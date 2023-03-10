Окрестности Бахмута с разницей в 6 месяцев. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Украинские защитники продолжают оборонять Бахмут на Донбассе. За 6 месяцев бои с оккупантами становились все интенсивнее.

Спутниковые фото обнародовали в Сухопутных войсках, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в боях за Бахмут российские захватчики теряют наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".

В то же время в НАТО не исключают возможное падение обороны Бахмута.

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