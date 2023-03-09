11 409 25
ДСНС отримала 100 пікапів SsangYong від Південної Кореї. ФОТО
Державна служба з надзвичайних ситуацій України отримала від Корейського Агентства міжнародного співробітництва 100 сучасних пікапів SsangYong.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Ці автомобілі будуть розподілені між піротехнічними підрозділами, гірськими рятувальними підрозділами та Оперативно - координаційними центрами ДСНС", - зазначив голова ДСНС України Сергій Крук.
Топ коментарі
+40 Топ Ган
показати весь коментар09.03.2023 23:32 Відповісти Посилання
+24 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар09.03.2023 23:35 Відповісти Посилання
+19 НБ
показати весь коментар09.03.2023 23:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ці авто будуть належати слугам "слуг народу".
Для забезпечення так би мовити "ефективної і творчої праці" хазяїв.
***блогерки Києва будуть на нових тачках розсікати....