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Новости Фото Война
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Окрестности Бахмута с разницей в 6 месяцев. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Украинские защитники продолжают оборонять Бахмут на Донбассе. За 6 месяцев бои с оккупантами становились все интенсивнее.

Спутниковые фото обнародовали в Сухопутных войсках, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в боях за Бахмут российские захватчики теряют наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".

В то же время в НАТО не исключают возможное падение обороны Бахмута.

Также смотрите: Из-за вражеских обстрелов в Антоновке на Херсонщине горел жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Окрестности Бахмута с разницей в 6 месяцев 01
Окрестности Бахмута с разницей в 6 месяцев 02

Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+8
Жесть...
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10.03.2023 11:04 Ответить
+7
Далі отримай свої чесно зароблені рублі , і йди жлуктити пивас .
----------------------

Олександр Коваленко, також відомий як Злий одесит, - український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер.

Найближчим часом російська пропаганда значно посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов'язаних із ситуацією в районі Бахмута.
Про що брехатимуть пропагандисти

1. "У районі Бахмута ЗСУ зазнають катастрофічних втрат внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі люди, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх вбили". Тобто відбуватиметься гіпертрофований акцент на втратах.
2....
3...
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10.03.2023 11:54 Ответить
+5
..далі буде Перемога України завдяки Українським Героям (це війна(((), а Роzzія просто зникне
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10.03.2023 11:32 Ответить
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Жесть...
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10.03.2023 11:04 Ответить
Maxar...😆😆😆😆😆
Притулосупутника зайнятий секретною операцією Буданича.
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10.03.2023 11:07 Ответить
Найбільш баєздатну та підготовлену ''вагнер'' ??? То ті зеки яких туди понабирали найбільш підготовлені???
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10.03.2023 11:12 Ответить
..далі буде Перемога України завдяки Українським Героям (це війна(((), а Роzzія просто зникне
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10.03.2023 11:32 Ответить
Далі отримай свої чесно зароблені рублі , і йди жлуктити пивас .
----------------------

Олександр Коваленко, також відомий як Злий одесит, - український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер.

Найближчим часом російська пропаганда значно посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов'язаних із ситуацією в районі Бахмута.
Про що брехатимуть пропагандисти

1. "У районі Бахмута ЗСУ зазнають катастрофічних втрат внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі люди, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх вбили". Тобто відбуватиметься гіпертрофований акцент на втратах.
2....
3...
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10.03.2023 11:54 Ответить
"отримай свої чесно зароблені рублі" - скільки ж тут тупих понтарів в рожевих окулярах тусується...
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10.03.2023 12:46 Ответить
Соловйов вам розкаже - що далі.
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10.03.2023 11:54 Ответить
Точно знаєте ? У РФ таке саме пишуть. Тільки навпаки, звичайно.
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10.03.2023 12:05 Ответить
Що характерно, влучань саме в посадку майже немає.
Зате грунт буде багатим на залізо.
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10.03.2023 11:45 Ответить
І хто ж це так дамбіть бамбас?
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10.03.2023 13:14 Ответить
 
 