2023 00:12 Відповісти
да, там дела у них идут неважно, то сначала индийцам продались, потом обанкротились и кто-то другой уже выкупил
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10.03.2023 00:46 Відповісти
49 Chevrolet Tahoe так і не знайшли.
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10.03.2023 00:05 Відповісти
найти можно просто, просто нет желания.
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10.03.2023 07:57 Відповісти
Важно что еще одна страна присоединилась. А это топовые лидеры из Японии и Кории.
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10.03.2023 00:22 Відповісти
Блин неужели и южнокорейцы свое негласное эмбарго разрушили, наверно опять поляки руку приложили. За нас поляки больше впрягаюся и делают всем все наши миды. Это великолепная новость вообще, Южная Корея в перманентом состоянии войны потому военные технологии там очень развиты да и сама страна сама по себе высокоразвитая. В перспективе мы могли бы закупать у них так же вооружение, как это делает Польша.
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10.03.2023 00:38 Відповісти
Тепер всі ***блогерки Києва будуть на нових тачках розсікати....
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10.03.2023 04:21 Відповісти
Сколько украдет команда зеленского?
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10.03.2023 07:56 Відповісти
К сожаленью гавно машины .( долго не проживут.) Из личного опыта.
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10.03.2023 09:52 Відповісти
Залежить від їздака - як впічі-тлєнія ат єздьі на удобрєніі?
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10.03.2023 12:24 Відповісти
Таета делюкс уже подо мной пол миллиона прошла.
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10.03.2023 15:03 Відповісти
 
 