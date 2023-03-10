Окрестности Бахмута с разницей в 6 месяцев. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Украинские защитники продолжают оборонять Бахмут на Донбассе. За 6 месяцев бои с оккупантами становились все интенсивнее.
Спутниковые фото обнародовали в Сухопутных войсках, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в боях за Бахмут российские захватчики теряют наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".
В то же время в НАТО не исключают возможное падение обороны Бахмута.
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+8 Сергей Сергей #530107
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+7 Maksim Perepelitca
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Притулосупутника зайнятий секретною операцією Буданича.
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Олександр Коваленко, також відомий як Злий одесит, - український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер.
Найближчим часом російська пропаганда значно посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов'язаних із ситуацією в районі Бахмута.
Про що брехатимуть пропагандисти
1. "У районі Бахмута ЗСУ зазнають катастрофічних втрат внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі люди, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх вбили". Тобто відбуватиметься гіпертрофований акцент на втратах.
2....
3...
Зате грунт буде багатим на залізо.